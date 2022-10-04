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Canlı Skor Tunus Lig 1 Lig 1 22/23 Sezonu Us Monastir - Club Africain maçı
Lig 1 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Lig 1 | 2
Us Monastir
Lassaad Chabbi
04/10/22 - 17:00 0 : 0 Seyirci: 0 Stat: Stade Mustapha Ben Jannet
Club Africain
Victor Zvunka
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır