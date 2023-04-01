01.04.2023 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz | Torneo Federal A | 4. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CD Argentino Monte Maiz 2023 Torneo Federal A 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz
Maçın Tarihi ve Saati: 01.04.2023 / 22:00
Maçın Hakemi: