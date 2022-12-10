10.12.2022 | 15:00 | SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | Oberliga NOFV Kuzey | 16. Hafta

SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin ile RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 22/23 Oberliga NOFV Kuzey 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 maçı, Sportplatz An der Rathausstrasse'nde oynanıyor. SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin-RSV Eintracht Stahnsdorf 1949

Maçın Tarihi ve Saati: 10.12.2022 / 15:00

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