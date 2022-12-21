21.12.2022 | 14:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC | I-Ligi | 9. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Sreenidi Deccan FC 22/23 I-Ligi 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC maçı, Khuman Lampak Main Stadium'nde oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC

Maçın Tarihi ve Saati: 21.12.2022 / 14:00

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