www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Argentina Torneo Federal A Torneo Federal A 2023 Sezonu CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis maçı
Torneo Federal A 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

21.05.2023 | 21:45 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 12. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2023 Torneo Federal A 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 21.05.2023 / 21:45
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde
G.Saray da istiyordu! İlkay'da sona doğru
Kartal'da hedef seriyi sürdürmek! İşte Güneş'in 11'i
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor