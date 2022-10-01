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Kamboçya Premier Ligi 2022
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01.10.2022 | 14:30 | Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Kamboçya Premier Ligi | 18. Hafta

Royal Cambodian Armed Forces FA ile Preah Khan Reach Svay Rieng FC 2022 Kamboçya Premier Ligi 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı, Rcaf Old Stadium'nde oynanıyor. Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC
Maçın Tarihi ve Saati: 01.10.2022 / 14:30
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