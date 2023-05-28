28.05.2023 | 21:30 | Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 13. Hafta

Union de Sunchales ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2023 Torneo Federal A 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, La Fortaleza'nde oynanıyor. Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 28.05.2023 / 21:30
Maçın Hakemi: