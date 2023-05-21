21.05.2023 | 21:45 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 12. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2023 Torneo Federal A 12. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 21.05.2023 / 21:45
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