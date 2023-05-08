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Canlı Skor El Salvador Primera Division, Clausura Primera Division, Clausura 2023 Sezonu CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan maçı
Primera Division, Clausura 2023
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08.05.2023 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan | Primera Division, Clausura | 21. Hafta

CD Platense Municipal Zacatecoluca ile Once Deportivo de Ahuachapan 2023 Primera Division, Clausura 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Estadio Antonio Toledo Valle'nde oynanıyor. CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 08.05.2023 / 00:30
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