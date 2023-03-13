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Torneo Federal A 2023
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13.03.2023 | 02:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy | Torneo Federal A | 1. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Independiente de Chivilcoy 2023 Torneo Federal A 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy
Maçın Tarihi ve Saati: 13.03.2023 / 02:00
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