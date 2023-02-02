02.02.2023 | 00:30 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Clausura | 2. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2023 Primera Division, Clausura 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Sergio Torres Stadium'nde oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca

Maçın Tarihi ve Saati: 02.02.2023 / 00:30

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