30.04.2023 | CD Gerardo Barrios - CD Topiltzin 11.02.2023 | Corinto FC - C.D. Cacahuatique 12.02.2023 | AD Masahuat - CD Racing Junior de Armenia 12.02.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - Csd Vendaval 12.02.2023 | AD Destroyer FC - AD Juayua 13.02.2023 | CD San Pablo Municipal - CD Titan 13.02.2023 | CD Gerardo Barrios - CD Fuerte San Francisco Morazan 13.02.2023 | CD Topiltzin - Atletico Balboa 15.02.2023 | CD Pipil - CD Municipal Limen 15.02.2023 | AD Destroyer FC - CD San Pablo Municipal 16.02.2023 | Ad Inter San Salvador - AD Masahuat 16.02.2023 | CD Racing Junior de Armenia - CD Once Lobos Chalchuapa 16.02.2023 | Csd Vendaval - AD Juayua 19.02.2023 | AD Juayua - CD Racing Junior de Armenia 19.02.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - Ad Inter San Salvador 19.02.2023 | Atletico Balboa - CD Fuerte San Francisco Morazan 20.02.2023 | CD Topiltzin - CD Pipil 20.02.2023 | C.D. Cacahuatique - CD Municipal Limen 20.02.2023 | CD Gerardo Barrios - Corinto FC 20.02.2023 | CD San Pablo Municipal - Csd Vendaval 20.02.2023 | CD Titan - AD Destroyer FC 26.02.2023 | CD Pipil - Atletico Balboa 26.02.2023 | AD Masahuat - CD Once Lobos Chalchuapa 27.02.2023 | CD Municipal Limen - Corinto FC 27.02.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Topiltzin 27.02.2023 | C.D. Cacahuatique - CD Gerardo Barrios 27.02.2023 | CD Racing Junior de Armenia - CD San Pablo Municipal 27.02.2023 | Csd Vendaval - CD Titan 27.02.2023 | Ad Inter San Salvador - AD Juayua 02.03.2023 | AD Destroyer FC - Csd Vendaval 02.03.2023 | CD San Pablo Municipal - Ad Inter San Salvador 02.03.2023 | CD Titan - CD Racing Junior de Armenia 03.03.2023 | AD Juayua - AD Masahuat 04.03.2023 | Ad Inter San Salvador - CD Titan 05.03.2023 | Corinto FC - CD Topiltzin 05.03.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - AD Juayua 06.03.2023 | CD Municipal Limen - CD Fuerte San Francisco Morazan 06.03.2023 | Atletico Balboa - C.D. Cacahuatique 06.03.2023 | CD Gerardo Barrios - CD Pipil 06.03.2023 | CD Racing Junior de Armenia - AD Destroyer FC 07.03.2023 | AD Masahuat - CD San Pablo Municipal 10.03.2023 | AD Juayua - AD Masahuat 12.03.2023 | CD Pipil - Corinto FC 12.03.2023 | AD Destroyer FC - Ad Inter San Salvador 13.03.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - C.D. Cacahuatique 13.03.2023 | Atletico Balboa - CD Municipal Limen 13.03.2023 | CD Topiltzin - CD Gerardo Barrios 13.03.2023 | CD San Pablo Municipal - CD Once Lobos Chalchuapa 13.03.2023 | CD Titan - AD Masahuat 13.03.2023 | Csd Vendaval - CD Racing Junior de Armenia 18.03.2023 | Ad Inter San Salvador - Csd Vendaval 19.03.2023 | CD Gerardo Barrios - Atletico Balboa 19.03.2023 | Corinto FC - CD Fuerte San Francisco Morazan 19.03.2023 | AD Masahuat - AD Destroyer FC 19.03.2023 | AD Juayua - CD San Pablo Municipal 19.03.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - CD Titan 20.03.2023 | C.D. Cacahuatique - CD Pipil 20.03.2023 | CD Municipal Limen - CD Topiltzin 26.03.2023 | CD Pipil - CD Fuerte San Francisco Morazan 26.03.2023 | Corinto FC - Atletico Balboa 26.03.2023 | AD Masahuat - Csd Vendaval 26.03.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - AD Destroyer FC 26.03.2023 | Ad Inter San Salvador - CD Racing Junior de Armenia 27.03.2023 | CD Topiltzin - C.D. Cacahuatique 27.03.2023 | CD Gerardo Barrios - CD Municipal Limen 27.03.2023 | AD Juayua - CD Titan 02.04.2023 | C.D. Cacahuatique - Corinto FC 02.04.2023 | CD Racing Junior de Armenia - AD Masahuat 02.04.2023 | Atletico Balboa - CD Topiltzin 03.04.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Gerardo Barrios 03.04.2023 | CD Municipal Limen - CD Pipil 03.04.2023 | Csd Vendaval - CD Once Lobos Chalchuapa 03.04.2023 | CD Titan - CD San Pablo Municipal 03.04.2023 | AD Juayua - AD Destroyer FC 06.04.2023 | AD Masahuat - Ad Inter San Salvador 06.04.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - CD Racing Junior de Armenia 06.04.2023 | AD Juayua - Csd Vendaval 06.04.2023 | CD San Pablo Municipal - AD Destroyer FC 09.04.2023 | CD Pipil - CD Topiltzin 09.04.2023 | Corinto FC - CD Gerardo Barrios 09.04.2023 | Ad Inter San Salvador - CD Once Lobos Chalchuapa 09.04.2023 | AD Destroyer FC - CD Titan 10.04.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Atletico Balboa 10.04.2023 | CD Municipal Limen - C.D. Cacahuatique 10.04.2023 | CD Racing Junior de Armenia - AD Juayua 10.04.2023 | Csd Vendaval - CD San Pablo Municipal 16.04.2023 | Corinto FC - CD Municipal Limen 16.04.2023 | CD Gerardo Barrios - C.D. Cacahuatique 16.04.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - AD Masahuat 16.04.2023 | Atletico Balboa - CD Pipil 17.04.2023 | CD Topiltzin - CD Fuerte San Francisco Morazan 17.04.2023 | CD San Pablo Municipal - CD Racing Junior de Armenia 17.04.2023 | CD Titan - Csd Vendaval 17.04.2023 | AD Juayua - Ad Inter San Salvador 19.04.2023 | Ad Inter San Salvador - CD San Pablo Municipal 20.04.2023 | AD Masahuat - AD Juayua 20.04.2023 | CD Racing Junior de Armenia - CD Titan 20.04.2023 | Csd Vendaval - AD Destroyer FC 23.04.2023 | CD Pipil - CD Gerardo Barrios 23.04.2023 | AD Destroyer FC - CD Racing Junior de Armenia 24.04.2023 | CD Topiltzin - Corinto FC 24.04.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Municipal Limen 24.04.2023 | C.D. Cacahuatique - Atletico Balboa 24.04.2023 | CD San Pablo Municipal - AD Masahuat 24.04.2023 | CD Titan - Ad Inter San Salvador 24.04.2023 | AD Juayua - CD Once Lobos Chalchuapa 01.05.2023 | C.D. Cacahuatique - CD Fuerte San Francisco Morazan 01.05.2023 | CD Municipal Limen - Atletico Balboa 01.05.2023 | Corinto FC - CD Pipil 01.05.2023 | CD Once Lobos Chalchuapa - CD San Pablo Municipal 01.05.2023 | AD Masahuat - CD Titan 01.05.2023 | Ad Inter San Salvador - AD Destroyer FC 01.05.2023 | CD Racing Junior de Armenia - Csd Vendaval