14.05.2023 | 22:00 | Real Desportivo Ariquemes RO-CE Operario Varzea-Grandense MT | Brasileiro Serie D | 2. Hafta

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14.05.2023 | Real Desportivo Ariquemes RO - CE Operario Varzea-Grandense MT 06.05.2023 | Nova Iguacu RJ - Athletic Club Sjdr MG 06.05.2023 | Vitoria ES - Resende RJ 06.05.2023 | Ceilandia EC DF - Ipora GO 06.05.2023 | Independente FSJ PR - SER Caxias do Sul RS 06.05.2023 | Trem AP - Tuna Laso PA 06.05.2023 | Falcon SE - Retro FC PE 06.05.2023 | Interporto FC TO - Uniao EC MT 06.05.2023 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Brasiliense FC DF 06.05.2023 | FC Cascavel PR - CRA Catalano GO 06.05.2023 | Ad Bahia De Feira Ba - CS Sergipe SE 06.05.2023 | Anapolis FC GO - Real Desportivo Ariquemes RO 06.05.2023 | EC XV de Novembro SP - Maringa FC PR 06.05.2023 | Ferroviaria - Operario FC MS 07.05.2023 | Portuguesa RJ - Real Noroestes ES 07.05.2023 | CA Patrocinense MG - AA Internacional Limeira SP 07.05.2023 | Pacajus - Campinense PB 07.05.2023 | Caucaia - Cordino 07.05.2023 | Concordia AC SC - Gremio Esportivo Brasil RS 07.05.2023 | Aguia De Maraba PA - Princesa Dos Solimoes AM 07.05.2023 | Nacional FC A&M - SC Humaita AC 07.05.2023 | Maranhao MA - FC Atletico Cearense CE 07.05.2023 | Nacional AC PB - ACD Potiguar RN 07.05.2023 | Globo FC RN - Sousa EC PB 07.05.2023 | EC Jacuipense BA - AS Arapiraquense AL 07.05.2023 | Cruzeiro Arapiraca AL - Alagoinhas AC BA 07.05.2023 | CE Aimore - Hercilio Luz SC 07.05.2023 | Ferroviario AC CE - Fluminense EC PI 07.05.2023 | Parnahyba PI - Tocantinopolis EC TO 08.05.2023 | Sao Francisco AC - Sao Raimundo EC RR 08.05.2023 | EC Novo Hamburgo - Camboriu SC 09.05.2023 | Santa Cruz FC PE - Iguatu CE 09.05.2023 | Democrata SL MG - EC Santo Andre SP 09.05.2023 | EC Democrata MG - EC Santo Andre SP 13.05.2023 | FC Atletico Cearense CE - Parnahyba PI 13.05.2023 | EC Santo Andre SP - Vitoria ES 13.05.2023 | Hercilio Luz SC - EC Novo Hamburgo 13.05.2023 | Resende RJ - EC Democrata MG 13.05.2023 | Real Noroestes ES - Nova Iguacu RJ 13.05.2023 | Resende RJ - Democrata SL MG 13.05.2023 | Iguatu CE - Nacional AC PB 13.05.2023 | Uniao EC MT - Ceilandia EC DF 13.05.2023 | AA Internacional Limeira SP - FC Cascavel PR 13.05.2023 | Sao Raimundo EC RR - Aguia De Maraba PA 13.05.2023 | Cordino - Ferroviario AC CE 13.05.2023 | AS Arapiraquense AL - Ad Bahia De Feira Ba 13.05.2023 | Retro FC PE - Cruzeiro Arapiraca AL 13.05.2023 | Alagoinhas AC BA - Falcon SE 13.05.2023 | Brasiliense FC DF - Anapolis FC GO 13.05.2023 | Athletic Club Sjdr MG - Portuguesa RJ 13.05.2023 | Camboriu SC - CE Aimore 14.05.2023 | SC Humaita AC - Trem AP 14.05.2023 | CRA Catalano GO - CA Patrocinense MG 14.05.2023 | Maringa FC PR - Ferroviaria 14.05.2023 | Tuna Laso PA - Nacional FC A&M 14.05.2023 | SER Caxias do Sul RS - Concordia AC SC 14.05.2023 | Fluminense EC PI - Caucaia 14.05.2023 | Ipora GO - Interporto FC TO 14.05.2023 | Tocantinopolis EC TO - Maranhao MA 14.05.2023 | Sousa EC PB - Pacajus 14.05.2023 | Gremio Esportivo Brasil RS - Independente FSJ PR 14.05.2023 | Princesa Dos Solimoes AM - Sao Francisco AC 14.05.2023 | ACD Potiguar RN - Santa Cruz FC PE 14.05.2023 | Campinense PB - Globo FC RN 14.05.2023 | CS Sergipe SE - EC Jacuipense BA 14.05.2023 | Operario FC MS - EC XV de Novembro SP