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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2022 Sezonu CD Alianza Petrolera - Independiente Santa Fe maçı
Primera A, Kapanış 2022
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11.10.2022 | 03:45 | CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe | Primera A, Kapanış | 16. Hafta

CD Alianza Petrolera ile Independiente Santa Fe 2022 Primera A, Kapanış 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bismark Elias Santiago Pitalua tarafından yönetilen CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe maçı, Estadio Daniel Villa Zapata'nde oynanıyor. CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe
Maçın Tarihi ve Saati: 11.10.2022 / 03:45
Maçın Hakemi: Bismark Elias Santiago Pitalua

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