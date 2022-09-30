30.09.2022 | 04:00 | Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Kapanış | 13. Hafta

Independiente Santa Fe ile Atletico Nacional Medellin 2022 Primera A, Kapanış 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Carlos Betancur tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin'nde oynanıyor. Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 30.09.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Carlos Betancur