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Canlı Skor Argentina Torneo Federal A Torneo Federal A 2023 Sezonu CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı
Torneo Federal A 2023
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19.03.2023 | 23:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 2. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2023 Torneo Federal A 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 19.03.2023 / 23:00
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