29.01.2023 | 11:30 | Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 14. Hafta

Sreenidi Deccan FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 14. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Dr. Y. S. Rajasekhara Reddy Stadium'nde oynanıyor. Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2023 / 11:30

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