07.10.2022 | 18:00 | ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola 2 | 5. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Union Sportive Musulmane Oujda 22/23 Botola 2 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Union Sportive Musulmane Oujda
Maçın Tarihi ve Saati: 07.10.2022 / 18:00
Maçın Hakemi: