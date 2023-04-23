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Torneo Federal A 2023
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23.04.2023 | 22:00 | CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 7. Hafta

CS Estudiantes San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2023 Torneo Federal A 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Hector Odicino-Pedro Benoza'nde oynanıyor. CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 23.04.2023 / 22:00
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