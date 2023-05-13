13.05.2023 | 21:00 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Desportivo Brasil SP | U20 Paulista | 5. Hafta

UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP ile Desportivo Brasil SP 2023 U20 Paulista 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Desportivo Brasil SP maçı, 'nde oynanıyor. UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Desportivo Brasil SP maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Desportivo Brasil SP
Maçın Tarihi ve Saati: 13.05.2023 / 21:00
Maçın Hakemi: