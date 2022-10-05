05.10.2022 | 19:00 | Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 8. Hafta

Anagold 24 Erzincanspor ile Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 22/23 2. Lig 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı, Mustakil Atletizm Pisti Sahasi'nde oynanıyor. Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Anagold 24 Erzincanspor-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
Maçın Tarihi ve Saati: 05.10.2022 / 19:00
Maçın Hakemi: