14.05.2023 | Feyenoord Rotterdam - Go Ahead Eagles 05.08.2022 | SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 06.08.2022 | Fortuna Sittard - Ajax Amsterdam 06.08.2022 | SC Cambuur - Excelsior Rotterdam 06.08.2022 | PSV Eindhoven - FC Emmen 06.08.2022 | RKC Waalwijk - FC Utrecht 07.08.2022 | FC Groningen - Volendam 07.08.2022 | Vitesse Arnhem - Feyenoord Rotterdam 07.08.2022 | NEC Nijmegen - FC Twente Enschede 07.08.2022 | AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles 12.08.2022 | Excelsior Rotterdam - Vitesse Arnhem 13.08.2022 | Go Ahead Eagles - PSV Eindhoven 13.08.2022 | FC Emmen - RKC Waalwijk 13.08.2022 | FC Utrecht - SC Cambuur 13.08.2022 | Feyenoord Rotterdam - SC Heerenveen 14.08.2022 | Volendam - NEC Nijmegen 14.08.2022 | Ajax Amsterdam - FC Groningen 14.08.2022 | FC Twente Enschede - Fortuna Sittard 14.08.2022 | Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar 20.08.2022 | Vitesse Arnhem - SC Heerenveen 20.08.2022 | Fortuna Sittard - SC Cambuur 20.08.2022 | PSV Eindhoven - Volendam 20.08.2022 | FC Emmen - FC Utrecht 21.08.2022 | FC Groningen - Go Ahead Eagles 21.08.2022 | AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 21.08.2022 | Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam 21.08.2022 | RKC Waalwijk - Feyenoord Rotterdam 26.08.2022 | NEC Nijmegen - FC Groningen 27.08.2022 | Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 27.08.2022 | Vitesse Arnhem - RKC Waalwijk 27.08.2022 | Feyenoord Rotterdam - FC Emmen 27.08.2022 | SC Heerenveen - Fortuna Sittard 28.08.2022 | FC Utrecht - Ajax Amsterdam 28.08.2022 | Excelsior Rotterdam - PSV Eindhoven 28.08.2022 | Volendam - FC Twente Enschede 28.08.2022 | SC Cambuur - AZ Alkmaar 31.08.2022 | PSV Eindhoven - Volendam 31.08.2022 | FC Twente Enschede - Excelsior Rotterdam 01.09.2022 | AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 02.09.2022 | Fortuna Sittard - FC Utrecht 03.09.2022 | Ajax Amsterdam - SC Cambuur 03.09.2022 | FC Twente Enschede - PSV Eindhoven 03.09.2022 | Sparta Rotterdam - Volendam 03.09.2022 | Go Ahead Eagles - Feyenoord Rotterdam 04.09.2022 | RKC Waalwijk - Excelsior Rotterdam 04.09.2022 | FC Emmen - AZ Alkmaar 04.09.2022 | SC Heerenveen - NEC Nijmegen 04.09.2022 | FC Groningen - Vitesse Arnhem 09.09.2022 | Volendam - Go Ahead Eagles 10.09.2022 | NEC Nijmegen - Fortuna Sittard 10.09.2022 | Ajax Amsterdam - SC Heerenveen 10.09.2022 | Excelsior Rotterdam - FC Emmen 11.09.2022 | FC Utrecht - Vitesse Arnhem 11.09.2022 | PSV Eindhoven - RKC Waalwijk 11.09.2022 | SC Cambuur - FC Groningen 11.09.2022 | AZ Alkmaar - FC Twente Enschede 11.09.2022 | Feyenoord Rotterdam - Sparta Rotterdam 16.09.2022 | FC Utrecht - NEC Nijmegen 17.09.2022 | Sparta Rotterdam - FC Groningen 17.09.2022 | Vitesse Arnhem - Volendam 17.09.2022 | RKC Waalwijk - SC Cambuur 17.09.2022 | Fortuna Sittard - Excelsior Rotterdam 18.09.2022 | Go Ahead Eagles - FC Emmen 18.09.2022 | PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam 18.09.2022 | SC Heerenveen - FC Twente Enschede 18.09.2022 | AZ Alkmaar - Ajax Amsterdam 01.10.2022 | SC Cambuur - PSV Eindhoven 01.10.2022 | FC Groningen - AZ Alkmaar 01.10.2022 | Ajax Amsterdam - Go Ahead Eagles 01.10.2022 | FC Twente Enschede - Vitesse Arnhem 02.10.2022 | Fortuna Sittard - Volendam 02.10.2022 | Excelsior Rotterdam - FC Utrecht 02.10.2022 | NEC Nijmegen - Feyenoord Rotterdam 02.10.2022 | RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 02.10.2022 | FC Emmen - SC Heerenveen 07.10.2022 | FC Groningen - RKC Waalwijk 08.10.2022 | Volendam - Ajax Amsterdam 08.10.2022 | Sparta Rotterdam - FC Emmen 08.10.2022 | NEC Nijmegen - Excelsior Rotterdam 09.10.2022 | Go Ahead Eagles - SC Cambuur 09.10.2022 | Feyenoord Rotterdam - FC Twente Enschede 09.10.2022 | FC Utrecht - AZ Alkmaar 09.10.2022 | SC Heerenveen - PSV Eindhoven 09.10.2022 | Vitesse Arnhem - Fortuna Sittard 14.10.2022 | FC Emmen - Volendam 15.10.2022 | Fortuna Sittard - RKC Waalwijk 15.10.2022 | Go Ahead Eagles - SC Heerenveen 15.10.2022 | SC Cambuur - Vitesse Arnhem 16.10.2022 | Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen 16.10.2022 | FC Twente Enschede - FC Groningen 16.10.2022 | PSV Eindhoven - FC Utrecht 16.10.2022 | AZ Alkmaar - Feyenoord Rotterdam 16.10.2022 | Ajax Amsterdam - Excelsior Rotterdam 22.10.2022 | Feyenoord Rotterdam - Fortuna Sittard 22.10.2022 | RKC Waalwijk - Ajax Amsterdam 22.10.2022 | Vitesse Arnhem - FC Emmen 23.10.2022 | Excelsior Rotterdam - AZ Alkmaar 23.10.2022 | SC Cambuur - FC Twente Enschede 23.10.2022 | FC Groningen - PSV Eindhoven 23.10.2022 | NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles 23.10.2022 | FC Utrecht - Sparta Rotterdam 23.10.2022 | Volendam - SC Heerenveen 29.10.2022 | SC Heerenveen - FC Utrecht 29.10.2022 | Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 29.10.2022 | Go Ahead Eagles - Excelsior Rotterdam 30.10.2022 | FC Emmen - FC Groningen 30.10.2022 | FC Twente Enschede - RKC Waalwijk 30.10.2022 | PSV Eindhoven - NEC Nijmegen 30.10.2022 | AZ Alkmaar - Volendam 04.11.2022 | SC Cambuur - NEC Nijmegen 05.11.2022 | Vitesse Arnhem - Sparta Rotterdam 05.11.2022 | Fortuna Sittard - FC Emmen 05.11.2022 | Excelsior Rotterdam - SC Heerenveen 06.11.2022 | FC Utrecht - FC Groningen 06.11.2022 | FC Twente Enschede - Go Ahead Eagles 06.11.2022 | Volendam - Feyenoord Rotterdam 06.11.2022 | Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven 06.11.2022 | RKC Waalwijk - AZ Alkmaar 09.11.2022 | Ajax Amsterdam - Vitesse Arnhem 10.11.2022 | Feyenoord Rotterdam - SC Cambuur 11.11.2022 | Sparta Rotterdam - FC Twente Enschede 12.11.2022 | Volendam - FC Utrecht 12.11.2022 | FC Emmen - Ajax Amsterdam 12.11.2022 | PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 13.11.2022 | NEC Nijmegen - RKC Waalwijk 13.11.2022 | FC Groningen - Fortuna Sittard 13.11.2022 | SC Heerenveen - SC Cambuur 13.11.2022 | Feyenoord Rotterdam - Excelsior Rotterdam 13.11.2022 | Go Ahead Eagles - Vitesse Arnhem 06.01.2023 | FC Twente Enschede - FC Emmen 07.01.2023 | RKC Waalwijk - SC Heerenveen 07.01.2023 | AZ Alkmaar - Vitesse Arnhem 07.01.2023 | Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 07.01.2023 | PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam 08.01.2023 | FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam 08.01.2023 | NEC Nijmegen - Ajax Amsterdam 08.01.2023 | SC Cambuur - Volendam 08.01.2023 | Excelsior Rotterdam - FC Groningen 14.01.2023 | SC Heerenveen - AZ Alkmaar 14.01.2023 | Volendam - RKC Waalwijk 14.01.2023 | Sparta Rotterdam - Excelsior Rotterdam 14.01.2023 | Ajax Amsterdam - FC Twente Enschede 15.01.2023 | Vitesse Arnhem - NEC Nijmegen 15.01.2023 | Fortuna Sittard - PSV Eindhoven 15.01.2023 | Go Ahead Eagles - FC Utrecht 15.01.2023 | FC Groningen - Feyenoord Rotterdam 15.01.2023 | FC Emmen - SC Cambuur 20.01.2023 | Excelsior Rotterdam - Volendam 21.01.2023 | NEC Nijmegen - FC Emmen 21.01.2023 | PSV Eindhoven - Vitesse Arnhem 21.01.2023 | SC Cambuur - Sparta Rotterdam 21.01.2023 | RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 22.01.2023 | SC Heerenveen - FC Groningen 22.01.2023 | FC Twente Enschede - FC Utrecht 22.01.2023 | Feyenoord Rotterdam - Ajax Amsterdam 22.01.2023 | AZ Alkmaar - Fortuna Sittard 24.01.2023 | FC Emmen - PSV Eindhoven 24.01.2023 | Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk 25.01.2023 | Go Ahead Eagles - AZ Alkmaar 25.01.2023 | Vitesse Arnhem - FC Twente Enschede 25.01.2023 | Fortuna Sittard - SC Heerenveen 25.01.2023 | FC Utrecht - Excelsior Rotterdam 25.01.2023 | Feyenoord Rotterdam - NEC Nijmegen 26.01.2023 | FC Groningen - SC Cambuur 26.01.2023 | Ajax Amsterdam - Volendam 28.01.2023 | PSV Eindhoven - Go Ahead Eagles 28.01.2023 | RKC Waalwijk - FC Emmen 28.01.2023 | NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam 28.01.2023 | SC Heerenveen - Vitesse Arnhem 28.01.2023 | AZ Alkmaar - FC Utrecht 29.01.2023 | FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam 29.01.2023 | Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam 29.01.2023 | Volendam - FC Groningen 29.01.2023 | SC Cambuur - Fortuna Sittard 01.02.2023 | RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 03.02.2023 | Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam 04.02.2023 | Volendam - AZ Alkmaar 04.02.2023 | FC Emmen - Vitesse Arnhem 04.02.2023 | FC Utrecht - SC Heerenveen 04.02.2023 | Excelsior Rotterdam - RKC Waalwijk 05.02.2023 | SC Cambuur - Ajax Amsterdam 05.02.2023 | Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven 05.02.2023 | Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen 05.02.2023 | FC Groningen - FC Twente Enschede 10.02.2023 | AZ Alkmaar - Excelsior Rotterdam 11.02.2023 | NEC Nijmegen - SC Cambuur 11.02.2023 | PSV Eindhoven - FC Groningen 11.02.2023 | FC Emmen - Fortuna Sittard 12.02.2023 | Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles 12.02.2023 | SC Heerenveen - Feyenoord Rotterdam 12.02.2023 | Vitesse Arnhem - FC Utrecht 12.02.2023 | Ajax Amsterdam - RKC Waalwijk 12.02.2023 | FC Twente Enschede - Volendam 17.02.2023 | RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 18.02.2023 | Volendam - Vitesse Arnhem 18.02.2023 | FC Groningen - FC Emmen 18.02.2023 | Feyenoord Rotterdam - AZ Alkmaar 19.02.2023 | SC Cambuur - SC Heerenveen 19.02.2023 | FC Utrecht - PSV Eindhoven 19.02.2023 | Go Ahead Eagles - FC Twente Enschede 19.02.2023 | Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam 19.02.2023 | Excelsior Rotterdam - NEC Nijmegen 24.02.2023 | Sparta Rotterdam - FC Utrecht 25.02.2023 | FC Groningen - Excelsior Rotterdam 25.02.2023 | SC Heerenveen - RKC Waalwijk 25.02.2023 | AZ Alkmaar - SC Cambuur 25.02.2023 | NEC Nijmegen - Volendam 26.02.2023 | Fortuna Sittard - Feyenoord Rotterdam 26.02.2023 | FC Emmen - Go Ahead Eagles 26.02.2023 | Vitesse Arnhem - Ajax Amsterdam 26.02.2023 | PSV Eindhoven - FC Twente Enschede 03.03.2023 | FC Utrecht - Fortuna Sittard 03.03.2023 | Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar 04.03.2023 | Volendam - FC Emmen 04.03.2023 | Feyenoord Rotterdam - FC Groningen 04.03.2023 | FC Twente Enschede - SC Heerenveen 05.03.2023 | Excelsior Rotterdam - Sparta Rotterdam 05.03.2023 | RKC Waalwijk - PSV Eindhoven 05.03.2023 | Ajax Amsterdam - NEC Nijmegen 05.03.2023 | SC Cambuur - Go Ahead Eagles 10.03.2023 | Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 11.03.2023 | FC Emmen - Excelsior Rotterdam 11.03.2023 | Fortuna Sittard - FC Twente Enschede 11.03.2023 | AZ Alkmaar - FC Groningen 11.03.2023 | Sparta Rotterdam - Vitesse Arnhem 12.03.2023 | NEC Nijmegen - FC Utrecht 12.03.2023 | SC Heerenveen - Ajax Amsterdam 12.03.2023 | PSV Eindhoven - SC Cambuur 12.03.2023 | Feyenoord Rotterdam - Volendam 17.03.2023 | Volendam - Fortuna Sittard 18.03.2023 | FC Utrecht - Go Ahead Eagles 18.03.2023 | FC Emmen - Sparta Rotterdam 18.03.2023 | RKC Waalwijk - NEC Nijmegen 19.03.2023 | FC Groningen - SC Heerenveen 19.03.2023 | Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam 19.03.2023 | Excelsior Rotterdam - SC Cambuur 19.03.2023 | Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven 19.03.2023 | FC Twente Enschede - AZ Alkmaar 01.04.2023 | AZ Alkmaar - SC Heerenveen 01.04.2023 | Excelsior Rotterdam - FC Twente Enschede 01.04.2023 | NEC Nijmegen - PSV Eindhoven 01.04.2023 | SC Cambuur - FC Emmen 01.04.2023 | RKC Waalwijk - Vitesse Arnhem 02.04.2023 | Go Ahead Eagles - Ajax Amsterdam 02.04.2023 | FC Utrecht - Volendam 02.04.2023 | Sparta Rotterdam - Feyenoord Rotterdam 02.04.2023 | Fortuna Sittard - FC Groningen 07.04.2023 | FC Groningen - FC Utrecht 08.04.2023 | Vitesse Arnhem - Go Ahead Eagles 08.04.2023 | AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam 08.04.2023 | PSV Eindhoven - Excelsior Rotterdam 08.04.2023 | SC Heerenveen - Volendam 09.04.2023 | FC Twente Enschede - SC Cambuur 09.04.2023 | FC Emmen - NEC Nijmegen 09.04.2023 | Ajax Amsterdam - Fortuna Sittard 09.04.2023 | Feyenoord Rotterdam - RKC Waalwijk 14.04.2023 | Excelsior Rotterdam - Go Ahead Eagles 15.04.2023 | RKC Waalwijk - FC Groningen 15.04.2023 | Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 16.04.2023 | NEC Nijmegen - Vitesse Arnhem 16.04.2023 | FC Utrecht - FC Twente Enschede 16.04.2023 | Volendam - PSV Eindhoven 16.04.2023 | SC Cambuur - Feyenoord Rotterdam 16.04.2023 | Ajax Amsterdam - FC Emmen 16.04.2023 | Fortuna Sittard - AZ Alkmaar 19.04.2023 | Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 21.04.2023 | Volendam - SC Cambuur 22.04.2023 | SC Heerenveen - FC Emmen 22.04.2023 | FC Groningen - NEC Nijmegen 22.04.2023 | Vitesse Arnhem - Excelsior Rotterdam 23.04.2023 | FC Twente Enschede - Sparta Rotterdam 23.04.2023 | Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard 23.04.2023 | PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 23.04.2023 | Feyenoord Rotterdam - FC Utrecht 23.04.2023 | AZ Alkmaar - RKC Waalwijk 05.05.2023 | RKC Waalwijk - Volendam 06.05.2023 | Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven 06.05.2023 | NEC Nijmegen - SC Heerenveen 06.05.2023 | SC Cambuur - FC Utrecht 06.05.2023 | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar 07.05.2023 | FC Emmen - FC Twente Enschede 07.05.2023 | Excelsior Rotterdam - Feyenoord Rotterdam 07.05.2023 | Go Ahead Eagles - FC Groningen 07.05.2023 | Fortuna Sittard - Vitesse Arnhem 12.05.2023 | FC Twente Enschede - NEC Nijmegen 13.05.2023 | Volendam - Sparta Rotterdam 13.05.2023 | SC Heerenveen - Excelsior Rotterdam 13.05.2023 | FC Utrecht - RKC Waalwijk 14.05.2023 | Vitesse Arnhem - SC Cambuur 14.05.2023 | FC Groningen - Ajax Amsterdam 14.05.2023 | AZ Alkmaar - FC Emmen 14.05.2023 | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 21.05.2023 | Ajax Amsterdam - FC Utrecht 21.05.2023 | FC Emmen - Feyenoord Rotterdam 21.05.2023 | Excelsior Rotterdam - Fortuna Sittard 21.05.2023 | Go Ahead Eagles - Volendam 21.05.2023 | NEC Nijmegen - AZ Alkmaar 21.05.2023 | PSV Eindhoven - SC Heerenveen 21.05.2023 | RKC Waalwijk - FC Twente Enschede 21.05.2023 | Sparta Rotterdam - SC Cambuur 21.05.2023 | Vitesse Arnhem - FC Groningen 28.05.2023 | AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 28.05.2023 | SC Cambuur - RKC Waalwijk 28.05.2023 | Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnhem 28.05.2023 | Fortuna Sittard - NEC Nijmegen 28.05.2023 | FC Groningen - Sparta Rotterdam 28.05.2023 | SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 28.05.2023 | FC Twente Enschede - Ajax Amsterdam 28.05.2023 | FC Utrecht - FC Emmen 28.05.2023 | Volendam - Excelsior Rotterdam