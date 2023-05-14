www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Brazil Brasileiro Serie D Brasileiro Serie D 2023 Sezonu Real Desportivo Ariquemes RO - CE Operario Varzea-Grandense MT maçı
Brasileiro Serie D 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

14.05.2023 | 22:00 | Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT | Brasileiro Serie D | 2. Hafta

Real Desportivo Ariquemes RO ile CE Operario Varzea-Grandense MT 2023 Brasileiro Serie D 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT maçı, Estadio Gentil Valerio'nde oynanıyor. Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT
Maçın Tarihi ve Saati: 14.05.2023 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Livakovic F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu
Juve'nin yıldızı Aslan oluyor! Di Maria derken...
Serdar Dursun bombası! Süper Lig ekibine gidiyor
G.Saray'dan golcü bombası! Icardi'den sonra o gelecek
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor