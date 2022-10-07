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Botola 2 22/23
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07.10.2022 | 18:00 | ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola 2 | 5. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Union Sportive Musulmane Oujda 22/23 Botola 2 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda
Maçın Tarihi ve Saati: 07.10.2022 / 18:00
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