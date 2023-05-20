20.05.2023 | 21:00 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Sharjah Brasil FC SP | U20 Paulista | 6. Hafta

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20.05.2023 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP - Sharjah Brasil FC SP 13.04.2023 | Tanabi EC SP - Mirassol FC SP 13.04.2023 | America FC SP - Fernandopolis FC SP U20 13.04.2023 | Batatais Futebol Clube - Comercial FC SP 13.04.2023 | Guarani FC SP - Capivariano SP 13.04.2023 | Independente FC - Rio Branco SP 14.04.2023 | Sao Carlos SP - Uniao Sao Joao EC SP U20 14.04.2023 | EC Sao Bento SP - Oeste FC SP 14.04.2023 | Ituano FC SP - Desportivo Brasil SP 14.04.2023 | Flamengo SP U20 - AD Guarulhos SP 14.04.2023 | Associacao Atletica Portuguesa SP - Maua FC SP U20 14.04.2023 | EC Sao Bernardo SP - Jabaquara AC SP U20 15.04.2023 | Olimpia FC SP - Rio Preto EC SP 15.04.2023 | AE Santacruzense SP - Jose Bonifacio EC SP U20 15.04.2023 | Bandeirante EC SP U20 - Aracatuba FC SP 15.04.2023 | Vila Operaria CE Mariano SP - Tupa SP 15.04.2023 | AA Francana SP - CA Bandeirante SP U20 15.04.2023 | Botafogo FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 15.04.2023 | EC XV de Novembro de Jau SP - Gremio Catanduvense 15.04.2023 | Gremio Novorizontino - Taquaritinga SP 15.04.2023 | AE Velo Clube SP - Rio Claro SP 15.04.2023 | EC XV de Novembro SP - Comercial Tiete FC SP 15.04.2023 | CA Atletico Guacuano SP - Brasilis FC SP 15.04.2023 | Mogi Mirim EC - Ponte Preta SP 15.04.2023 | SE Itapirense SP - SC Aguai SP U20 15.04.2023 | Sharjah Brasil FC SP - UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP 15.04.2023 | Ibrachina FC SP - Portuguesa Desportos SP 15.04.2023 | CA Juventus SP U20 - Nacional AC SP U20 15.04.2023 | Gremio Osasco Audax EC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 15.04.2023 | GE Mauaense SP U20 - Santos FC SP 15.04.2023 | AD Manthiqueira SP - AC Guaratingueta SP U20 15.04.2023 | EC Taubate SP - CA Joseense SP 15.04.2023 | Uniao Suzano AC SP - EC Uniao Suzano SP 15.04.2023 | EC Agua Santa - Uniao Mogi FC SP 15.04.2023 | EC Lemense SP - AA Internacional Limeira SP 16.04.2023 | Atletico Monte Azul SP - Ferroviaria SP 16.04.2023 | RB Bragantino SP - Barcelona Esportivo Capela SP U20 16.04.2023 | FC SKA Brasil SP - Sao Paulo FC SP 16.04.2023 | Sao Jose Esporte Clube - SE Palmeiras SP 17.04.2023 | Sao Caetano SP - SC Corinthians SP 20.04.2023 | Fernandopolis FC SP U20 - Tanabi EC SP 20.04.2023 | Capivariano SP - EC XV de Novembro SP 20.04.2023 | Brasilis FC SP - SE Itapirense SP 20.04.2023 | Portuguesa Desportos SP - Flamengo SP U20 20.04.2023 | Maua FC SP U20 - GE Mauaense SP U20 21.04.2023 | Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino 21.04.2023 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - EC Lemense SP 21.04.2023 | Comercial Tiete FC SP - Independente FC 21.04.2023 | Rio Branco SP - Guarani FC SP 21.04.2023 | Jabaquara AC SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP 21.04.2023 | CA Joseense SP - Sao Jose Esporte Clube 22.04.2023 | AD Guarulhos SP - RB Bragantino SP 22.04.2023 | Nacional AC SP U20 - FC SKA Brasil SP 22.04.2023 | Rio Preto EC SP - America FC SP 22.04.2023 | Mirassol FC SP - Olimpia FC SP 22.04.2023 | Aracatuba FC SP - Vila Operaria CE Mariano SP 22.04.2023 | Jose Bonifacio EC SP U20 - Bandeirante EC SP U20 22.04.2023 | Tupa SP - AE Santacruzense SP 22.04.2023 | AA Internacional Bebedouro SP - AA Francana SP 22.04.2023 | CA Bandeirante SP U20 - Batatais Futebol Clube 22.04.2023 | Comercial FC SP - Botafogo FC SP 22.04.2023 | Taquaritinga SP - EC XV de Novembro de Jau SP 22.04.2023 | Gremio Catanduvense - Atletico Monte Azul SP 22.04.2023 | Rio Claro SP - Sao Carlos SP 22.04.2023 | AA Internacional Limeira SP - AE Velo Clube SP 22.04.2023 | Ponte Preta SP - CA Atletico Guacuano SP 22.04.2023 | SC Aguai SP U20 - Mogi Mirim EC 22.04.2023 | Desportivo Brasil SP - EC Sao Bento SP 22.04.2023 | Oeste FC SP - Sharjah Brasil FC SP 22.04.2023 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP - Ituano FC SP 22.04.2023 | Barcelona Esportivo Capela SP U20 - Ibrachina FC SP 22.04.2023 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - CA Juventus SP U20 22.04.2023 | Sao Paulo FC SP - Gremio Osasco Audax EC SP 22.04.2023 | Santos FC SP - EC Sao Bernardo SP 22.04.2023 | AC Guaratingueta SP U20 - EC Taubate SP 22.04.2023 | SE Palmeiras SP - AD Manthiqueira SP 22.04.2023 | EC Uniao Suzano SP - EC Agua Santa 22.04.2023 | SC Corinthians SP - Uniao Suzano AC SP 22.04.2023 | Uniao Mogi FC SP - Sao Caetano SP 26.04.2023 | EC Taubate SP - SE Palmeiras SP 27.04.2023 | America FC SP - Mirassol FC SP 27.04.2023 | Fernandopolis FC SP U20 - Rio Preto EC SP 27.04.2023 | Batatais Futebol Clube - AA Internacional Bebedouro SP 27.04.2023 | Maua FC SP U20 - Jabaquara AC SP U20 27.04.2023 | Independente FC - Capivariano SP 28.04.2023 | Gremio Novorizontino - Atletico Monte Azul SP 28.04.2023 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - Rio Claro SP 28.04.2023 | EC Sao Bento SP - Ituano FC SP 28.04.2023 | Flamengo SP U20 - Ibrachina FC SP 28.04.2023 | EC Sao Bernardo SP - GE Mauaense SP U20 29.04.2023 | Nacional AC SP U20 - Gremio Esportivo Osasco SP U20 29.04.2023 | Gremio Catanduvense - Taquaritinga SP 29.04.2023 | Olimpia FC SP - Tanabi EC SP 29.04.2023 | AE Santacruzense SP - Aracatuba FC SP 29.04.2023 | Jose Bonifacio EC SP U20 - Tupa SP 29.04.2023 | Vila Operaria CE Mariano SP - Bandeirante EC SP U20 29.04.2023 | AA Francana SP - Botafogo FC SP 29.04.2023 | Comercial FC SP - CA Bandeirante SP U20 29.04.2023 | EC XV de Novembro de Jau SP - Ferroviaria SP 29.04.2023 | AE Velo Clube SP - EC Lemense SP 29.04.2023 | EC XV de Novembro SP - Guarani FC SP 29.04.2023 | Rio Branco SP - Comercial Tiete FC SP 29.04.2023 | CA Atletico Guacuano SP - Mogi Mirim EC 29.04.2023 | SE Itapirense SP - Ponte Preta SP 29.04.2023 | SC Aguai SP U20 - Brasilis FC SP 29.04.2023 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP - Oeste FC SP 29.04.2023 | Sharjah Brasil FC SP - Desportivo Brasil SP 29.04.2023 | RB Bragantino SP - Portuguesa Desportos SP 29.04.2023 | Barcelona Esportivo Capela SP U20 - AD Guarulhos SP 29.04.2023 | CA Juventus SP U20 - Sao Paulo FC SP 29.04.2023 | Gremio Osasco Audax EC SP - FC SKA Brasil SP 29.04.2023 | Uniao Suzano AC SP - Sao Caetano SP 30.04.2023 | Sao Carlos SP - AA Internacional Limeira SP 30.04.2023 | Associacao Atletica Portuguesa SP - Santos FC SP 30.04.2023 | CA Joseense SP - AC Guaratingueta SP U20 30.04.2023 | AD Manthiqueira SP - Sao Jose Esporte Clube 30.04.2023 | EC Agua Santa - SC Corinthians SP 30.04.2023 | Uniao Mogi FC SP - EC Uniao Suzano SP 04.05.2023 | Tanabi EC SP - America FC SP 04.05.2023 | Atletico Monte Azul SP - EC XV de Novembro de Jau SP 04.05.2023 | Guarani FC SP - Independente FC 05.05.2023 | Ferroviaria SP - Taquaritinga SP 05.05.2023 | Capivariano SP - Comercial Tiete FC SP 05.05.2023 | EC XV de Novembro SP - Rio Branco SP 05.05.2023 | EC Sao Bento SP - UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP 05.05.2023 | Ituano FC SP - Sharjah Brasil FC SP 05.05.2023 | Flamengo SP U20 - Barcelona Esportivo Capela SP U20 05.05.2023 | Portuguesa Desportos SP - AD Guarulhos SP 05.05.2023 | FC SKA Brasil SP - CA Juventus SP U20 05.05.2023 | EC Sao Bernardo SP - Maua FC SP U20 06.05.2023 | SE Palmeiras SP - AC Guaratingueta SP U20 06.05.2023 | Olimpia FC SP - Fernandopolis FC SP U20 06.05.2023 | Aracatuba FC SP - Tupa SP 06.05.2023 | Bandeirante EC SP U20 - AE Santacruzense SP 06.05.2023 | Vila Operaria CE Mariano SP - Jose Bonifacio EC SP U20 06.05.2023 | AA Francana SP - Comercial FC SP 06.05.2023 | AA Internacional Bebedouro SP - CA Bandeirante SP U20 06.05.2023 | Botafogo FC SP - Batatais Futebol Clube 06.05.2023 | Gremio Novorizontino - Gremio Catanduvense 06.05.2023 | AA Internacional Limeira SP - Rio Claro SP 06.05.2023 | AE Velo Clube SP - Uniao Sao Joao EC SP U20 06.05.2023 | Ponte Preta SP - Brasilis FC SP 06.05.2023 | CA Atletico Guacuano SP - SC Aguai SP U20 06.05.2023 | Desportivo Brasil SP - Oeste FC SP 06.05.2023 | Gremio Osasco Audax EC SP - Nacional AC SP U20 06.05.2023 | AD Manthiqueira SP - CA Joseense SP 06.05.2023 | Sao Caetano SP - EC Agua Santa 06.05.2023 | Uniao Suzano AC SP - Uniao Mogi FC SP 06.05.2023 | EC Lemense SP - Sao Carlos SP 07.05.2023 | Ibrachina FC SP - RB Bragantino SP 07.05.2023 | Mirassol FC SP - Rio Preto EC SP 07.05.2023 | Mogi Mirim EC - SE Itapirense SP 07.05.2023 | Sao Paulo FC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 07.05.2023 | Santos FC SP - Jabaquara AC SP U20 07.05.2023 | GE Mauaense SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP 07.05.2023 | SC Corinthians SP - EC Uniao Suzano SP 08.05.2023 | Sao Jose Esporte Clube - EC Taubate SP 11.05.2023 | America FC SP - Olimpia FC SP 11.05.2023 | Fernandopolis FC SP U20 - Mirassol FC SP 11.05.2023 | Batatais Futebol Clube - AA Francana SP 11.05.2023 | Brasilis FC SP - Mogi Mirim EC 11.05.2023 | Maua FC SP U20 - Santos FC SP 11.05.2023 | Uniao Mogi FC SP - SC Corinthians SP 11.05.2023 | Independente FC - EC XV de Novembro SP 12.05.2023 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - AA Internacional Limeira SP 12.05.2023 | Comercial Tiete FC SP - Guarani FC SP 12.05.2023 | Associacao Atletica Portuguesa SP - EC Sao Bernardo SP 12.05.2023 | EC Taubate SP - AD Manthiqueira SP 13.05.2023 | Rio Preto EC SP - Tanabi EC SP 13.05.2023 | RB Bragantino SP - Flamengo SP U20 13.05.2023 | Nacional AC SP U20 - Sao Paulo FC SP 13.05.2023 | AE Santacruzense SP - Vila Operaria CE Mariano SP 13.05.2023 | Jose Bonifacio EC SP U20 - Aracatuba FC SP 13.05.2023 | Tupa SP - Bandeirante EC SP U20 13.05.2023 | CA Bandeirante SP U20 - Botafogo FC SP 13.05.2023 | Comercial FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 13.05.2023 | Taquaritinga SP - Atletico Monte Azul SP 13.05.2023 | EC XV de Novembro de Jau SP - Gremio Novorizontino 13.05.2023 | Gremio Catanduvense - Ferroviaria SP 13.05.2023 | Rio Claro SP - EC Lemense SP 13.05.2023 | SE Itapirense SP - CA Atletico Guacuano SP 13.05.2023 | SC Aguai SP U20 - Ponte Preta SP 13.05.2023 | Oeste FC SP - Ituano FC SP 13.05.2023 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP - Desportivo Brasil SP 13.05.2023 | Sharjah Brasil FC SP - EC Sao Bento SP 13.05.2023 | Barcelona Esportivo Capela SP U20 - Portuguesa Desportos SP 13.05.2023 | AD Guarulhos SP - Ibrachina FC SP 13.05.2023 | CA Juventus SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 13.05.2023 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - FC SKA Brasil SP 13.05.2023 | AC Guaratingueta SP U20 - Sao Jose Esporte Clube 13.05.2023 | EC Uniao Suzano SP - Sao Caetano SP 13.05.2023 | EC Agua Santa - Uniao Suzano AC SP 14.05.2023 | Sao Carlos SP - AE Velo Clube SP 14.05.2023 | Jabaquara AC SP U20 - GE Mauaense SP U20 14.05.2023 | CA Joseense SP - SE Palmeiras SP 18.05.2023 | Fernandopolis FC SP U20 - America FC SP 18.05.2023 | AA Internacional Bebedouro SP - Botafogo FC SP 18.05.2023 | Brasilis FC SP - CA Atletico Guacuano SP 18.05.2023 | Maua FC SP U20 - Associacao Atletica Portuguesa SP 19.05.2023 | Ferroviaria SP - Atletico Monte Azul SP 19.05.2023 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - Sao Carlos SP 19.05.2023 | Comercial Tiete FC SP - EC XV de Novembro SP 20.05.2023 | AD Guarulhos SP - Flamengo SP U20 20.05.2023 | Nacional AC SP U20 - CA Juventus SP U20 20.05.2023 | SE Palmeiras SP - Sao Jose Esporte Clube 20.05.2023 | Rio Preto EC SP - Olimpia FC SP 20.05.2023 | Mirassol FC SP - Tanabi EC SP 20.05.2023 | Aracatuba FC SP - Bandeirante EC SP U20 20.05.2023 | Jose Bonifacio EC SP U20 - AE Santacruzense SP 20.05.2023 | Tupa SP - Vila Operaria CE Mariano SP 20.05.2023 | CA Bandeirante SP U20 - AA Francana SP 20.05.2023 | Comercial FC SP - Batatais Futebol Clube 20.05.2023 | Taquaritinga SP - Gremio Novorizontino 20.05.2023 | Gremio Catanduvense - EC XV de Novembro de Jau SP 20.05.2023 | Rio Claro SP - AE Velo Clube SP 20.05.2023 | AA Internacional Limeira SP - EC Lemense SP 20.05.2023 | Capivariano SP - Guarani FC SP 20.05.2023 | Rio Branco SP - Independente FC 20.05.2023 | Ponte Preta SP - Mogi Mirim EC 20.05.2023 | SC Aguai SP U20 - SE Itapirense SP 20.05.2023 | Desportivo Brasil SP - Ituano FC SP 20.05.2023 | Oeste FC SP - EC Sao Bento SP 20.05.2023 | Barcelona Esportivo Capela SP U20 - RB Bragantino SP 20.05.2023 | Portuguesa Desportos SP - Ibrachina FC SP 20.05.2023 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 20.05.2023 | Sao Paulo FC SP - FC SKA Brasil SP 20.05.2023 | Santos FC SP - GE Mauaense SP U20 20.05.2023 | Jabaquara AC SP U20 - EC Sao Bernardo SP 20.05.2023 | CA Joseense SP - EC Taubate SP 20.05.2023 | EC Uniao Suzano SP - Uniao Suzano AC SP