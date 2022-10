Maçları Filtrele

09.10.2022 | CD Canillas - Getafe CF B 11.09.2022 | Real Madrid C - CF Fuenlabrada B 11.09.2022 | Real Madrid C - CF Fuenlabrada Promesas 11.09.2022 | AD Torrejon CF - Alcala 11.09.2022 | CD Canillas - Rayo Vallecano de Madrid B 11.09.2022 | Getafe CF B - Real Aranjuez CF 11.09.2022 | CD Paracuellos Antamira - CD Ursaria 11.09.2022 | Cuc Villalba - CD Galapagar 11.09.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CF Trival Valderas Alcorcon 11.09.2022 | CD Mostoles Urjc - Las Rozas CF 17.09.2022 | Alcala - CD Paracuellos Antamira 17.09.2022 | CD Ursaria - Real Madrid C 18.09.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Canillas 18.09.2022 | Real Aranjuez CF - CF Pozuelo de Alarcon 18.09.2022 | Las Rozas CF - AD Torrejon CF 18.09.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - Cuc Villalba 18.09.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - Getafe CF B 18.09.2022 | CF Fuenlabrada B - Getafe CF B 18.09.2022 | CD Galapagar - CD Mostoles Urjc 25.09.2022 | Real Madrid C - Getafe CF B 25.09.2022 | CD Paracuellos Antamira - Las Rozas CF 25.09.2022 | Cuc Villalba - CF Trival Valderas Alcorcon 25.09.2022 | CD Canillas - Real Aranjuez CF 25.09.2022 | AD Torrejon CF - CD Galapagar 25.09.2022 | CD Ursaria - Alcala 25.09.2022 | CD Mostoles Urjc - Rayo Vallecano de Madrid B 25.09.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CF Fuenlabrada B 25.09.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CF Fuenlabrada Promesas 02.10.2022 | Getafe CF B - CF Pozuelo de Alarcon 02.10.2022 | Real Aranjuez CF - Cuc Villalba 02.10.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Mostoles Urjc 02.10.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - AD Torrejon CF 02.10.2022 | Las Rozas CF - CD Ursaria 02.10.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - CD Canillas 02.10.2022 | CF Fuenlabrada B - CD Canillas 02.10.2022 | CD Galapagar - CD Paracuellos Antamira 02.10.2022 | Alcala - Real Madrid C 09.10.2022 | AD Torrejon CF - CF Trival Valderas Alcorcon 09.10.2022 | CD Paracuellos Antamira - Rayo Vallecano de Madrid B 09.10.2022 | CD Mostoles Urjc - Real Aranjuez CF 09.10.2022 | Real Madrid C - CF Pozuelo de Alarcon 09.10.2022 | Alcala - Las Rozas CF 09.10.2022 | CD Ursaria - CD Galapagar 09.10.2022 | Cuc Villalba - CF Fuenlabrada B 09.10.2022 | Cuc Villalba - CF Fuenlabrada Promesas 16.10.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Paracuellos Antamira 16.10.2022 | Real Aranjuez CF - AD Torrejon CF 16.10.2022 | CD Galapagar - Alcala 16.10.2022 | Las Rozas CF - Real Madrid C 16.10.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Canillas 16.10.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Ursaria 16.10.2022 | Getafe CF B - Cuc Villalba 16.10.2022 | CF Fuenlabrada B - CD Mostoles Urjc 16.10.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - CD Mostoles Urjc 23.10.2022 | CD Mostoles Urjc - Getafe CF B 23.10.2022 | Alcala - Rayo Vallecano de Madrid B 23.10.2022 | CD Ursaria - CF Trival Valderas Alcorcon 23.10.2022 | CD Paracuellos Antamira - Real Aranjuez CF 23.10.2022 | Real Madrid C - CD Canillas 23.10.2022 | Cuc Villalba - CF Pozuelo de Alarcon 23.10.2022 | Las Rozas CF - CD Galapagar 23.10.2022 | AD Torrejon CF - CF Fuenlabrada B 23.10.2022 | AD Torrejon CF - CF Fuenlabrada Promesas 30.10.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - Alcala 30.10.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - CD Paracuellos Antamira 30.10.2022 | CF Fuenlabrada B - CD Paracuellos Antamira 30.10.2022 | CD Galapagar - Real Madrid C 30.10.2022 | Getafe CF B - AD Torrejon CF 30.10.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - Las Rozas CF 30.10.2022 | Real Aranjuez CF - CD Ursaria 30.10.2022 | CD Canillas - Cuc Villalba 30.10.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Mostoles Urjc 06.11.2022 | CD Paracuellos Antamira - Getafe CF B 06.11.2022 | CD Galapagar - Rayo Vallecano de Madrid B 06.11.2022 | Las Rozas CF - CF Trival Valderas Alcorcon 06.11.2022 | Alcala - Real Aranjuez CF 06.11.2022 | CD Mostoles Urjc - CD Canillas 06.11.2022 | AD Torrejon CF - CF Pozuelo de Alarcon 06.11.2022 | CD Ursaria - CF Fuenlabrada B 06.11.2022 | CD Ursaria - CF Fuenlabrada Promesas 06.11.2022 | Real Madrid C - Cuc Villalba 20.11.2022 | CF Fuenlabrada B - Alcala 20.11.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - Alcala 20.11.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Paracuellos Antamira 20.11.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - Real Madrid C 20.11.2022 | CD Canillas - AD Torrejon CF 20.11.2022 | Real Aranjuez CF - Las Rozas CF 20.11.2022 | Getafe CF B - CD Ursaria 20.11.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Galapagar 20.11.2022 | Cuc Villalba - CD Mostoles Urjc 27.11.2022 | Alcala - Getafe CF B 27.11.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Trival Valderas Alcorcon 27.11.2022 | CD Galapagar - Real Aranjuez CF 27.11.2022 | CD Paracuellos Antamira - CD Canillas 27.11.2022 | CD Ursaria - CF Pozuelo de Alarcon 27.11.2022 | Las Rozas CF - CF Fuenlabrada B 27.11.2022 | Las Rozas CF - CF Fuenlabrada Promesas 27.11.2022 | AD Torrejon CF - Cuc Villalba 27.11.2022 | Real Madrid C - CD Mostoles Urjc 04.12.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - Alcala 04.12.2022 | Real Aranjuez CF - Rayo Vallecano de Madrid B 04.12.2022 | Cuc Villalba - CD Paracuellos Antamira 04.12.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - Real Madrid C 04.12.2022 | CD Mostoles Urjc - AD Torrejon CF 04.12.2022 | Getafe CF B - Las Rozas CF 04.12.2022 | CD Canillas - CD Ursaria 04.12.2022 | CF Fuenlabrada B - CD Galapagar 04.12.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - CD Galapagar 11.12.2022 | CD Galapagar - Getafe CF B 11.12.2022 | CF Trival Valderas Alcorcon - Real Aranjuez CF 11.12.2022 | Alcala - CD Canillas 11.12.2022 | Las Rozas CF - CF Pozuelo de Alarcon 11.12.2022 | Real Madrid C - AD Torrejon CF 11.12.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Fuenlabrada B 11.12.2022 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Fuenlabrada Promesas 11.12.2022 | CD Ursaria - Cuc Villalba 11.12.2022 | CD Paracuellos Antamira - CD Mostoles Urjc 18.12.2022 | Cuc Villalba - Alcala 18.12.2022 | Getafe CF B - Rayo Vallecano de Madrid B 18.12.2022 | AD Torrejon CF - CD Paracuellos Antamira 18.12.2022 | CF Fuenlabrada Promesas - CF Trival Valderas Alcorcon 18.12.2022 | CF Fuenlabrada B - CF Trival Valderas Alcorcon 18.12.2022 | Real Madrid C - Real Aranjuez CF 18.12.2022 | CD Canillas - Las Rozas CF 18.12.2022 | CD Mostoles Urjc - CD Ursaria 18.12.2022 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Galapagar 08.01.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Getafe CF B 08.01.2023 | CD Paracuellos Antamira - Real Madrid C 08.01.2023 | CD Galapagar - CD Canillas 08.01.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Pozuelo de Alarcon 08.01.2023 | CD Ursaria - AD Torrejon CF 08.01.2023 | Real Aranjuez CF - CF Fuenlabrada B 08.01.2023 | Real Aranjuez CF - CF Fuenlabrada Promesas 08.01.2023 | Las Rozas CF - Cuc Villalba 08.01.2023 | Alcala - CD Mostoles Urjc 15.01.2023 | Real Aranjuez CF - Getafe CF B 15.01.2023 | CD Ursaria - CD Paracuellos Antamira 15.01.2023 | CF Fuenlabrada B - Real Madrid C 15.01.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - Real Madrid C 15.01.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Canillas 15.01.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CF Pozuelo de Alarcon 15.01.2023 | Alcala - AD Torrejon CF 15.01.2023 | CD Galapagar - Cuc Villalba 15.01.2023 | Las Rozas CF - CD Mostoles Urjc 22.01.2023 | CD Paracuellos Antamira - Alcala 22.01.2023 | Cuc Villalba - Rayo Vallecano de Madrid B 22.01.2023 | CD Canillas - CF Trival Valderas Alcorcon 22.01.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Real Aranjuez CF 22.01.2023 | Getafe CF B - CF Fuenlabrada B 22.01.2023 | AD Torrejon CF - Las Rozas CF 22.01.2023 | Real Madrid C - CD Ursaria 22.01.2023 | Getafe CF B - CF Fuenlabrada Promesas 22.01.2023 | CD Mostoles Urjc - CD Galapagar 29.01.2023 | Las Rozas CF - CD Paracuellos Antamira 29.01.2023 | Getafe CF B - Real Madrid C 29.01.2023 | Real Aranjuez CF - CD Canillas 29.01.2023 | CF Fuenlabrada B - CF Pozuelo de Alarcon 29.01.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - CF Pozuelo de Alarcon 29.01.2023 | CD Galapagar - AD Torrejon CF 29.01.2023 | Alcala - CD Ursaria 29.01.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Cuc Villalba 29.01.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Mostoles Urjc 05.02.2023 | Real Madrid C - Alcala 05.02.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Getafe CF B 05.02.2023 | AD Torrejon CF - Rayo Vallecano de Madrid B 05.02.2023 | CD Mostoles Urjc - CF Trival Valderas Alcorcon 05.02.2023 | Cuc Villalba - Real Aranjuez CF 05.02.2023 | CD Canillas - CF Fuenlabrada B 05.02.2023 | CD Ursaria - Las Rozas CF 05.02.2023 | CD Canillas - CF Fuenlabrada Promesas 05.02.2023 | CD Paracuellos Antamira - CD Galapagar 12.02.2023 | Las Rozas CF - Alcala 12.02.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Paracuellos Antamira 12.02.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Real Madrid C 12.02.2023 | Getafe CF B - CD Canillas 12.02.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - AD Torrejon CF 12.02.2023 | CD Galapagar - CD Ursaria 12.02.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - Cuc Villalba 12.02.2023 | CF Fuenlabrada B - Cuc Villalba 12.02.2023 | Real Aranjuez CF - CD Mostoles Urjc 19.02.2023 | Cuc Villalba - Getafe CF B 19.02.2023 | CD Ursaria - Rayo Vallecano de Madrid B 19.02.2023 | CD Paracuellos Antamira - CF Trival Valderas Alcorcon 19.02.2023 | AD Torrejon CF - Real Aranjuez CF 19.02.2023 | CD Canillas - CF Pozuelo de Alarcon 19.02.2023 | CD Mostoles Urjc - CF Fuenlabrada B 19.02.2023 | Real Madrid C - Las Rozas CF 19.02.2023 | CD Mostoles Urjc - CF Fuenlabrada Promesas 19.02.2023 | Alcala - CD Galapagar 26.02.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Alcala 26.02.2023 | Real Aranjuez CF - CD Paracuellos Antamira 26.02.2023 | CD Canillas - Real Madrid C 26.02.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - AD Torrejon CF 26.02.2023 | CF Fuenlabrada B - AD Torrejon CF 26.02.2023 | CD Galapagar - Las Rozas CF 26.02.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Ursaria 26.02.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Cuc Villalba 26.02.2023 | Getafe CF B - CD Mostoles Urjc 05.03.2023 | AD Torrejon CF - Getafe CF B 05.03.2023 | Las Rozas CF - Rayo Vallecano de Madrid B 05.03.2023 | Alcala - CF Trival Valderas Alcorcon 05.03.2023 | CD Ursaria - Real Aranjuez CF 05.03.2023 | Cuc Villalba - CD Canillas 05.03.2023 | CD Mostoles Urjc - CF Pozuelo de Alarcon 05.03.2023 | CD Paracuellos Antamira - CF Fuenlabrada B 05.03.2023 | CD Paracuellos Antamira - CF Fuenlabrada Promesas 05.03.2023 | Real Madrid C - CD Galapagar 12.03.2023 | Real Aranjuez CF - Alcala 12.03.2023 | Getafe CF B - CD Paracuellos Antamira 12.03.2023 | Cuc Villalba - Real Madrid C 12.03.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - AD Torrejon CF 12.03.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Las Rozas CF 12.03.2023 | CF Fuenlabrada B - CD Ursaria 12.03.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - CD Ursaria 12.03.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Galapagar 12.03.2023 | CD Canillas - CD Mostoles Urjc 19.03.2023 | CD Ursaria - Getafe CF B 19.03.2023 | Real Madrid C - Rayo Vallecano de Madrid B 19.03.2023 | CD Galapagar - CF Trival Valderas Alcorcon 19.03.2023 | Las Rozas CF - Real Aranjuez CF 19.03.2023 | AD Torrejon CF - CD Canillas 19.03.2023 | CD Paracuellos Antamira - CF Pozuelo de Alarcon 19.03.2023 | Alcala - CF Fuenlabrada B 19.03.2023 | Alcala - CF Fuenlabrada Promesas 19.03.2023 | CD Mostoles Urjc - Cuc Villalba 26.03.2023 | Getafe CF B - Alcala 26.03.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Rayo Vallecano de Madrid B 26.03.2023 | CD Canillas - CD Paracuellos Antamira 26.03.2023 | CD Mostoles Urjc - Real Madrid C 26.03.2023 | Cuc Villalba - AD Torrejon CF 26.03.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - Las Rozas CF 26.03.2023 | CF Fuenlabrada B - Las Rozas CF 26.03.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Ursaria 26.03.2023 | Real Aranjuez CF - CD Galapagar 02.04.2023 | Las Rozas CF - Getafe CF B 02.04.2023 | Real Madrid C - CF Trival Valderas Alcorcon 02.04.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Real Aranjuez CF 02.04.2023 | CD Ursaria - CD Canillas 02.04.2023 | Alcala - CF Pozuelo de Alarcon 02.04.2023 | CD Galapagar - CF Fuenlabrada B 02.04.2023 | CD Galapagar - CF Fuenlabrada Promesas 02.04.2023 | CD Paracuellos Antamira - Cuc Villalba 02.04.2023 | AD Torrejon CF - CD Mostoles Urjc 09.04.2023 | CD Canillas - Alcala 09.04.2023 | CF Fuenlabrada B - Rayo Vallecano de Madrid B 09.04.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - Rayo Vallecano de Madrid B 09.04.2023 | CD Mostoles Urjc - CD Paracuellos Antamira 09.04.2023 | AD Torrejon CF - Real Madrid C 09.04.2023 | Real Aranjuez CF - CF Trival Valderas Alcorcon 09.04.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Las Rozas CF 09.04.2023 | Cuc Villalba - CD Ursaria 09.04.2023 | Getafe CF B - CD Galapagar 16.04.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Getafe CF B 16.04.2023 | Real Aranjuez CF - Real Madrid C 16.04.2023 | Las Rozas CF - CD Canillas 16.04.2023 | CD Galapagar - CF Pozuelo de Alarcon 16.04.2023 | CD Paracuellos Antamira - AD Torrejon CF 16.04.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CF Fuenlabrada B 16.04.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CF Fuenlabrada Promesas 16.04.2023 | Alcala - Cuc Villalba 16.04.2023 | CD Ursaria - CD Mostoles Urjc 23.04.2023 | CD Mostoles Urjc - Alcala 23.04.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Rayo Vallecano de Madrid B 23.04.2023 | Real Madrid C - CD Paracuellos Antamira 23.04.2023 | Getafe CF B - CF Trival Valderas Alcorcon 23.04.2023 | CF Fuenlabrada B - Real Aranjuez CF 23.04.2023 | CF Fuenlabrada Promesas - Real Aranjuez CF 23.04.2023 | Cuc Villalba - Las Rozas CF 23.04.2023 | AD Torrejon CF - CD Ursaria 23.04.2023 | CD Canillas - CD Galapagar