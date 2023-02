Maçları Filtrele

02.09.2022 | Platinum City Rovers - Cape Town All Stars 02.09.2022 | Nb La Masia - Jdr Stars 03.09.2022 | Pretoria Callies - Cape Town Spurs 03.09.2022 | Black Leopards - Hungry Lions 03.09.2022 | Magesi FC - Venda Football Academy 04.09.2022 | University of Pretoria FC - Polokwane City 04.09.2022 | Casric Stars FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 04.09.2022 | Baroka FC - Uthongathi FC 09.09.2022 | Magesi FC - Cape Town Spurs 10.09.2022 | Polokwane City - Black Leopards 10.09.2022 | Baroka FC - Cape Town All Stars 10.09.2022 | Cape Town All Stars - Baroka FC 10.09.2022 | Hungry Lions - Pretoria Callies 10.09.2022 | Venda Football Academy - Platinum City Rovers 10.09.2022 | Jdr Stars - Casric Stars FC 11.09.2022 | Uthongathi FC - University of Pretoria FC 11.09.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Nb La Masia 13.09.2022 | Jdr Stars - Magesi FC 13.09.2022 | Casric Stars FC - Cape Town All Stars 13.09.2022 | Polokwane City - Venda Football Academy 14.09.2022 | University of Pretoria FC - Cape Town Spurs 14.09.2022 | Platinum City Rovers - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 14.09.2022 | Uthongathi FC - Hungry Lions 14.09.2022 | Baroka FC - Pretoria Callies 14.09.2022 | Black Leopards - Nb La Masia 16.09.2022 | Cape Town All Stars - Polokwane City 17.09.2022 | Pretoria Callies - University of Pretoria FC 17.09.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Venda Football Academy 17.09.2022 | Hungry Lions - Platinum City Rovers 18.09.2022 | Black Leopards - Baroka FC 18.09.2022 | Nb La Masia - Uthongathi FC 18.09.2022 | Cape Town Spurs - Jdr Stars 18.09.2022 | Magesi FC - Casric Stars FC 01.10.2022 | Casric Stars FC - Black Leopards 01.10.2022 | Jdr Stars - University of Pretoria FC 01.10.2022 | Venda Football Academy - Baroka FC 01.10.2022 | Magesi FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 01.10.2022 | Cape Town All Stars - Uthongathi FC 01.10.2022 | Pretoria Callies - Nb La Masia 02.10.2022 | Platinum City Rovers - Cape Town Spurs 02.10.2022 | Polokwane City - Hungry Lions 07.10.2022 | Nb La Masia - Venda Football Academy 08.10.2022 | Cape Town Spurs - Polokwane City 08.10.2022 | Baroka FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 08.10.2022 | Jdr Stars - Hungry Lions 08.10.2022 | Casric Stars FC - Pretoria Callies 08.10.2022 | Black Leopards - Platinum City Rovers 09.10.2022 | Uthongathi FC - Magesi FC 09.10.2022 | University of Pretoria FC - Cape Town All Stars 11.10.2022 | Pretoria Callies - Polokwane City 11.10.2022 | Hungry Lions - Venda Football Academy 11.10.2022 | Baroka FC - Platinum City Rovers 12.10.2022 | Cape Town All Stars - Cape Town Spurs 12.10.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Black Leopards 12.10.2022 | Magesi FC - University of Pretoria FC 12.10.2022 | Uthongathi FC - Jdr Stars 12.10.2022 | Nb La Masia - Casric Stars FC 14.10.2022 | Platinum City Rovers - Pretoria Callies 15.10.2022 | Venda Football Academy - University of Pretoria FC 15.10.2022 | Jdr Stars - Cape Town All Stars 15.10.2022 | Hungry Lions - Baroka FC 15.10.2022 | Polokwane City - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 15.10.2022 | Casric Stars FC - Uthongathi FC 16.10.2022 | Black Leopards - Magesi FC 16.10.2022 | Cape Town Spurs - Nb La Masia 21.10.2022 | Nb La Masia - Platinum City Rovers 22.10.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Cape Town Spurs 22.10.2022 | University of Pretoria FC - Black Leopards 22.10.2022 | Pretoria Callies - Uthongathi FC 22.10.2022 | Magesi FC - Hungry Lions 22.10.2022 | Baroka FC - Casric Stars FC 23.10.2022 | Polokwane City - Jdr Stars 23.10.2022 | Cape Town All Stars - Venda Football Academy 25.10.2022 | Black Leopards - Cape Town Spurs 25.10.2022 | Nb La Masia - Baroka FC 25.10.2022 | Uthongathi FC - Platinum City Rovers 26.10.2022 | Casric Stars FC - Polokwane City 26.10.2022 | Hungry Lions - University of Pretoria FC 26.10.2022 | Magesi FC - Cape Town All Stars 26.10.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Pretoria Callies 26.10.2022 | Jdr Stars - Venda Football Academy 28.10.2022 | Cape Town Spurs - Uthongathi FC 29.10.2022 | Venda Football Academy - Pretoria Callies 29.10.2022 | University of Pretoria FC - Casric Stars FC 29.10.2022 | Cape Town All Stars - Nb La Masia 30.10.2022 | Platinum City Rovers - Magesi FC 30.10.2022 | Polokwane City - Baroka FC 30.10.2022 | Hungry Lions - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 30.10.2022 | Black Leopards - Jdr Stars 05.11.2022 | Pretoria Callies - Cape Town All Stars 05.11.2022 | Jdr Stars - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 05.11.2022 | Casric Stars FC - Hungry Lions 05.11.2022 | Cape Town Spurs - Venda Football Academy 05.11.2022 | University of Pretoria FC - Platinum City Rovers 05.11.2022 | Polokwane City - Nb La Masia 06.11.2022 | Uthongathi FC - Black Leopards 06.11.2022 | Baroka FC - Magesi FC 06.01.2023 | Nb La Masia - University of Pretoria FC 06.01.2023 | Platinum City Rovers - Jdr Stars 07.01.2023 | Baroka FC - Cape Town Spurs 07.01.2023 | Pretoria Callies - Black Leopards 07.01.2023 | Hungry Lions - Cape Town All Stars 07.01.2023 | Venda Football Academy - Casric Stars FC 08.01.2023 | Magesi FC - Polokwane City 08.01.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Uthongathi FC 13.01.2023 | Cape Town Spurs - Hungry Lions 13.01.2023 | Jdr Stars - Pretoria Callies 14.01.2023 | University of Pretoria FC - Baroka FC 14.01.2023 | Cape Town All Stars - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 14.01.2023 | Black Leopards - Venda Football Academy 14.01.2023 | Casric Stars FC - Platinum City Rovers 15.01.2023 | Uthongathi FC - Polokwane City 15.01.2023 | Magesi FC - Nb La Masia 17.01.2023 | Casric Stars FC - Cape Town Spurs 17.01.2023 | Cape Town All Stars - Black Leopards 17.01.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - University of Pretoria FC 17.01.2023 | Jdr Stars - Baroka FC 18.01.2023 | Pretoria Callies - Magesi FC 18.01.2023 | Venda Football Academy - Uthongathi FC 18.01.2023 | Polokwane City - Platinum City Rovers 18.01.2023 | Hungry Lions - Nb La Masia 21.01.2023 | Baroka FC - Polokwane City 21.01.2023 | Nb La Masia - Cape Town All Stars 21.01.2023 | Black Leopards - Uthongathi FC 21.01.2023 | University of Pretoria FC - Pretoria Callies 21.01.2023 | Hungry Lions - Casric Stars FC 21.01.2023 | Cape Town Spurs - Magesi FC 22.01.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Jdr Stars 22.01.2023 | Platinum City Rovers - Venda Football Academy 27.01.2023 | Venda Football Academy - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 27.01.2023 | Platinum City Rovers - Hungry Lions 28.01.2023 | Black Leopards - University of Pretoria FC 28.01.2023 | Polokwane City - Magesi FC 28.01.2023 | Cape Town Spurs - Cape Town All Stars 28.01.2023 | Jdr Stars - Nb La Masia 29.01.2023 | Pretoria Callies - Baroka FC 29.01.2023 | Uthongathi FC - Casric Stars FC 03.02.2023 | Nb La Masia - Black Leopards 03.02.2023 | Venda Football Academy - Magesi FC 04.02.2023 | Polokwane City - Cape Town Spurs 04.02.2023 | University of Pretoria FC - Uthongathi FC 04.02.2023 | Hungry Lions - Jdr Stars 04.02.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Platinum City Rovers 05.02.2023 | Casric Stars FC - Baroka FC 05.02.2023 | Cape Town All Stars - Pretoria Callies 17.02.2023 | Nb La Masia - Hungry Lions 18.02.2023 | Uthongathi FC - Cape Town Spurs 18.02.2023 | Magesi FC - Jdr Stars 18.02.2023 | Baroka FC - Venda Football Academy 18.02.2023 | Pretoria Callies - Platinum City Rovers 18.02.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Casric Stars FC 19.02.2023 | Black Leopards - Polokwane City 19.02.2023 | Cape Town All Stars - University of Pretoria FC 21.02.2023 | Uthongathi FC - Baroka FC 21.02.2023 | Pretoria Callies - Hungry Lions 21.02.2023 | Platinum City Rovers - Casric Stars FC 22.02.2023 | Jdr Stars - Black Leopards 22.02.2023 | University of Pretoria FC - Magesi FC 22.02.2023 | Polokwane City - Cape Town All Stars 22.02.2023 | Cape Town Spurs - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 22.02.2023 | Venda Football Academy - Nb La Masia 24.02.2023 | Platinum City Rovers - Uthongathi FC 25.02.2023 | Cape Town Spurs - Black Leopards 25.02.2023 | Baroka FC - University of Pretoria FC 25.02.2023 | Venda Football Academy - Cape Town All Stars 25.02.2023 | Nb La Masia - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 25.02.2023 | Casric Stars FC - Jdr Stars 26.02.2023 | Hungry Lions - Polokwane City 26.02.2023 | Magesi FC - Pretoria Callies 04.03.2023 | Hungry Lions - Cape Town Spurs 04.03.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Polokwane City 04.03.2023 | Casric Stars FC - Magesi FC 04.03.2023 | Jdr Stars - Uthongathi FC 04.03.2023 | Cape Town All Stars - Platinum City Rovers 04.03.2023 | Baroka FC - Nb La Masia 05.03.2023 | Black Leopards - Pretoria Callies 05.03.2023 | University of Pretoria FC - Venda Football Academy 14.03.2023 | Magesi FC - Black Leopards 14.03.2023 | Cape Town Spurs - Baroka FC 14.03.2023 | University of Pretoria FC - Hungry Lions 14.03.2023 | Platinum City Rovers - Nb La Masia 15.03.2023 | Uthongathi FC - Cape Town All Stars 15.03.2023 | Pretoria Callies - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 15.03.2023 | Venda Football Academy - Jdr Stars 15.03.2023 | Polokwane City - Casric Stars FC 17.03.2023 | Platinum City Rovers - University of Pretoria FC 17.03.2023 | Nb La Masia - Magesi FC 18.03.2023 | Uthongathi FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 18.03.2023 | Baroka FC - Jdr Stars 18.03.2023 | Cape Town All Stars - Hungry Lions 18.03.2023 | Black Leopards - Casric Stars FC 19.03.2023 | Venda Football Academy - Polokwane City 19.03.2023 | Cape Town Spurs - Pretoria Callies 01.04.2023 | Jdr Stars - Cape Town Spurs 01.04.2023 | Polokwane City - University of Pretoria FC 01.04.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Cape Town All Stars 01.04.2023 | Hungry Lions - Uthongathi FC 01.04.2023 | Pretoria Callies - Venda Football Academy 01.04.2023 | Casric Stars FC - Nb La Masia 02.04.2023 | Baroka FC - Black Leopards 02.04.2023 | Magesi FC - Platinum City Rovers 07.04.2023 | Nb La Masia - Polokwane City 07.04.2023 | Platinum City Rovers - Baroka FC 08.04.2023 | Cape Town All Stars - Magesi FC 08.04.2023 | University of Pretoria FC - Jdr Stars 08.04.2023 | Venda Football Academy - Hungry Lions 08.04.2023 | Cape Town Spurs - Casric Stars FC 09.04.2023 | Black Leopards - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 09.04.2023 | Uthongathi FC - Pretoria Callies 21.04.2023 | Nb La Masia - Pretoria Callies 22.04.2023 | Hungry Lions - Black Leopards 22.04.2023 | Jdr Stars - Polokwane City 22.04.2023 | Casric Stars FC - University of Pretoria FC 22.04.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Magesi FC 22.04.2023 | Cape Town All Stars - Baroka FC 23.04.2023 | Uthongathi FC - Venda Football Academy 23.04.2023 | Cape Town Spurs - Platinum City Rovers 28.04.2023 | Platinum City Rovers - Black Leopards 29.04.2023 | Venda Football Academy - Cape Town Spurs 29.04.2023 | Magesi FC - Baroka FC 29.04.2023 | Cape Town All Stars - Jdr Stars 29.04.2023 | Pretoria Callies - Casric Stars FC 29.04.2023 | University of Pretoria FC - Nb La Masia 30.04.2023 | Polokwane City - Uthongathi FC 30.04.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Hungry Lions 07.05.2023 | Nb La Masia - Cape Town Spurs 07.05.2023 | Platinum City Rovers - Polokwane City 07.05.2023 | Black Leopards - Cape Town All Stars 07.05.2023 | University of Pretoria FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 07.05.2023 | Magesi FC - Uthongathi FC 07.05.2023 | Pretoria Callies - Jdr Stars 07.05.2023 | Baroka FC - Hungry Lions 07.05.2023 | Casric Stars FC - Venda Football Academy 14.05.2023 | Venda Football Academy - Black Leopards 14.05.2023 | Cape Town Spurs - University of Pretoria FC 14.05.2023 | Hungry Lions - Magesi FC 14.05.2023 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - Baroka FC 14.05.2023 | Polokwane City - Pretoria Callies 14.05.2023 | Jdr Stars - Platinum City Rovers 14.05.2023 | Cape Town All Stars - Casric Stars FC 14.05.2023 | Uthongathi FC - Nb La Masia