27.06.2023 | North Carolina Courage U23 - North Carolina Fusion 06.05.2023 | SC Stockton - Oakland Soul 07.05.2023 | Cleveland Force SC - Kalamazoo FC 07.05.2023 | AFC Ann Arbor - Flint City AFC 07.05.2023 | Virginia Marauders FC - Northern Virginia FC 08.05.2023 | San Francisco Glens SC - Academica SC 11.05.2023 | FC Miami City - Palm City Americanas 11.05.2023 | St Charles FC - Indy Eleven 11.05.2023 | Lexington SC - Kings Hammer FC 11.05.2023 | Cedar Stars Academy - FA Euro New York 12.05.2023 | Kalamazoo FC - Cleveland Force SC 13.05.2023 | Greenville Liberty - FC Carolinas 13.05.2023 | SC Stockton - Marin FC Alliance 14.05.2023 | Palm City Americanas - Tampa Bay United 14.05.2023 | Northern Virginia FC - McLean Soccer 14.05.2023 | Oakland Soul - Olympic Club 14.05.2023 | Asheville City SC - North Carolina Fusion 14.05.2023 | Detroit City FC - Flint City AFC 14.05.2023 | Christos FC - Virginia Marauders FC 14.05.2023 | Academica SC - San Francisco Glens SC 14.05.2023 | Kings Hammer FC - St Charles FC 14.05.2023 | AFC Ann Arbor - Kalamazoo FC 15.05.2023 | Capital FC Atletica - Lane United FC 15.05.2023 | Oly Town FC - Pdx FC 18.05.2023 | Tampa Bay United - Swan City SC 18.05.2023 | Kalamazoo FC - Detroit City FC 18.05.2023 | Southern Soccer Academy - North Alabama SC 18.05.2023 | Midwest United FC - Flint City AFC 18.05.2023 | Morris Elite SC - Manhattan SC 18.05.2023 | FA Euro New York - Paisley Athletic FC 19.05.2023 | Racing Louisville FC Academy - Lexington SC 19.05.2023 | Chattanooga Red Wolves SC - South Carolina United FC 19.05.2023 | Wake FC - Greenville Liberty 20.05.2023 | San Francisco Glens SC - Marin FC Alliance 20.05.2023 | North Carolina Fusion - FC Carolinas 20.05.2023 | McLean Soccer - Patuxent Football Athletics 20.05.2023 | Milwaukee Bavarian SC - RKC Soccer Club 20.05.2023 | South Georgia Tormenta FC - Birmingham Legion FC 20.05.2023 | United Pdx - Pdx FC 20.05.2023 | Lane United FC - Oly Town FC 20.05.2023 | Florida Elite Soccer Academy - FC Miami City 20.05.2023 | Morris Elite SC - AC Connecticut 21.05.2023 | Miami AC - Tampa Bay United 21.05.2023 | Long Island Rough Riders - Westchester Flames 21.05.2023 | Eagle FC - Northern Virginia FC 21.05.2023 | Cleveland Force SC - Midwest United FC 21.05.2023 | SC Stockton - Academica SC 21.05.2023 | Flint City AFC - Detroit City FC 21.05.2023 | North Alabama SC - South Carolina United FC 21.05.2023 | San Francisco Glens SC - Olympic Club 22.05.2023 | Rochester FC - Milwaukee Bavarian SC 22.05.2023 | Charlotte Independence - North Carolina Courage U23 22.05.2023 | Lexington SC - Indy Eleven 22.05.2023 | St Charles FC - Racing Louisville FC Academy 22.05.2023 | Swan City SC - Palm City Americanas 22.05.2023 | Patuxent Football Athletics - Christos FC 22.05.2023 | Kalamazoo FC - AFC Ann Arbor 22.05.2023 | Manhattan SC - Cedar Stars Academy 22.05.2023 | Chattanooga Red Wolves SC - Southern Soccer Academy 22.05.2023 | Chicago Dutch Lions - RKC Soccer Club 22.05.2023 | California Storm - Pleasanton Rage 23.05.2023 | South Georgia Tormenta FC - Tennessee SC 25.05.2023 | Tampa Bay United - Palm City Americanas 25.05.2023 | Midwest United FC - Kalamazoo FC 25.05.2023 | Charlotte Independence - Greenville Liberty 25.05.2023 | North Carolina Fusion - Wake FC 25.05.2023 | Manhattan SC - AC Connecticut 25.05.2023 | Cleveland Force SC - Detroit City FC 25.05.2023 | Kings Hammer FC - Indy Eleven 25.05.2023 | Lexington SC - St Charles FC 25.05.2023 | Florida Elite Soccer Academy - Swan City SC 25.05.2023 | Minnesota Aurora - Rochester FC 25.05.2023 | McLean Soccer - Northern Virginia FC 25.05.2023 | Chicago Dutch Lions - Chicago City 25.05.2023 | Paisley Athletic FC - Cedar Stars Academy 25.05.2023 | Academica SC - Pleasanton Rage 25.05.2023 | California Storm - SC Stockton 25.05.2023 | Lane United FC - Pdx FC 26.05.2023 | South Carolina United FC - South Georgia Tormenta FC 26.05.2023 | Miami AC - FC Miami City 26.05.2023 | Eagle FC - Patuxent Football Athletics 26.05.2023 | FA Euro New York - Long Island Rough Riders 26.05.2023 | Tennessee SC - Birmingham Legion FC 26.05.2023 | Olympic Club - Marin FC Alliance 27.05.2023 | Flint City AFC - AFC Ann Arbor 27.05.2023 | Chattanooga Red Wolves SC - North Alabama SC 27.05.2023 | Charlotte Independence - FC Carolinas 28.05.2023 | Westchester Flames - Morris Elite SC 28.05.2023 | Northern Virginia FC - Christos FC 28.05.2023 | Oly Town FC - United Pdx 28.05.2023 | Pleasanton Rage - Marin FC Alliance 28.05.2023 | Detroit City FC - Kalamazoo FC 28.05.2023 | San Francisco Glens SC - SC Stockton 28.05.2023 | Chicago City - RKC Soccer Club 28.05.2023 | Chicago Dutch Lions - Minnesota Aurora 28.05.2023 | Milwaukee Bavarian SC - Green Bay Glory 28.05.2023 | Southern Soccer Academy - Birmingham Legion FC 28.05.2023 | Miami AC - Florida Elite Soccer Academy 28.05.2023 | AFC Ann Arbor - Cleveland Force SC 29.05.2023 | Pdx FC - Capital FC Atletica 29.05.2023 | Oakland Soul - Academica SC 29.05.2023 | Olympic Club - California Storm 29.05.2023 | Manhattan SC - Long Island Rough Riders 29.05.2023 | Virginia Marauders FC - Eagle FC 30.05.2023 | South Carolina United FC - Chattanooga Red Wolves SC 31.05.2023 | North Carolina Courage U23 - Asheville City SC 31.05.2023 | Cleveland Force SC - Flint City AFC 31.05.2023 | Greenville Liberty - Wake FC 31.05.2023 | FA Euro New York - Westchester Flames 31.05.2023 | Florida Elite Soccer Academy - Tampa Bay United 01.06.2023 | Northern Virginia FC - Virginia Marauders FC 01.06.2023 | Miami AC - Swan City SC 01.06.2023 | FC Miami City - Palm City Americanas 01.06.2023 | Rochester FC - Green Bay Glory 01.06.2023 | FC Carolinas - North Carolina Fusion 01.06.2023 | Eagle FC - Christos FC 01.06.2023 | AC Connecticut - Manhattan SC 01.06.2023 | Cedar Stars Academy - Morris Elite SC 01.06.2023 | Paisley Athletic FC - Long Island Rough Riders 01.06.2023 | Chicago City - Chicago Dutch Lions 01.06.2023 | Minnesota Aurora - RKC Soccer Club 01.06.2023 | Tennessee SC - North Alabama SC 01.06.2023 | Patuxent Football Athletics - McLean Soccer 01.06.2023 | Racing Louisville FC Academy - Kings Hammer FC 01.06.2023 | Olympic Club - Pleasanton Rage 02.06.2023 | South Georgia Tormenta FC - Chattanooga Red Wolves SC 02.06.2023 | Oakland Soul - SC Stockton 02.06.2023 | United Pdx - Oly Town FC 03.06.2023 | Greenville Liberty - North Carolina Courage U23 03.06.2023 | Flint City AFC - Midwest United FC 03.06.2023 | Indy Eleven - Racing Louisville FC Academy 03.06.2023 | Capital FC Atletica - Lane United FC 03.06.2023 | California Storm - San Francisco Glens SC 03.06.2023 | Florida Elite Soccer Academy - Swan City SC 03.06.2023 | SC Stockton - Olympic Club 03.06.2023 | Wake FC - FC Carolinas 04.06.2023 | South Carolina United FC - Southern Soccer Academy 04.06.2023 | Westchester Flames - Cedar Stars Academy 04.06.2023 | Christos FC - Patuxent Football Athletics 04.06.2023 | Academica SC - Marin FC Alliance 04.06.2023 | AC Connecticut - FA Euro New York 04.06.2023 | Tampa Bay United - FC Miami City 04.06.2023 | Manhattan SC - Paisley Athletic FC 04.06.2023 | Detroit City FC - AFC Ann Arbor 04.06.2023 | Asheville City SC - Charlotte Independence 04.06.2023 | Milwaukee Bavarian SC - Chicago City 04.06.2023 | Long Island Rough Riders - Morris Elite SC 04.06.2023 | Oly Town FC - Capital FC Atletica 04.06.2023 | Rochester FC - Minnesota Aurora 05.06.2023 | Oakland Soul - California Storm 05.06.2023 | McLean Soccer - Eagle FC 05.06.2023 | Kalamazoo FC - Flint City AFC 05.06.2023 | St Charles FC - Lexington SC 05.06.2023 | Green Bay Glory - RKC Soccer Club 05.06.2023 | Pdx FC - United Pdx 05.06.2023 | South Georgia Tormenta FC - North Alabama SC 05.06.2023 | Chattanooga Red Wolves SC - Birmingham Legion FC 06.06.2023 | Pleasanton Rage - Olympic Club 06.06.2023 | Wake FC - North Carolina Courage U23 07.06.2023 | North Carolina Fusion - Asheville City SC 07.06.2023 | Greenville Liberty - Charlotte Independence 07.06.2023 | Southern Soccer Academy - South Carolina United FC 07.06.2023 | Midwest United FC - Detroit City FC 07.06.2023 | FA Euro New York - Manhattan SC 07.06.2023 | Racing Louisville FC Academy - Indy Eleven 07.06.2023 | Birmingham Legion FC - South Georgia Tormenta FC 08.06.2023 | Palm City Americanas - Tampa Bay United 08.06.2023 | Virginia Marauders FC - McLean Soccer 08.06.2023 | Green Bay Glory - Chicago City 08.06.2023 | Cleveland Force SC - AFC Ann Arbor 08.06.2023 | Paisley Athletic FC - Westchester Flames 08.06.2023 | Eagle FC - Christos FC 08.06.2023 | Miami AC - FC Miami City 08.06.2023 | Minnesota Aurora - Chicago Dutch Lions 08.06.2023 | RKC Soccer Club - Milwaukee Bavarian SC 08.06.2023 | Long Island Rough Riders - Cedar Stars Academy 08.06.2023 | Patuxent Football Athletics - Northern Virginia FC 08.06.2023 | Marin FC Alliance - SC Stockton 09.06.2023 | California Storm - Oakland Soul 09.06.2023 | Pleasanton Rage - San Francisco Glens SC 09.06.2023 | Northern Virginia FC - Virginia Marauders FC 10.06.2023 | Detroit City FC - Midwest United FC 11.06.2023 | RKC Soccer Club - Chicago Dutch Lions 11.06.2023 | Birmingham Legion FC - Southern Soccer Academy 11.06.2023 | Academica SC - California Storm 11.06.2023 | Chicago City - Minnesota Aurora 11.06.2023 | Midwest United FC - AFC Ann Arbor 11.06.2023 | Long Island Rough Riders - FA Euro New York 12.06.2023 | Northern Virginia FC - Eagle FC 12.06.2023 | Virginia Marauders FC - Patuxent Football Athletics 12.06.2023 | Flint City AFC - Kalamazoo FC 12.06.2023 | Lexington SC - Racing Louisville FC Academy 12.06.2023 | Capital FC Atletica - United Pdx 12.06.2023 | FC Miami City - Florida Elite Soccer Academy 12.06.2023 | San Francisco Glens SC - Oakland Soul 12.06.2023 | Green Bay Glory - Rochester FC 12.06.2023 | Christos FC - McLean Soccer 12.06.2023 | Pleasanton Rage - SC Stockton 12.06.2023 | Marin FC Alliance - Olympic Club 13.06.2023 | South Carolina United FC - Birmingham Legion FC 13.06.2023 | Tennessee SC - South Georgia Tormenta FC 13.06.2023 | Wake FC - Asheville City SC 14.06.2023 | North Carolina Courage U23 - FC Carolinas 14.06.2023 | North Carolina Fusion - Charlotte Independence 14.06.2023 | North Alabama SC - Southern Soccer Academy 14.06.2023 | Milwaukee Bavarian SC - Chicago Dutch Lions 15.06.2023 | Racing Louisville FC Academy - Kings Hammer FC 15.06.2023 | Swan City SC - Florida Elite Soccer Academy 15.06.2023 | Tampa Bay United - Miami AC 15.06.2023 | Palm City Americanas - FC Miami City 15.06.2023 | Marin FC Alliance - Pleasanton Rage 15.06.2023 | Cleveland Force SC - Detroit City FC 15.06.2023 | Rochester FC - RKC Soccer Club 15.06.2023 | Cedar Stars Academy - Manhattan SC 15.06.2023 | Eagle FC - McLean Soccer 15.06.2023 | Northern Virginia FC - Virginia Marauders FC 15.06.2023 | Minnesota Aurora - Green Bay Glory 15.06.2023 | Paisley Athletic FC - Morris Elite SC 15.06.2023 | Midwest United FC - Kalamazoo FC 15.06.2023 | Westchester Flames - AC Connecticut 15.06.2023 | Academica SC - Oakland Soul 15.06.2023 | Lane United FC - Pdx FC 16.06.2023 | Indy Eleven - St Charles FC 16.06.2023 | South Georgia Tormenta FC - South Carolina United FC 17.06.2023 | Chicago City - Green Bay Glory 17.06.2023 | California Storm - Olympic Club 17.06.2023 | FC Carolinas - Greenville Liberty 17.06.2023 | Morris Elite SC - Long Island Rough Riders 17.06.2023 | Birmingham Legion FC - Chattanooga Red Wolves SC 17.06.2023 | AC Connecticut - Cedar Stars Academy 17.06.2023 | Wake FC - North Carolina Fusion 18.06.2023 | South Carolina United FC - North Alabama SC 18.06.2023 | Westchester Flames - FA Euro New York 18.06.2023 | Palm City Americanas - Swan City SC 18.06.2023 | Christos FC - Northern Virginia FC 18.06.2023 | North Carolina Courage U23 - Charlotte Independence 18.06.2023 | Midwest United FC - Cleveland Force SC 18.06.2023 | FC Miami City - Tampa Bay United 18.06.2023 | Paisley Athletic FC - Manhattan SC 18.06.2023 | Patuxent Football Athletics - Eagle FC 18.06.2023 | Marin FC Alliance - Academica SC 18.06.2023 | Southern Soccer Academy - Tennessee SC 18.06.2023 | Detroit City FC - Flint City AFC 18.06.2023 | Minnesota Aurora - Milwaukee Bavarian SC 18.06.2023 | Indy Eleven - Kings Hammer FC 18.06.2023 | Olympic Club - San Francisco Glens SC 18.06.2023 | Green Bay Glory - Chicago Dutch Lions 18.06.2023 | Chicago City - Rochester FC 19.06.2023 | Oakland Soul - Pleasanton Rage 19.06.2023 | St Charles FC - Racing Louisville FC Academy 19.06.2023 | Lane United FC - Capital FC Atletica 19.06.2023 | McLean Soccer - Virginia Marauders FC 19.06.2023 | United Pdx - Oly Town FC 20.06.2023 | Tampa Bay United - Florida Elite Soccer Academy 20.06.2023 | Tennessee SC - Chattanooga Red Wolves SC 21.06.2023 | North Carolina Courage U23 - Greenville Liberty 21.06.2023 | Wake FC - Charlotte Independence 21.06.2023 | Asheville City SC - FC Carolinas 21.06.2023 | Cedar Stars Academy - Paisley Athletic FC 21.06.2023 | Kings Hammer FC - Lexington SC 21.06.2023 | Palm City Americanas - Florida Elite Soccer Academy 21.06.2023 | Birmingham Legion FC - South Carolina United FC 22.06.2023 | Northern Virginia FC - Patuxent Football Athletics 22.06.2023 | Swan City SC - Miami AC 22.06.2023 | Eagle FC - Virginia Marauders FC 22.06.2023 | Chicago City - Milwaukee Bavarian SC 22.06.2023 | Long Island Rough Riders - AC Connecticut 22.06.2023 | Kalamazoo FC - Midwest United FC 22.06.2023 | AFC Ann Arbor - Cleveland Force SC 22.06.2023 | Southern Soccer Academy - Chattanooga Red Wolves SC 22.06.2023 | McLean Soccer - Christos FC 22.06.2023 | RKC Soccer Club - Minnesota Aurora 22.06.2023 | Chicago Dutch Lions - Rochester FC 22.06.2023 | Manhattan SC - FA Euro New York 22.06.2023 | Morris Elite SC - Westchester Flames 22.06.2023 | Olympic Club - Oakland Soul 22.06.2023 | California Storm - Marin FC Alliance 22.06.2023 | Capital FC Atletica - Oly Town FC 22.06.2023 | Pleasanton Rage - Academica SC 22.06.2023 | Pdx FC - Lane United FC 23.06.2023 | Lexington SC - Indy Eleven 23.06.2023 | North Alabama SC - South Georgia Tormenta FC 24.06.2023 | North Carolina Fusion - North Carolina Courage U23 24.06.2023 | Flint City AFC - Cleveland Force SC 24.06.2023 | FC Carolinas - Wake FC 24.06.2023 | Florida Elite Soccer Academy - Miami AC 24.06.2023 | Pleasanton Rage - SC Stockton 25.06.2023 | Westchester Flames - Long Island Rough Riders 25.06.2023 | Racing Louisville FC Academy - St Charles FC 25.06.2023 | Tennessee SC - South Carolina United FC 25.06.2023 | Milwaukee Bavarian SC - Minnesota Aurora 25.06.2023 | Birmingham Legion FC - North Alabama SC 25.06.2023 | FC Miami City - Swan City SC 25.06.2023 | Charlotte Independence - Asheville City SC 25.06.2023 | Paisley Athletic FC - FA Euro New York 25.06.2023 | AC Connecticut - Morris Elite SC 25.06.2023 | Pdx FC - Oly Town FC 25.06.2023 | RKC Soccer Club - Chicago City 25.06.2023 | Chicago Dutch Lions - Green Bay Glory 25.06.2023 | SC Stockton - Pleasanton Rage 25.06.2023 | United Pdx - Lane United FC 25.06.2023 | Kings Hammer FC - Lexington SC 26.06.2023 | Kalamazoo FC - AFC Ann Arbor 26.06.2023 | Virginia Marauders FC - Eagle FC 26.06.2023 | San Francisco Glens SC - California Storm 26.06.2023 | McLean Soccer - Patuxent Football Athletics 26.06.2023 | Marin FC Alliance - Oakland Soul 26.06.2023 | St Charles FC - Racing Louisville FC Academy 27.06.2023 | South Georgia Tormenta FC - Southern Soccer Academy 28.06.2023 | AC Connecticut - Westchester Flames