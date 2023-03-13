13.03.2023 | 02:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy | Torneo Federal A | 1. Hafta

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13.03.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 10.03.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 11.03.2023 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 11.03.2023 | CM Crucero del Norte - Gimnasia Y Tiro De Salta 12.03.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 12.03.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Sansinena SD 12.03.2023 | CA Huracan Las Heras - AC San Martin de Mendoza 12.03.2023 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 12.03.2023 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 12.03.2023 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 12.03.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 12.03.2023 | Union de Sunchales - CA Linqueno 13.03.2023 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 13.03.2023 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 13.03.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Penarol San Juan 13.03.2023 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas