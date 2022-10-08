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Canlı Skor Tunus Lig 1 Lig 1 22/23 Sezonu Cs Chebba - CA Bizertin maçı
Lig 1 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Lig 1 | 1
Cs Chebba
08/10/22 - 17:00 0 : 0 Seyirci: 3000 Stat: Stade Municipal de La Chebba
CA Bizertin
Larbi Zouaoui
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır