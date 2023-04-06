06.04.2023 | 04:00 | Colorado Springs Switchbacks FC-Northern Colorado Hailstorm FC | US Open Kupası | 2. Hafta

Colorado Springs Switchbacks FC ile Northern Colorado Hailstorm FC 2023 US Open Kupası 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Colorado Springs Switchbacks FC-Northern Colorado Hailstorm FC maçı, Switchbacks Stadium'nde oynanıyor. Colorado Springs Switchbacks FC-Northern Colorado Hailstorm FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Colorado Springs Switchbacks FC-Northern Colorado Hailstorm FC

Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2023 / 04:00

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