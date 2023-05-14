14.05.2023 | 22:00 | Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT | Brasileiro Serie D | 2. Hafta

Real Desportivo Ariquemes RO ile CE Operario Varzea-Grandense MT 2023 Brasileiro Serie D 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT maçı, Estadio Gentil Valerio'nde oynanıyor. Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT
Maçın Tarihi ve Saati: 14.05.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: