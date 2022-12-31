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Kulüp Hazırlık Maçları 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kulüp Hazırlık Maçları | 1
Guadalajara Chivas
Jaume Bartres
31/12/22 - 05:00 0 : 0 Seyirci: 49850 Stat: Estadio Akron
Cruz Azul
Raul Gutierrez
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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