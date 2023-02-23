23.02.2023 | 14:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United | I-Ligi | 19. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Rajasthan United 22/23 I-Ligi 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçı, Khuman Lampak Main Stadium'nde oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United

Maçın Tarihi ve Saati: 23.02.2023 / 14:00

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