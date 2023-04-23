23.04.2023 | 22:00 | CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 7. Hafta

CD de Pronunciamiento ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2023 Torneo Federal A 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Delio Cardozo'nde oynanıyor. CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 23.04.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: