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Canlı Skor Türkiye 2. Lig 2. Lig 22/23 Sezonu Amed Sportif Faaliyetler - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı
2. Lig 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

04.09.2022 | 20:00 | Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 2. Hafta

Amed Sportif Faaliyetler ile Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 22/23 2. Lig 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
Maçın Tarihi ve Saati: 04.09.2022 / 20:00
Maçın Hakemi:

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