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Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 22/23 Sezonu Churchill Brothers SC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 22/23
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12.01.2023 | 14:00 | Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 11. Hafta

Churchill Brothers SC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Fatorda Stadium'nde oynanıyor. Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 12.01.2023 / 14:00
Maçın Hakemi:

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