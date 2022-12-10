www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Almanya Oberliga NOFV Kuzey Oberliga NOFV Kuzey 22/23 Sezonu SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin - RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 maçı
Oberliga NOFV Kuzey 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

10.12.2022 | 15:00 | SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | Oberliga NOFV Kuzey | 16. Hafta

SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin ile RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 22/23 Oberliga NOFV Kuzey 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 maçı, Sportplatz An der Rathausstrasse'nde oynanıyor. SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949
Maçın Tarihi ve Saati: 10.12.2022 / 15:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Fenerbahçe - Salernitana maçı CANLI
F.Bahçe'ye Jesus'tan kötü haber!
Sinpaş Yapı tasaruf sandığı
Beşiktaş açıkladı! 1 iyi 2 kötü haber
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor