18.12.2022 | AFC Wimbledon Ladies - Gillingham LFC 13.11.2022 | Lincoln United Ladies - Dronfield Town Lfc 13.11.2022 | MK Dons Ladies - Mulbarton Wanderers 13.11.2022 | Luton Town Lfc - Ipswich Town Lfc 13.11.2022 | Clapton Community Ladies - Ashford Ladies 13.11.2022 | Watford LFC - Fulham Lfc 13.11.2022 | Abingdon Town Lfc - Portsmouth FC Women 13.11.2022 | Moneyfields Ladies - Crawley Wasps Lfc 13.11.2022 | Dartford Lfc - Ascot United Lfc 13.11.2022 | Selsey Lfc - AFC Wimbledon Ladies 13.11.2022 | Hackney - London Bees LFC 13.11.2022 | Bournemouth Sports Lfc - Pucklechurch Sports Ladies AFC 13.11.2022 | Portishead Town LFC - Eastleigh In The Community Ladies 13.11.2022 | Exeter City Lfc - AFC Bournemouth Ladies 13.11.2022 | Cardiff City FC Kadınlar - Bridgwater United Women 13.11.2022 | Weymouth Lfc - Keynsham Town Lfc 13.11.2022 | Bishops Lydeard Ladies - Liskeard Athletic Women 13.11.2022 | Warminster Town Ladies - Torquay United Lfc 13.11.2022 | Plymouth Argyle LFC - Cheltenham Town Lfc 13.11.2022 | Middlesbrough Lfc - Bradford City LFC 13.11.2022 | FC United of Manchester Ladies - Merseyrail LFC 13.11.2022 | Doncaster Rovers Belles Lfc - Huddersfield Town 13.11.2022 | Leeds United LFC - Brighouse Town Lfc 13.11.2022 | Hull City Lfc - Newcastle United Wfc 13.11.2022 | Cheadle Town Stingers Wfc - York City Ladies 13.11.2022 | Alnwick Town Ladies - Fylde Lfc 13.11.2022 | Tranmere Rovers Lfc - Burnley FC Women 13.11.2022 | West Bromwich Albion Wfc - Crewe Alexandra Lfc 13.11.2022 | Oughtibridge WM Ladies - Nottingham Forest Lfc 13.11.2022 | Asfordby Ladies - Lichfield City Ladies 13.11.2022 | Shrewsbury Town LFC - Wolverhampton Wanderers Wfc 13.11.2022 | Loughborough Lightning Women - Sheffield LFC 13.11.2022 | Stoke City Lfc - Derby County Lfc 13.11.2022 | Northampton Town Lfc - Dronfield Town Lfc 13.11.2022 | Fleetwood Town Wrens Lfc - Liverpool Feds Lfc 13.11.2022 | Royston Town Lfc - London Seaward Women 13.11.2022 | Colney Heath Lfc - Hashtag United Wfc 13.11.2022 | Ebbsfleet United Lfc - Southampton Womens FC 13.11.2022 | AFC Stoneham Ladies - Actonians Lfc 13.11.2022 | Millwall Lionesses LFC - Gillingham LFC 13.11.2022 | Oxford Utd LFC - Chesham United Lfc 13.11.2022 | Worthing Wfc - Sutton United Ladies 13.11.2022 | Swindon Town Lfc - Frampton Rangers Lfc 13.11.2022 | Worcester City Wfc - Coventry Sphinx Lfc 13.11.2022 | Norton & Stockton Ancients LFC - Durham Cestria Lfc 13.11.2022 | Consett Ladies AFC - Warrington Wolves Foundation Women 13.11.2022 | Stockport County Lfc - Penrith AFC Ladies 13.11.2022 | Darwen Ladies - Barnsley Ladies 13.11.2022 | Wallsend Boys Club Lfc - Redcar Town Lfc 13.11.2022 | Sporting Khalsa Women - Boldmere St Michaels Women 13.11.2022 | Peterborough United Lfc - Stourbridge FC Ladies 13.11.2022 | Sedgley & Gornal United Women - Solihull Moors Ladies 13.11.2022 | Sutton Coldfield Town Ladies - Leafield Athletic Lfc 13.11.2022 | Lye Town Lfc - Wem Town Ladies 13.11.2022 | Billericay Town Lfc - Kings Lynn Town LFC 13.11.2022 | Aylesford Lfc - Dulwich Hamlet Lfc 13.11.2022 | Norwich City Lfc - Enfield Town Lfc 13.11.2022 | Bowers & Pitsea Lfc - Needham Market Lfc 27.11.2022 | Liskeard Athletic Women - Oxford Utd LFC 27.11.2022 | Watford LFC - Crawley Wasps Lfc 27.11.2022 | Ashford Ladies - Actonians Lfc 27.11.2022 | Portishead Town LFC - Exeter City Lfc 27.11.2022 | Cardiff City FC Kadınlar - Keynsham Town Lfc 27.11.2022 | Bournemouth Sports Lfc - Torquay United Lfc 27.11.2022 | Swindon Town Lfc - Plymouth Argyle LFC 27.11.2022 | MK Dons Ladies - Worthing Wfc 27.11.2022 | Ipswich Town Lfc - London Seaward Women 27.11.2022 | Fylde Lfc - Middlesbrough Lfc 27.11.2022 | Coventry Sphinx Lfc - Solihull Moors Ladies 27.11.2022 | Lichfield City Ladies - West Bromwich Albion Wfc 27.11.2022 | Loughborough Lightning Women - Stoke City Lfc 27.11.2022 | Liverpool Feds Lfc - Merseyrail LFC 27.11.2022 | Consett Ladies AFC - Stockport County Lfc 27.11.2022 | Huddersfield Town - Durham Cestria Lfc 27.11.2022 | Cheadle Town Stingers Wfc - Burnley FC Women 27.11.2022 | Southampton Womens FC - London Bees LFC 27.11.2022 | Dulwich Hamlet Lfc - Gillingham LFC 27.11.2022 | Portsmouth FC Women - Bowers & Pitsea Lfc 27.11.2022 | Wolverhampton Wanderers Wfc - Northampton Town Lfc 27.11.2022 | Sporting Khalsa Women - Peterborough United Lfc 27.11.2022 | Norwich City Lfc - Sutton Coldfield Town Ladies 27.11.2022 | Wem Town Ladies - Nottingham Forest Lfc 27.11.2022 | Newcastle United Wfc - Barnsley Ladies 27.11.2022 | Redcar Town Lfc - Leeds United LFC 27.11.2022 | AFC Wimbledon Ladies - Billericay Town Lfc 27.11.2022 | Dartford Lfc - Hashtag United Wfc 04.12.2022 | Liskeard Athletic Women - Oxford Utd LFC 04.12.2022 | London Bees LFC - Southampton Womens FC 11.12.2022 | Charlton Athletic - MK Dons Ladies 11.12.2022 | Solihull Moors Ladies - Fylde Lfc 11.12.2022 | Sheffield United LFC - Nottingham Forest Lfc 11.12.2022 | Birmingham City WFC - Huddersfield Town 11.12.2022 | Leeds United LFC - Stoke City Lfc 11.12.2022 | Peterborough United Lfc - Durham LFC 11.12.2022 | Cardiff City FC Kadınlar - Bournemouth Sports Lfc 11.12.2022 | Ipswich Town Lfc - Portishead Town LFC 11.12.2022 | Newcastle United Wfc - Wolverhampton Wanderers Wfc 11.12.2022 | London City Lionesses - Portsmouth FC Women 11.12.2022 | AFC Wimbledon Ladies - Gillingham LFC 11.12.2022 | Liverpool Feds Lfc - West Bromwich Albion Wfc 11.12.2022 | Blackburn Rovers LFC - Sunderland Afc Ladies 11.12.2022 | Burnley FC Women - Norwich City Lfc 11.12.2022 | Lewes FC - London Bees LFC 11.12.2022 | Hashtag United Wfc - Actonians Lfc 11.12.2022 | Oxford Utd LFC - Plymouth Argyle LFC 11.12.2022 | Coventry United Lfc - Stockport County Lfc 11.12.2022 | Bristol City WFC - Southampton FC 11.12.2022 | Crystal Palace - Watford LFC 18.12.2022 | Leeds United LFC - Stoke City Lfc 18.12.2022 | Solihull Moors Ladies - Fylde Lfc 18.12.2022 | Liverpool Feds Lfc - West Bromwich Albion Wfc 18.12.2022 | Burnley FC Women - Norwich City Lfc