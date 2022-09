Maçları Filtrele

24.09.2022 | PRO Patria - Renate 03.09.2022 | LR Vicenza - Pro Sesto 03.09.2022 | Albinoleffe - Feralpisalo 03.09.2022 | PRO Patria - Fc Arzignano Valchiampo 03.09.2022 | Novara Calcio - Renate 03.09.2022 | PRO Vercelli 1892 - Calcio Padova 03.09.2022 | Virtus Verona - Lecco 03.09.2022 | Juventus FC - AC Trento 03.09.2022 | Sangiuliano City Nova - Mantova 03.09.2022 | US Pergolettese 1932 - Piacenza Calcio 1919 03.09.2022 | Triestina Calcio 1918 - Pordenone Calcio 09.09.2022 | Pordenone Calcio - Juventus FC 10.09.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Virtus Verona 10.09.2022 | Mantova - Novara Calcio 10.09.2022 | Pro Sesto - Albinoleffe 10.09.2022 | Lecco - US Pergolettese 1932 10.09.2022 | Renate - Sangiuliano City Nova 10.09.2022 | Feralpisalo - PRO Patria 10.09.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Triestina Calcio 1918 10.09.2022 | AC Trento - PRO Vercelli 1892 10.09.2022 | Calcio Padova - LR Vicenza 13.09.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Feralpisalo 13.09.2022 | LR Vicenza - Lecco 13.09.2022 | PRO Patria - Mantova 13.09.2022 | Novara Calcio - Triestina Calcio 1918 13.09.2022 | PRO Vercelli 1892 - Renate 13.09.2022 | Pro Sesto - Fc Arzignano Valchiampo 13.09.2022 | US Pergolettese 1932 - Albinoleffe 13.09.2022 | Virtus Verona - Pordenone Calcio 13.09.2022 | AC Trento - Sangiuliano City Nova 13.09.2022 | Juventus FC - Calcio Padova 17.09.2022 | Triestina Calcio 1918 - PRO Vercelli 1892 17.09.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Piacenza Calcio 1919 17.09.2022 | Albinoleffe - LR Vicenza 17.09.2022 | Calcio Padova - PRO Patria 17.09.2022 | Novara Calcio - Virtus Verona 17.09.2022 | Mantova - AC Trento 17.09.2022 | Lecco - Pro Sesto 17.09.2022 | Renate - Juventus FC 17.09.2022 | Feralpisalo - US Pergolettese 1932 17.09.2022 | Sangiuliano City Nova - Pordenone Calcio 24.09.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Albinoleffe 24.09.2022 | LR Vicenza - Juventus FC 24.09.2022 | Pro Sesto - Sangiuliano City Nova 24.09.2022 | Lecco - Mantova 24.09.2022 | Pordenone Calcio - Calcio Padova 24.09.2022 | US Pergolettese 1932 - Fc Arzignano Valchiampo 24.09.2022 | Virtus Verona - Feralpisalo 24.09.2022 | AC Trento - Triestina Calcio 1918 24.09.2022 | PRO Vercelli 1892 - Novara Calcio 01.10.2022 | Albinoleffe - Lecco 02.10.2022 | Triestina Calcio 1918 - Virtus Verona 02.10.2022 | PRO Patria - PRO Vercelli 1892 02.10.2022 | Novara Calcio - LR Vicenza 02.10.2022 | Renate - Pordenone Calcio 02.10.2022 | Mantova - Pro Sesto 02.10.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - AC Trento 02.10.2022 | Juventus FC - US Pergolettese 1932 02.10.2022 | Sangiuliano City Nova - Piacenza Calcio 1919 03.10.2022 | Calcio Padova - Feralpisalo 09.10.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Juventus FC 09.10.2022 | LR Vicenza - PRO Patria 09.10.2022 | Albinoleffe - Novara Calcio 09.10.2022 | Pro Sesto - Triestina Calcio 1918 09.10.2022 | Lecco - Sangiuliano City Nova 09.10.2022 | Feralpisalo - PRO Vercelli 1892 09.10.2022 | Pordenone Calcio - Fc Arzignano Valchiampo 09.10.2022 | US Pergolettese 1932 - Calcio Padova 09.10.2022 | Virtus Verona - Mantova 09.10.2022 | AC Trento - Renate 12.10.2022 | LR Vicenza - Juventus FC 16.10.2022 | Triestina Calcio 1918 - Albinoleffe 16.10.2022 | Calcio Padova - Virtus Verona 16.10.2022 | PRO Patria - AC Trento 16.10.2022 | Novara Calcio - Lecco 16.10.2022 | PRO Vercelli 1892 - Piacenza Calcio 1919 16.10.2022 | Renate - LR Vicenza 16.10.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Feralpisalo 16.10.2022 | Juventus FC - Pro Sesto 16.10.2022 | Sangiuliano City Nova - US Pergolettese 1932 17.10.2022 | Mantova - Pordenone Calcio 19.10.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Renate 19.10.2022 | Triestina Calcio 1918 - Calcio Padova 19.10.2022 | Albinoleffe - Fc Arzignano Valchiampo 19.10.2022 | Pro Sesto - Novara Calcio 19.10.2022 | Lecco - Juventus FC 19.10.2022 | Feralpisalo - Sangiuliano City Nova 19.10.2022 | US Pergolettese 1932 - PRO Patria 19.10.2022 | Virtus Verona - PRO Vercelli 1892 20.10.2022 | LR Vicenza - Mantova 20.10.2022 | Pordenone Calcio - AC Trento 23.10.2022 | Calcio Padova - Novara Calcio 23.10.2022 | PRO Patria - Virtus Verona 23.10.2022 | PRO Vercelli 1892 - Pro Sesto 23.10.2022 | Mantova - US Pergolettese 1932 23.10.2022 | Renate - Albinoleffe 23.10.2022 | Pordenone Calcio - Feralpisalo 23.10.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Lecco 23.10.2022 | AC Trento - Piacenza Calcio 1919 23.10.2022 | Juventus FC - Triestina Calcio 1918 23.10.2022 | Sangiuliano City Nova - LR Vicenza 29.10.2022 | LR Vicenza - PRO Vercelli 1892 29.10.2022 | Triestina Calcio 1918 - Mantova 29.10.2022 | Albinoleffe - Juventus FC 29.10.2022 | Novara Calcio - Sangiuliano City Nova 29.10.2022 | Pro Sesto - PRO Patria 29.10.2022 | Lecco - AC Trento 29.10.2022 | Feralpisalo - Renate 29.10.2022 | US Pergolettese 1932 - Pordenone Calcio 29.10.2022 | Virtus Verona - Fc Arzignano Valchiampo 31.10.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Calcio Padova 05.11.2022 | Juventus FC - Novara Calcio 06.11.2022 | LR Vicenza - Feralpisalo 06.11.2022 | Calcio Padova - Fc Arzignano Valchiampo 06.11.2022 | PRO Patria - Triestina Calcio 1918 06.11.2022 | PRO Vercelli 1892 - Albinoleffe 06.11.2022 | Mantova - Piacenza Calcio 1919 06.11.2022 | Renate - US Pergolettese 1932 06.11.2022 | Pordenone Calcio - Lecco 06.11.2022 | AC Trento - Pro Sesto 06.11.2022 | Sangiuliano City Nova - Virtus Verona 12.11.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Pordenone Calcio 12.11.2022 | Triestina Calcio 1918 - Renate 12.11.2022 | Albinoleffe - Sangiuliano City Nova 12.11.2022 | Novara Calcio - PRO Patria 12.11.2022 | Pro Sesto - Calcio Padova 12.11.2022 | Feralpisalo - Lecco 12.11.2022 | US Pergolettese 1932 - AC Trento 12.11.2022 | Virtus Verona - LR Vicenza 12.11.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Mantova 12.11.2022 | Juventus FC - PRO Vercelli 1892 19.11.2022 | LR Vicenza - Triestina Calcio 1918 19.11.2022 | Calcio Padova - Albinoleffe 19.11.2022 | PRO Patria - Juventus FC 19.11.2022 | PRO Vercelli 1892 - US Pergolettese 1932 19.11.2022 | Mantova - Feralpisalo 19.11.2022 | Lecco - Piacenza Calcio 1919 19.11.2022 | Renate - Pro Sesto 19.11.2022 | Pordenone Calcio - Novara Calcio 19.11.2022 | AC Trento - Virtus Verona 19.11.2022 | Sangiuliano City Nova - Fc Arzignano Valchiampo 27.11.2022 | Triestina Calcio 1918 - Lecco 27.11.2022 | Albinoleffe - PRO Patria 27.11.2022 | Calcio Padova - Renate 27.11.2022 | Novara Calcio - Piacenza Calcio 1919 27.11.2022 | PRO Vercelli 1892 - Sangiuliano City Nova 27.11.2022 | Pro Sesto - Pordenone Calcio 27.11.2022 | Feralpisalo - AC Trento 27.11.2022 | US Pergolettese 1932 - Virtus Verona 27.11.2022 | Juventus FC - Mantova 28.11.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - LR Vicenza 30.11.2022 | Piacenza Calcio 1919 - Triestina Calcio 1918 30.11.2022 | Mantova - Albinoleffe 30.11.2022 | Lecco - Renate 30.11.2022 | Feralpisalo - Juventus FC 30.11.2022 | Pordenone Calcio - PRO Patria 30.11.2022 | US Pergolettese 1932 - Novara Calcio 30.11.2022 | Virtus Verona - Pro Sesto 30.11.2022 | Sangiuliano City Nova - Calcio Padova 01.12.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - PRO Vercelli 1892 01.12.2022 | AC Trento - LR Vicenza 04.12.2022 | LR Vicenza - US Pergolettese 1932 04.12.2022 | Triestina Calcio 1918 - Feralpisalo 04.12.2022 | Albinoleffe - Virtus Verona 04.12.2022 | Calcio Padova - AC Trento 04.12.2022 | PRO Patria - Lecco 04.12.2022 | Novara Calcio - Fc Arzignano Valchiampo 04.12.2022 | PRO Vercelli 1892 - Pordenone Calcio 04.12.2022 | Pro Sesto - Piacenza Calcio 1919 04.12.2022 | Renate - Mantova 04.12.2022 | Juventus FC - Sangiuliano City Nova 11.12.2022 | Piacenza Calcio 1919 - PRO Patria 11.12.2022 | Mantova - PRO Vercelli 1892 11.12.2022 | Lecco - Calcio Padova 11.12.2022 | Feralpisalo - Novara Calcio 11.12.2022 | Pordenone Calcio - LR Vicenza 11.12.2022 | US Pergolettese 1932 - Pro Sesto 11.12.2022 | Virtus Verona - Renate 11.12.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - Juventus FC 11.12.2022 | AC Trento - Albinoleffe 11.12.2022 | Sangiuliano City Nova - Triestina Calcio 1918 17.12.2022 | LR Vicenza - Piacenza Calcio 1919 17.12.2022 | Triestina Calcio 1918 - US Pergolettese 1932 17.12.2022 | Albinoleffe - Pordenone Calcio 17.12.2022 | Calcio Padova - Mantova 17.12.2022 | PRO Patria - Sangiuliano City Nova 17.12.2022 | Novara Calcio - AC Trento 17.12.2022 | PRO Vercelli 1892 - Lecco 17.12.2022 | Pro Sesto - Feralpisalo 17.12.2022 | Renate - Fc Arzignano Valchiampo 17.12.2022 | Juventus FC - Virtus Verona 23.12.2022 | Piacenza Calcio 1919 - US Pergolettese 1932 23.12.2022 | Calcio Padova - PRO Vercelli 1892 23.12.2022 | Mantova - Sangiuliano City Nova 23.12.2022 | Pro Sesto - LR Vicenza 23.12.2022 | Lecco - Virtus Verona 23.12.2022 | Renate - Novara Calcio 23.12.2022 | Feralpisalo - Albinoleffe 23.12.2022 | Pordenone Calcio - Triestina Calcio 1918 23.12.2022 | Fc Arzignano Valchiampo - PRO Patria 23.12.2022 | AC Trento - Juventus FC 08.01.2023 | LR Vicenza - Calcio Padova 08.01.2023 | Triestina Calcio 1918 - Fc Arzignano Valchiampo 08.01.2023 | Albinoleffe - Pro Sesto 08.01.2023 | PRO Patria - Feralpisalo 08.01.2023 | Novara Calcio - Mantova 08.01.2023 | PRO Vercelli 1892 - AC Trento 08.01.2023 | US Pergolettese 1932 - Lecco 08.01.2023 | Virtus Verona - Piacenza Calcio 1919 08.01.2023 | Juventus FC - Pordenone Calcio 08.01.2023 | Sangiuliano City Nova - Renate 15.01.2023 | Triestina Calcio 1918 - Novara Calcio 15.01.2023 | Albinoleffe - US Pergolettese 1932 15.01.2023 | Calcio Padova - Juventus FC 15.01.2023 | Mantova - PRO Patria 15.01.2023 | Lecco - LR Vicenza 15.01.2023 | Renate - PRO Vercelli 1892 15.01.2023 | Feralpisalo - Piacenza Calcio 1919 15.01.2023 | Pordenone Calcio - Virtus Verona 15.01.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Pro Sesto 15.01.2023 | Sangiuliano City Nova - AC Trento 22.01.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Fc Arzignano Valchiampo 22.01.2023 | LR Vicenza - Albinoleffe 22.01.2023 | PRO Patria - Calcio Padova 22.01.2023 | PRO Vercelli 1892 - Triestina Calcio 1918 22.01.2023 | Pro Sesto - Lecco 22.01.2023 | Pordenone Calcio - Sangiuliano City Nova 22.01.2023 | US Pergolettese 1932 - Feralpisalo 22.01.2023 | Virtus Verona - Novara Calcio 22.01.2023 | AC Trento - Mantova 22.01.2023 | Juventus FC - Renate 29.01.2023 | Triestina Calcio 1918 - AC Trento 29.01.2023 | Albinoleffe - Piacenza Calcio 1919 29.01.2023 | Calcio Padova - Pordenone Calcio 29.01.2023 | Novara Calcio - PRO Vercelli 1892 29.01.2023 | Mantova - Lecco 29.01.2023 | Renate - PRO Patria 29.01.2023 | Feralpisalo - Virtus Verona 29.01.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - US Pergolettese 1932 29.01.2023 | Juventus FC - LR Vicenza 29.01.2023 | Sangiuliano City Nova - Pro Sesto 01.02.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Sangiuliano City Nova 01.02.2023 | LR Vicenza - Novara Calcio 01.02.2023 | PRO Vercelli 1892 - PRO Patria 01.02.2023 | Pro Sesto - Mantova 01.02.2023 | Lecco - Albinoleffe 01.02.2023 | Feralpisalo - Calcio Padova 01.02.2023 | Pordenone Calcio - Renate 01.02.2023 | US Pergolettese 1932 - Juventus FC 01.02.2023 | Virtus Verona - Triestina Calcio 1918 01.02.2023 | AC Trento - Fc Arzignano Valchiampo 05.02.2023 | Triestina Calcio 1918 - Pro Sesto 05.02.2023 | Calcio Padova - US Pergolettese 1932 05.02.2023 | PRO Patria - LR Vicenza 05.02.2023 | Novara Calcio - Albinoleffe 05.02.2023 | PRO Vercelli 1892 - Feralpisalo 05.02.2023 | Mantova - Virtus Verona 05.02.2023 | Renate - AC Trento 05.02.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Pordenone Calcio 05.02.2023 | Juventus FC - Piacenza Calcio 1919 05.02.2023 | Sangiuliano City Nova - Lecco 12.02.2023 | Piacenza Calcio 1919 - PRO Vercelli 1892 12.02.2023 | LR Vicenza - Renate 12.02.2023 | Albinoleffe - Triestina Calcio 1918 12.02.2023 | Pro Sesto - Juventus FC 12.02.2023 | Lecco - Novara Calcio 12.02.2023 | Feralpisalo - Fc Arzignano Valchiampo 12.02.2023 | Pordenone Calcio - Mantova 12.02.2023 | US Pergolettese 1932 - Sangiuliano City Nova 12.02.2023 | Virtus Verona - Calcio Padova 12.02.2023 | AC Trento - PRO Patria 19.02.2023 | Calcio Padova - Triestina Calcio 1918 19.02.2023 | PRO Patria - US Pergolettese 1932 19.02.2023 | Novara Calcio - Pro Sesto 19.02.2023 | PRO Vercelli 1892 - Virtus Verona 19.02.2023 | Mantova - LR Vicenza 19.02.2023 | Renate - Piacenza Calcio 1919 19.02.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Albinoleffe 19.02.2023 | AC Trento - Pordenone Calcio 19.02.2023 | Juventus FC - Lecco 19.02.2023 | Sangiuliano City Nova - Feralpisalo 26.02.2023 | Piacenza Calcio 1919 - AC Trento 26.02.2023 | LR Vicenza - Sangiuliano City Nova 26.02.2023 | Triestina Calcio 1918 - Juventus FC 26.02.2023 | Albinoleffe - Renate 26.02.2023 | Novara Calcio - Calcio Padova 26.02.2023 | Pro Sesto - PRO Vercelli 1892 26.02.2023 | Lecco - Fc Arzignano Valchiampo 26.02.2023 | Feralpisalo - Pordenone Calcio 26.02.2023 | US Pergolettese 1932 - Mantova 26.02.2023 | Virtus Verona - PRO Patria 05.03.2023 | Calcio Padova - Piacenza Calcio 1919 05.03.2023 | PRO Patria - Pro Sesto 05.03.2023 | PRO Vercelli 1892 - LR Vicenza 05.03.2023 | Mantova - Triestina Calcio 1918 05.03.2023 | Renate - Feralpisalo 05.03.2023 | Pordenone Calcio - US Pergolettese 1932 05.03.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Virtus Verona 05.03.2023 | AC Trento - Lecco 05.03.2023 | Juventus FC - Albinoleffe 05.03.2023 | Sangiuliano City Nova - Novara Calcio 12.03.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Mantova 12.03.2023 | Triestina Calcio 1918 - PRO Patria 12.03.2023 | Albinoleffe - PRO Vercelli 1892 12.03.2023 | Novara Calcio - Juventus FC 12.03.2023 | Pro Sesto - AC Trento 12.03.2023 | Lecco - Pordenone Calcio 12.03.2023 | Feralpisalo - LR Vicenza 12.03.2023 | US Pergolettese 1932 - Renate 12.03.2023 | Virtus Verona - Sangiuliano City Nova 12.03.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Calcio Padova 15.03.2023 | LR Vicenza - Virtus Verona 15.03.2023 | Calcio Padova - Pro Sesto 15.03.2023 | PRO Patria - Novara Calcio 15.03.2023 | PRO Vercelli 1892 - Juventus FC 15.03.2023 | Mantova - Fc Arzignano Valchiampo 15.03.2023 | Lecco - Feralpisalo 15.03.2023 | Renate - Triestina Calcio 1918 15.03.2023 | Pordenone Calcio - Piacenza Calcio 1919 15.03.2023 | AC Trento - US Pergolettese 1932 15.03.2023 | Sangiuliano City Nova - Albinoleffe 19.03.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Lecco 19.03.2023 | Triestina Calcio 1918 - LR Vicenza 19.03.2023 | Albinoleffe - Calcio Padova 19.03.2023 | Novara Calcio - Pordenone Calcio 19.03.2023 | Pro Sesto - Renate 19.03.2023 | Feralpisalo - Mantova 19.03.2023 | US Pergolettese 1932 - PRO Vercelli 1892 19.03.2023 | Virtus Verona - AC Trento 19.03.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Sangiuliano City Nova 19.03.2023 | Juventus FC - PRO Patria 26.03.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Novara Calcio 26.03.2023 | LR Vicenza - Fc Arzignano Valchiampo 26.03.2023 | PRO Patria - Albinoleffe 26.03.2023 | Mantova - Juventus FC 26.03.2023 | Lecco - Triestina Calcio 1918 26.03.2023 | Renate - Calcio Padova 26.03.2023 | Pordenone Calcio - Pro Sesto 26.03.2023 | Virtus Verona - US Pergolettese 1932 26.03.2023 | AC Trento - Feralpisalo 26.03.2023 | Sangiuliano City Nova - PRO Vercelli 1892 02.04.2023 | LR Vicenza - AC Trento 02.04.2023 | Triestina Calcio 1918 - Piacenza Calcio 1919 02.04.2023 | Albinoleffe - Mantova 02.04.2023 | Calcio Padova - Sangiuliano City Nova 02.04.2023 | PRO Patria - Pordenone Calcio 02.04.2023 | Novara Calcio - US Pergolettese 1932 02.04.2023 | PRO Vercelli 1892 - Fc Arzignano Valchiampo 02.04.2023 | Pro Sesto - Virtus Verona 02.04.2023 | Renate - Lecco 02.04.2023 | Juventus FC - Feralpisalo 08.04.2023 | Piacenza Calcio 1919 - Pro Sesto 08.04.2023 | Mantova - Renate 08.04.2023 | Lecco - PRO Patria 08.04.2023 | Feralpisalo - Triestina Calcio 1918 08.04.2023 | Pordenone Calcio - PRO Vercelli 1892 08.04.2023 | US Pergolettese 1932 - LR Vicenza 08.04.2023 | Virtus Verona - Albinoleffe 08.04.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Novara Calcio 08.04.2023 | AC Trento - Calcio Padova 08.04.2023 | Sangiuliano City Nova - Juventus FC 16.04.2023 | LR Vicenza - Pordenone Calcio 16.04.2023 | Triestina Calcio 1918 - Sangiuliano City Nova 16.04.2023 | Albinoleffe - AC Trento 16.04.2023 | Calcio Padova - Lecco 16.04.2023 | PRO Patria - Piacenza Calcio 1919 16.04.2023 | Novara Calcio - Feralpisalo 16.04.2023 | PRO Vercelli 1892 - Mantova 16.04.2023 | Pro Sesto - US Pergolettese 1932 16.04.2023 | Renate - Virtus Verona 16.04.2023 | Juventus FC - Fc Arzignano Valchiampo 23.04.2023 | Piacenza Calcio 1919 - LR Vicenza 23.04.2023 | Mantova - Calcio Padova 23.04.2023 | Lecco - PRO Vercelli 1892 23.04.2023 | Feralpisalo - Pro Sesto 23.04.2023 | Pordenone Calcio - Albinoleffe 23.04.2023 | US Pergolettese 1932 - Triestina Calcio 1918 23.04.2023 | Virtus Verona - Juventus FC 23.04.2023 | Fc Arzignano Valchiampo - Renate 23.04.2023 | AC Trento - Novara Calcio 23.04.2023 | Sangiuliano City Nova - PRO Patria