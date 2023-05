Maçları Filtrele

20.05.2023 | AE Larissa - Rea 20.11.2022 | FC PAOK Thessaloniki - Athlitiki Enosi Larissas FC 20.11.2022 | OFI - Rea 20.11.2022 | Ergotelis - Doxa Pigadakion 20.11.2022 | Avantes Halkidas - Elpides Karditsas 94 20.11.2022 | Volos 2004 - Kastoria Gps 20.11.2022 | Trikala 2011 - Aris Thessaloniki 20.11.2022 | Leontikos Kifisias - Odysseas Glyfadas 20.11.2022 | Olympiada Imitou - AS Trianton Ialysos 26.11.2022 | AS Trianton Ialysos - Rea 27.11.2022 | Doxa Pigadakion - Olympiada Imitou 27.11.2022 | Odysseas Glyfadas - OFI 27.11.2022 | Ergotelis - Leontikos Kifisias 27.11.2022 | Avantes Halkidas - Volos 2004 27.11.2022 | Aris Thessaloniki - Athlitiki Enosi Larissas FC 27.11.2022 | Elpides Karditsas 94 - Trikala 2011 27.11.2022 | Kastoria Gps - FC PAOK Thessaloniki 04.12.2022 | Olympiada Imitou - Ergotelis 04.12.2022 | Trikala 2011 - Avantes Halkidas 04.12.2022 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Elpides Karditsas 94 04.12.2022 | AS Trianton Ialysos - Odysseas Glyfadas 04.12.2022 | Aris Thessaloniki - Kastoria Gps 04.12.2022 | Volos 2004 - FC PAOK Thessaloniki 04.12.2022 | Leontikos Kifisias - OFI 04.12.2022 | Rea - Doxa Pigadakion 09.12.2022 | OFI - AS Trianton Ialysos 11.12.2022 | Odysseas Glyfadas - Doxa Pigadakion 11.12.2022 | FC PAOK Thessaloniki - Aris Thessaloniki 11.12.2022 | Olympiada Imitou - Leontikos Kifisias 11.12.2022 | Ergotelis - Rea 11.12.2022 | Avantes Halkidas - Athlitiki Enosi Larissas FC 11.12.2022 | Trikala 2011 - Volos 2004 11.12.2022 | Kastoria Gps - Elpides Karditsas 94 18.12.2022 | Doxa Pigadakion - OFI 18.12.2022 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Trikala 2011 18.12.2022 | Rea - Olympiada Imitou 18.12.2022 | Volos 2004 - Aris Thessaloniki 18.12.2022 | Elpides Karditsas 94 - FC PAOK Thessaloniki 18.12.2022 | Leontikos Kifisias - AS Trianton Ialysos 18.12.2022 | Kastoria Gps - Avantes Halkidas 18.12.2022 | Odysseas Glyfadas - Ergotelis 08.01.2023 | OFI - Ergotelis 08.01.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Avantes Halkidas 08.01.2023 | Olympiada Imitou - Odysseas Glyfadas 08.01.2023 | Aris Thessaloniki - Elpides Karditsas 94 08.01.2023 | Trikala 2011 - Kastoria Gps 08.01.2023 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Volos 2004 08.01.2023 | AS Trianton Ialysos - Doxa Pigadakion 08.01.2023 | Rea - Leontikos Kifisias 11.01.2023 | Odysseas Glyfadas - Doxa Pigadakion 15.01.2023 | Doxa Pigadakion - Leontikos Kifisias 15.01.2023 | OFI - Olympiada Imitou 15.01.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Trikala 2011 15.01.2023 | Ergotelis - AS Trianton Ialysos 15.01.2023 | Avantes Halkidas - Aris Thessaloniki 15.01.2023 | Elpides Karditsas 94 - Volos 2004 15.01.2023 | Kastoria Gps - Athlitiki Enosi Larissas FC 15.01.2023 | Odysseas Glyfadas - Rea 18.01.2023 | AS Trianton Ialysos - Doxa Pigadakion 22.01.2023 | Doxa Pigadakion - Ergotelis 22.01.2023 | Odysseas Glyfadas - Leontikos Kifisias 22.01.2023 | Aris Thessaloniki - Trikala 2011 22.01.2023 | Elpides Karditsas 94 - Avantes Halkidas 22.01.2023 | Athlitiki Enosi Larissas FC - FC PAOK Thessaloniki 22.01.2023 | Kastoria Gps - Volos 2004 22.01.2023 | Rea - OFI 22.01.2023 | AS Trianton Ialysos - Olympiada Imitou 27.01.2023 | Rea - AS Trianton Ialysos 29.01.2023 | Leontikos Kifisias - Ergotelis 29.01.2023 | Olympiada Imitou - Doxa Pigadakion 29.01.2023 | OFI - Odysseas Glyfadas 29.01.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Kastoria Gps 29.01.2023 | Volos 2004 - Avantes Halkidas 29.01.2023 | Trikala 2011 - Elpides Karditsas 94 29.01.2023 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Aris Thessaloniki 05.02.2023 | Doxa Pigadakion - Rea 05.02.2023 | OFI - Leontikos Kifisias 05.02.2023 | Ergotelis - Olympiada Imitou 05.02.2023 | Elpides Karditsas 94 - Athlitiki Enosi Larissas FC 05.02.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Volos 2004 05.02.2023 | Odysseas Glyfadas - AS Trianton Ialysos 05.02.2023 | Avantes Halkidas - Trikala 2011 05.02.2023 | Kastoria Gps - Aris Thessaloniki 08.02.2023 | Ergotelis - AS Trianton Ialysos 11.02.2023 | AS Trianton Ialysos - OFI 12.02.2023 | Doxa Pigadakion - Odysseas Glyfadas 12.02.2023 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Avantes Halkidas 12.02.2023 | Elpides Karditsas 94 - Kastoria Gps 12.02.2023 | Aris Thessaloniki - FC PAOK Thessaloniki 12.02.2023 | Volos 2004 - Trikala 2011 12.02.2023 | Leontikos Kifisias - Olympiada Imitou 12.02.2023 | Rea - Ergotelis 15.02.2023 | Kastoria Gps - Avantes Halkidas 19.02.2023 | Leontikos Kifisias - Ergotelis 19.02.2023 | Avantes Halkidas - Aris Thessaloniki 19.02.2023 | Olympiada Imitou - Doxa Pigadakion 19.02.2023 | OFI - Odysseas Glyfadas 19.02.2023 | Rea - AS Trianton Ialysos 25.02.2023 | AS Trianton Ialysos - Leontikos Kifisias 26.02.2023 | OFI - Doxa Pigadakion 26.02.2023 | Ergotelis - Odysseas Glyfadas 26.02.2023 | Avantes Halkidas - Kastoria Gps 26.02.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Elpides Karditsas 94 26.02.2023 | Olympiada Imitou - Rea 26.02.2023 | Aris Thessaloniki - Volos 2004 26.02.2023 | Trikala 2011 - Athlitiki Enosi Larissas FC 01.03.2023 | Odysseas Glyfadas - AS Trianton Ialysos 01.03.2023 | Leontikos Kifisias - Olympiada Imitou 02.03.2023 | Volos 2004 - Avantes Halkidas 05.03.2023 | OFI - Odysseas Glyfadas 05.03.2023 | Elpides Karditsas 94 - Avantes Halkidas 05.03.2023 | Leontikos Kifisias - Ergotelis 05.03.2023 | Rea - AS Trianton Ialysos 08.03.2023 | Volos 2004 - Trikala 2011 12.03.2023 | Doxa Pigadakion - AS Trianton Ialysos 12.03.2023 | Ergotelis - OFI 12.03.2023 | Avantes Halkidas - FC PAOK Thessaloniki 12.03.2023 | Volos 2004 - Athlitiki Enosi Larissas FC 12.03.2023 | Elpides Karditsas 94 - Aris Thessaloniki 12.03.2023 | Leontikos Kifisias - Rea 12.03.2023 | Kastoria Gps - Trikala 2011 12.03.2023 | Odysseas Glyfadas - Olympiada Imitou 15.03.2023 | Leontikos Kifisias - Olympiada Imitou 16.03.2023 | Avantes Halkidas - Trikala 2011 18.03.2023 | AS Trianton Ialysos - Ergotelis 19.03.2023 | Aris Thessaloniki - Avantes Halkidas 19.03.2023 | Leontikos Kifisias - Doxa Pigadakion 19.03.2023 | Olympiada Imitou - OFI 19.03.2023 | Volos 2004 - Elpides Karditsas 94 19.03.2023 | Trikala 2011 - FC PAOK Thessaloniki 19.03.2023 | Athlitiki Enosi Larissas FC - Kastoria Gps 19.03.2023 | Rea - Odysseas Glyfadas 23.03.2023 | Volos 2004 - Avantes Halkidas 24.03.2023 | Odysseas Glyfadas - 02.04.2023 | Ergotelis - Trikala 2011 02.04.2023 | Rea - AE Larissa 02.04.2023 | OFI - FC PAOK Thessaloniki 02.04.2023 | Volos 2004 - Olympiada Imitou 02.04.2023 | Elpides Karditsas 94 - Leontikos Kifisias 02.04.2023 | Kastoria Gps - Odysseas Glyfadas 22.04.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Ergotelis 23.04.2023 | AE Larissa - OFI 23.04.2023 | Trikala 2011 - Rea 23.04.2023 | Olympiada Imitou - Kastoria Gps 23.04.2023 | Odysseas Glyfadas - Elpides Karditsas 94 23.04.2023 | Leontikos Kifisias - Volos 2004 30.04.2023 | Ergotelis - AE Larissa 30.04.2023 | OFI - Trikala 2011 30.04.2023 | Volos 2004 - Odysseas Glyfadas 30.04.2023 | Elpides Karditsas 94 - Olympiada Imitou 30.04.2023 | Kastoria Gps - Leontikos Kifisias 30.04.2023 | Rea - FC PAOK Thessaloniki 07.05.2023 | AE Larissa - Ergotelis 07.05.2023 | Trikala 2011 - OFI 07.05.2023 | Olympiada Imitou - Elpides Karditsas 94 07.05.2023 | Odysseas Glyfadas - Volos 2004 07.05.2023 | Leontikos Kifisias - Kastoria Gps 07.05.2023 | FC PAOK Thessaloniki - Rea 14.05.2023 | OFI - AE Larissa 14.05.2023 | Rea - Trikala 2011 14.05.2023 | Elpides Karditsas 94 - Odysseas Glyfadas 14.05.2023 | Kastoria Gps - Olympiada Imitou 14.05.2023 | Ergotelis - FC PAOK Thessaloniki 20.05.2023 | Trikala 2011 - Ergotelis 20.05.2023 | FC PAOK Thessaloniki - OFI