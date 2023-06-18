18.06.2023 | 22:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento | Torneo Federal A | 16. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CD de Pronunciamiento 2023 Torneo Federal A 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CD de Pronunciamiento
Maçın Tarihi ve Saati: 18.06.2023 / 22:30
Maçın Hakemi: