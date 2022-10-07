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07.10.2022 | Us Ben Guerdane - EO Sidi Bouzid 30.09.2022 | Olypique De Beja - Us Monastir 30.09.2022 | Us Ben Guerdane - EO Sidi Bouzid 30.09.2022 | As Rejiche - As Soliman 01.10.2022 | Esperance Sportive de Tunis - Club Sportif Sfaxien 01.10.2022 | Esperance Sportive de Tunis - Club Sportif Sfaxien 01.10.2022 | Stade Tunisien - ES Hammam Sousse 01.10.2022 | Etoile Sportive du Sahel - Us Tataouine 04.10.2022 | Us Monastir - Club Africain 04.10.2022 | Us Tataouine - CA Bizertin 04.10.2022 | As Soliman - Olypique De Beja 04.10.2022 | Club Sportif Sfaxien - Stade Tunisien 04.10.2022 | EO Sidi Bouzid - As Rejiche 05.10.2022 | ES Hammam Sousse - Etoile Sportive du Sahel 07.10.2022 | Esperance Sportive de Tunis - Etoile Sportive du Sahel 07.10.2022 | EO Sidi Bouzid - Club Africain 07.10.2022 | Us Tataouine - Club Sportif Sfaxien 07.10.2022 | Etoile Sportive du Sahel - Club Sportif Sfaxien 07.10.2022 | Club Sportif Sfaxien - CA Bizertin 07.10.2022 | CA Bizertin - ES Hammam Sousse 07.10.2022 | Stade Tunisien - Esperance Sportive de Tunis 07.10.2022 | CA Bizertin - Esperance Sportive de Tunis 07.10.2022 | Us Ben Guerdane - Olypique De Beja 07.10.2022 | Etoile Sportive du Sahel - Stade Tunisien 07.10.2022 | As Soliman - Us Monastir 07.10.2022 | As Rejiche - Us Ben Guerdane 07.10.2022 | Club Africain - Us Ben Guerdane 07.10.2022 | Olypique De Beja - EO Sidi Bouzid 07.10.2022 | Us Monastir - EO Sidi Bouzid 07.10.2022 | ES Hammam Sousse - Us Tataouine 07.10.2022 | Club Africain - As Soliman 07.10.2022 | Olypique De Beja - As Rejiche 07.10.2022 | As Rejiche - As Soliman