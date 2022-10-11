11.10.2022 | 03:45 | CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe | Primera A, Kapanış | 16. Hafta

CD Alianza Petrolera ile Independiente Santa Fe 2022 Primera A, Kapanış 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bismark Elias Santiago Pitalua tarafından yönetilen CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe maçı, Estadio Daniel Villa Zapata'nde oynanıyor. CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe
Maçın Tarihi ve Saati: 11.10.2022 / 03:45
Maçın Hakemi: Bismark Elias Santiago Pitalua