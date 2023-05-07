07.05.2023 | 17:00 | Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 9. Hafta

Sportivo Las Parejas ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2023 Torneo Federal A 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio La Perrera'nde oynanıyor. Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Sportivo Las Parejas-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 07.05.2023 / 17:00
Maçın Hakemi: