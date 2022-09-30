www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2022 Sezonu Independiente Santa Fe - Atletico Nacional Medellin maçı
Primera A, Kapanış 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

30.09.2022 | 04:00 | Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Kapanış | 13. Hafta

Independiente Santa Fe ile Atletico Nacional Medellin 2022 Primera A, Kapanış 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Carlos Betancur tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin'nde oynanıyor. Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 30.09.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Carlos Betancur

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Alioski'den derbi öncesi gözdağı!
Emre Kılınç: Fatih Terim ile devam edilseydi...
Avrupa'dan 5 kulüp sıraya girdi! F.Bahçe'ye dev gelir
Cimbom'da Seferovic krizi! Takımdaki geleceği...
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor