04.09.2022 | 20:00 | Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor | 2. Lig | 2. Hafta

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04.09.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 27.08.2022 | Ankara Demirspor - Kirsehir Belediye Spor 27.08.2022 | Karacabey Belediyespor - 1928 Bucaspor 28.08.2022 | Van Spor FK - Pazarspor 28.08.2022 | Adıyaman 1954 - 1461 Trabzon FK 28.08.2022 | Düzcespor - Ankaraspor 28.08.2022 | Zonguldak Kömürspor - Fethiyespor 28.08.2022 | Kastamonuspor - Serik Belediyespor 28.08.2022 | Somaspor - Batman Petrolspor 28.08.2022 | Etimesgut Belediyespor - Sarıyer 28.08.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Sivas Belediye Spor 28.08.2022 | Kocaelispor - Kırklarelispor 28.08.2022 | İnegölspor - Bayburt İÖİ 28.08.2022 | Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor 28.08.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu 28.08.2022 | Iskenderun FK - Balıkesirspor 28.08.2022 | Şanlıurfaspor - Yeni Çorumspor AŞ 28.08.2022 | Isparta 32 Spor - Amed Sportif Faaliyetler 28.08.2022 | Menemen Belediyespor - Esenler Erokspor 28.08.2022 | Diyarbekirspor AS - Uşakspor 03.09.2022 | 1461 Trabzon FK - Zonguldak Kömürspor 03.09.2022 | Ankaraspor - Menemen Belediyespor 03.09.2022 | Sarıyer - Kastamonuspor 04.09.2022 | Sivas Belediye Spor - Şanlıurfaspor 04.09.2022 | Pazarspor - Iskenderun FK 04.09.2022 | Bayburt İÖİ - Anagold 24 Erzincanspor 04.09.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Kocaelispor 04.09.2022 | Serik Belediyespor - Ankara Demirspor 04.09.2022 | Uşakspor - Karacabey Belediyespor 04.09.2022 | Kırklarelispor - Adıyaman 1954 04.09.2022 | Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor 04.09.2022 | Batman Petrolspor - Nazilli Belediyespor 04.09.2022 | Fethiyespor - Van Spor FK 04.09.2022 | 1928 Bucaspor - Etimesgut Belediyespor 04.09.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Düzcespor 04.09.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Somaspor 04.09.2022 | Balıkesirspor - Diyarbekirspor AS 05.09.2022 | Afjet Afyonspor - Bursaspor 10.09.2022 | Van Spor FK - 1461 Trabzon FK 10.09.2022 | Ankara Demirspor - Sarıyer 10.09.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Kırklarelispor 10.09.2022 | Düzcespor - Bayburt İÖİ 10.09.2022 | Kastamonuspor - 1928 Bucaspor 10.09.2022 | Somaspor - Sivas Belediye Spor 10.09.2022 | Nazilli Belediyespor - Yeni Çorumspor AŞ 10.09.2022 | Zonguldak Kömürspor - Adıyaman 1954 10.09.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Esenler Erokspor 10.09.2022 | Kocaelispor - Serik Belediyespor 10.09.2022 | Etimesgut Belediyespor - Uşakspor 10.09.2022 | Isparta 32 Spor - Ankaraspor 10.09.2022 | Bursaspor - Batman Petrolspor 10.09.2022 | Menemen Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu 10.09.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - İnegölspor 10.09.2022 | Diyarbekirspor AS - Pazarspor 10.09.2022 | Iskenderun FK - Fethiyespor 10.09.2022 | Karacabey Belediyespor - Balıkesirspor 10.09.2022 | Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler 14.09.2022 | Sivas Belediye Spor - Nazilli Belediyespor 14.09.2022 | Adıyaman 1954 - Van Spor FK 14.09.2022 | Bayburt İÖİ - Menemen Belediyespor 14.09.2022 | Pazarspor - Karacabey Belediyespor 14.09.2022 | 1461 Trabzon FK - Iskenderun FK 14.09.2022 | Serik Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 14.09.2022 | Sarıyer - Kocaelispor 14.09.2022 | Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor 14.09.2022 | Kırklarelispor - Zonguldak Kömürspor 14.09.2022 | Uşakspor - Kastamonuspor 14.09.2022 | İnegölspor - Düzcespor 14.09.2022 | Ankaraspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 14.09.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Bursaspor 14.09.2022 | 1928 Bucaspor - Ankara Demirspor 14.09.2022 | Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor 14.09.2022 | Batman Petrolspor - Afjet Afyonspor 14.09.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Somaspor 14.09.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Isparta 32 Spor 14.09.2022 | Fethiyespor - Diyarbekirspor AS 18.09.2022 | Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor 18.09.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Sarıyer 18.09.2022 | Kastamonuspor - Balıkesirspor 18.09.2022 | Serik Belediyespor - Kırklarelispor 18.09.2022 | Ankara Demirspor - Uşakspor 18.09.2022 | Düzcespor - Anagold 24 Erzincanspor 18.09.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Tarsus İdman Yurdu 18.09.2022 | Kocaelispor - 1928 Bucaspor 18.09.2022 | Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler 18.09.2022 | Somaspor - Esenler Erokspor 18.09.2022 | Etimesgut Belediyespor - Pazarspor 18.09.2022 | Şanlıurfaspor - Ankaraspor 18.09.2022 | Menemen Belediyespor - İnegölspor 18.09.2022 | Karacabey Belediyespor - Fethiyespor 18.09.2022 | Bursaspor - Sivas Belediye Spor 18.09.2022 | Afjet Afyonspor - Yeni Çorumspor AŞ 18.09.2022 | Diyarbekirspor AS - 1461 Trabzon FK 18.09.2022 | Isparta 32 Spor - Bayburt İÖİ 18.09.2022 | Iskenderun FK - Adıyaman 1954 24.09.2022 | Esenler Erokspor - Nazilli Belediyespor 25.09.2022 | Pazarspor - Kastamonuspor 25.09.2022 | 1461 Trabzon FK - Karacabey Belediyespor 25.09.2022 | Sivas Belediye Spor - Afjet Afyonspor 25.09.2022 | Bayburt İÖİ - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 25.09.2022 | Adıyaman 1954 - Diyarbekirspor AS 25.09.2022 | Zonguldak Kömürspor - Iskenderun FK 25.09.2022 | Uşakspor - Kocaelispor 25.09.2022 | Kırklarelispor - Van Spor FK 25.09.2022 | Sarıyer - Serik Belediyespor 25.09.2022 | İnegölspor - Isparta 32 Spor 25.09.2022 | Ankaraspor - Somaspor 25.09.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor 25.09.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfaspor 25.09.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Batman Petrolspor 25.09.2022 | Balıkesirspor - Ankara Demirspor 25.09.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Menemen Belediyespor 25.09.2022 | Fethiyespor - Etimesgut Belediyespor 25.09.2022 | 1928 Bucaspor - Kirsehir Belediye Spor 01.10.2022 | Ankara Demirspor - Pazarspor 01.10.2022 | Kastamonuspor - Fethiyespor 01.10.2022 | Serik Belediyespor - 1928 Bucaspor 01.10.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Uşakspor 01.10.2022 | Nazilli Belediyespor - Ankaraspor 01.10.2022 | Somaspor - Tarsus İdman Yurdu 01.10.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - İnegölspor 01.10.2022 | Sarıyer - Kırklarelispor 01.10.2022 | Etimesgut Belediyespor - 1461 Trabzon FK 01.10.2022 | Iskenderun FK - Van Spor FK 01.10.2022 | Diyarbekirspor AS - Zonguldak Kömürspor 01.10.2022 | Kocaelispor - Balıkesirspor 01.10.2022 | Batman Petrolspor - Sivas Belediye Spor 01.10.2022 | Şanlıurfaspor - Bayburt İÖİ 01.10.2022 | Menemen Belediyespor - Düzcespor 01.10.2022 | Karacabey Belediyespor - Adıyaman 1954 01.10.2022 | Afjet Afyonspor - Amed Sportif Faaliyetler 01.10.2022 | Bursaspor - Esenler Erokspor 01.10.2022 | Isparta 32 Spor - Anagold 24 Erzincanspor 05.10.2022 | Pazarspor - Kocaelispor 05.10.2022 | 1461 Trabzon FK - Kastamonuspor 05.10.2022 | Sivas Belediye Spor - Yeni Çorumspor AŞ 05.10.2022 | Adıyaman 1954 - Etimesgut Belediyespor 05.10.2022 | Bayburt İÖİ - Somaspor 05.10.2022 | Van Spor FK - Diyarbekirspor AS 05.10.2022 | Zonguldak Kömürspor - Karacabey Belediyespor 05.10.2022 | Düzcespor - Isparta 32 Spor 05.10.2022 | İnegölspor - Şanlıurfaspor 05.10.2022 | Kırklarelispor - Iskenderun FK 05.10.2022 | Esenler Erokspor - Afjet Afyonspor 05.10.2022 | Uşakspor - Serik Belediyespor 05.10.2022 | Ankaraspor - Bursaspor 05.10.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Batman Petrolspor 05.10.2022 | 1928 Bucaspor - Sarıyer 05.10.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Nazilli Belediyespor 05.10.2022 | Fethiyespor - Ankara Demirspor 05.10.2022 | Balıkesirspor - Kirsehir Belediye Spor 05.10.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 09.10.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Pazarspor 09.10.2022 | Serik Belediyespor - Balıkesirspor 09.10.2022 | Ankara Demirspor - 1461 Trabzon FK 09.10.2022 | Kastamonuspor - Adıyaman 1954 09.10.2022 | Somaspor - İnegölspor 09.10.2022 | Nazilli Belediyespor - Bayburt İÖİ 09.10.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Düzcespor 09.10.2022 | Sarıyer - Uşakspor 09.10.2022 | Etimesgut Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 09.10.2022 | Afjet Afyonspor - Ankaraspor 09.10.2022 | Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu 09.10.2022 | Kocaelispor - Fethiyespor 09.10.2022 | Karacabey Belediyespor - Van Spor FK 09.10.2022 | Isparta 32 Spor - Menemen Belediyespor 09.10.2022 | 1928 Bucaspor - Kırklarelispor 09.10.2022 | Diyarbekirspor AS - Iskenderun FK 09.10.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Amed Sportif Faaliyetler 09.10.2022 | Batman Petrolspor - Esenler Erokspor 09.10.2022 | Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincanspor 15.10.2022 | Bayburt İÖİ - Bursaspor 15.10.2022 | 1461 Trabzon FK - Kocaelispor 15.10.2022 | Adıyaman 1954 - Ankara Demirspor 15.10.2022 | Van Spor FK - Etimesgut Belediyespor 15.10.2022 | Pazarspor - Serik Belediyespor 15.10.2022 | Düzcespor - Şanlıurfaspor 15.10.2022 | Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor 15.10.2022 | İnegölspor - Nazilli Belediyespor 15.10.2022 | Esenler Erokspor - Yeni Çorumspor AŞ 15.10.2022 | Uşakspor - 1928 Bucaspor 15.10.2022 | Kırklarelispor - Diyarbekirspor AS 15.10.2022 | Ankaraspor - Batman Petrolspor 15.10.2022 | Balıkesirspor - Sarıyer 15.10.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Sivas Belediye Spor 15.10.2022 | Iskenderun FK - Karacabey Belediyespor 15.10.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor 15.10.2022 | Fethiyespor - Kirsehir Belediye Spor 15.10.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Somaspor 15.10.2022 | Menemen Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23.10.2022 | Sarıyer - Pazarspor 23.10.2022 | Serik Belediyespor - Fethiyespor 23.10.2022 | Kastamonuspor - Van Spor FK 23.10.2022 | Ankara Demirspor - Zonguldak Kömürspor 23.10.2022 | Uşakspor - Kırklarelispor 23.10.2022 | Kirsehir Belediye Spor - 1461 Trabzon FK 23.10.2022 | Somaspor - Düzcespor 23.10.2022 | Sivas Belediye Spor - Esenler Erokspor 23.10.2022 | Nazilli Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor 23.10.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Isparta 32 Spor 23.10.2022 | Etimesgut Belediyespor - Iskenderun FK 23.10.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Ankaraspor 23.10.2022 | Batman Petrolspor - Tarsus İdman Yurdu 23.10.2022 | Bursaspor - İnegölspor 23.10.2022 | 1928 Bucaspor - Balıkesirspor 23.10.2022 | Şanlıurfaspor - Menemen Belediyespor 23.10.2022 | Afjet Afyonspor - Bayburt İÖİ 23.10.2022 | Kocaelispor - Adıyaman 1954 23.10.2022 | Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor AS 29.10.2022 | İnegölspor - Afjet Afyonspor 29.10.2022 | 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor 29.10.2022 | Ankaraspor - Sivas Belediye Spor 30.10.2022 | Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor 30.10.2022 | Bayburt İÖİ - Batman Petrolspor 30.10.2022 | Düzcespor - Nazilli Belediyespor 30.10.2022 | Van Spor FK - Ankara Demirspor 30.10.2022 | Kırklarelispor - Karacabey Belediyespor 30.10.2022 | Pazarspor - 1928 Bucaspor 30.10.2022 | Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler 30.10.2022 | Adıyaman 1954 - Kirsehir Belediye Spor 30.10.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Bursaspor 30.10.2022 | Isparta 32 Spor - Şanlıurfaspor 30.10.2022 | Fethiyespor - Sarıyer 30.10.2022 | Iskenderun FK - Kastamonuspor 30.10.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Yeni Çorumspor AŞ 30.10.2022 | Diyarbekirspor AS - Etimesgut Belediyespor 30.10.2022 | Balıkesirspor - Uşakspor 30.10.2022 | Menemen Belediyespor - Somaspor 05.11.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Ankaraspor 05.11.2022 | Sivas Belediye Spor - Tarsus İdman Yurdu 05.11.2022 | Batman Petrolspor - İnegölspor 05.11.2022 | Uşakspor - Pazarspor 05.11.2022 | 1928 Bucaspor - Fethiyespor 05.11.2022 | Kocaelispor - Van Spor FK 05.11.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor 05.11.2022 | Nazilli Belediyespor - Menemen Belediyespor 05.11.2022 | Etimesgut Belediyespor - Karacabey Belediyespor 05.11.2022 | Balıkesirspor - Kırklarelispor 05.11.2022 | Sarıyer - 1461 Trabzon FK 05.11.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Bayburt İÖİ 05.11.2022 | Ankara Demirspor - Iskenderun FK 05.11.2022 | Bursaspor - Düzcespor 05.11.2022 | Serik Belediyespor - Adıyaman 1954 05.11.2022 | Afjet Afyonspor - Anagold 24 Erzincanspor 05.11.2022 | Somaspor - Isparta 32 Spor 05.11.2022 | Şanlıurfaspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 05.11.2022 | Kastamonuspor - Diyarbekirspor AS 13.11.2022 | Menemen Belediyespor - Bursaspor 13.11.2022 | Iskenderun FK - Kocaelispor 13.11.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Batman Petrolspor 13.11.2022 | Adıyaman 1954 - Sarıyer 13.11.2022 | Isparta 32 Spor - Nazilli Belediyespor 13.11.2022 | Diyarbekirspor AS - Ankara Demirspor 13.11.2022 | Pazarspor - Balıkesirspor 13.11.2022 | Karacabey Belediyespor - Kastamonuspor 13.11.2022 | Bayburt İÖİ - Sivas Belediye Spor 13.11.2022 | İnegölspor - Yeni Çorumspor AŞ 13.11.2022 | Kırklarelispor - Etimesgut Belediyespor 13.11.2022 | 1461 Trabzon FK - 1928 Bucaspor 13.11.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler 13.11.2022 | Düzcespor - Afjet Afyonspor 13.11.2022 | Ankaraspor - Esenler Erokspor 13.11.2022 | Fethiyespor - Uşakspor 13.11.2022 | Van Spor FK - Kirsehir Belediye Spor 13.11.2022 | Zonguldak Kömürspor - Serik Belediyespor 13.11.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Somaspor 20.11.2022 | Somaspor - Şanlıurfaspor 20.11.2022 | Esenler Erokspor - Tarsus İdman Yurdu 20.11.2022 | Sivas Belediye Spor - İnegölspor 20.11.2022 | Balıkesirspor - Fethiyespor 20.11.2022 | Serik Belediyespor - Van Spor FK 20.11.2022 | Sarıyer - Zonguldak Kömürspor 20.11.2022 | Afjet Afyonspor - Menemen Belediyespor 20.11.2022 | Ankara Demirspor - Karacabey Belediyespor 20.11.2022 | Pazarspor - Kırklarelispor 20.11.2022 | Uşakspor - 1461 Trabzon FK 20.11.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Bayburt İÖİ 20.11.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Iskenderun FK 20.11.2022 | Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor 20.11.2022 | Batman Petrolspor - Düzcespor 20.11.2022 | 1928 Bucaspor - Adıyaman 1954 20.11.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Anagold 24 Erzincanspor 20.11.2022 | Bursaspor - Isparta 32 Spor 20.11.2022 | Nazilli Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 20.11.2022 | Kocaelispor - Diyarbekirspor AS 26.11.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Bursaspor 26.11.2022 | Karacabey Belediyespor - Kocaelispor 26.11.2022 | Menemen Belediyespor - Batman Petrolspor 26.11.2022 | Etimesgut Belediyespor - Ankara Demirspor 27.11.2022 | Tarsus İdman Yurdu - Ankaraspor 27.11.2022 | Van Spor FK - Sarıyer 27.11.2022 | Fethiyespor - Pazarspor 27.11.2022 | Şanlıurfaspor - Nazilli Belediyespor 27.11.2022 | 1461 Trabzon FK - Balıkesirspor 27.11.2022 | Kırklarelispor - Kastamonuspor 27.11.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Sivas Belediye Spor 27.11.2022 | Düzcespor - Yeni Çorumspor AŞ 27.11.2022 | Zonguldak Kömürspor - 1928 Bucaspor 27.11.2022 | İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler 27.11.2022 | Isparta 32 Spor - Afjet Afyonspor 27.11.2022 | Bayburt İÖİ - Esenler Erokspor 27.11.2022 | Adıyaman 1954 - Uşakspor 27.11.2022 | Diyarbekirspor AS - Kirsehir Belediye Spor 27.11.2022 | Iskenderun FK - Serik Belediyespor 03.12.2022 | Bursaspor - Şanlıurfaspor 03.12.2022 | 1928 Bucaspor - Van Spor FK 03.12.2022 | Ankara Demirspor - Kastamonuspor 03.12.2022 | Sarıyer - Iskenderun FK 03.12.2022 | Kocaelispor - Etimesgut Belediyespor 03.12.2022 | Serik Belediyespor - Diyarbekirspor AS 04.12.2022 | Esenler Erokspor - İnegölspor 04.12.2022 | Uşakspor - Zonguldak Kömürspor 04.12.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Menemen Belediyespor 04.12.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Karacabey Belediyespor 04.12.2022 | Fethiyespor - Kırklarelispor 04.12.2022 | Pazarspor - 1461 Trabzon FK 04.12.2022 | Ankaraspor - Bayburt İÖİ 04.12.2022 | Sivas Belediye Spor - Düzcespor 04.12.2022 | Balıkesirspor - Adıyaman 1954 04.12.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Anagold 24 Erzincanspor 04.12.2022 | Nazilli Belediyespor - Somaspor 04.12.2022 | Batman Petrolspor - Isparta 32 Spor 04.12.2022 | Afjet Afyonspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 10.12.2022 | İnegölspor - Ankaraspor 10.12.2022 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Batman Petrolspor 10.12.2022 | Etimesgut Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 11.12.2022 | Somaspor - Bursaspor 11.12.2022 | Kastamonuspor - Kocaelispor 11.12.2022 | Diyarbekirspor AS - Sarıyer 11.12.2022 | Bayburt İÖİ - Tarsus İdman Yurdu 11.12.2022 | Adıyaman 1954 - Pazarspor 11.12.2022 | 1461 Trabzon FK - Fethiyespor 11.12.2022 | Zonguldak Kömürspor - Balıkesirspor 11.12.2022 | Menemen Belediyespor - Sivas Belediye Spor 11.12.2022 | Ankara Demirspor - Kırklarelispor 11.12.2022 | Isparta 32 Spor - Yeni Çorumspor AŞ 11.12.2022 | Iskenderun FK - 1928 Bucaspor 11.12.2022 | Düzcespor - Amed Sportif Faaliyetler 11.12.2022 | Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor 11.12.2022 | Anagold 24 Erzincanspor - Esenler Erokspor 11.12.2022 | Van Spor FK - Uşakspor 11.12.2022 | Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor 17.12.2022 | Kocaelispor - Ankara Demirspor 17.12.2022 | Esenler Erokspor - Düzcespor 17.12.2022 | 1928 Bucaspor - Diyarbekirspor AS 18.12.2022 | Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor 18.12.2022 | Tarsus İdman Yurdu - İnegölspor 18.12.2022 | Bursaspor - Nazilli Belediyespor 18.12.2022 | Balıkesirspor - Van Spor FK 18.12.2022 | Pazarspor - Zonguldak Kömürspor 18.12.2022 | Kirsehir Belediye Spor - Kastamonuspor 18.12.2022 | Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor 18.12.2022 | Sarıyer - Karacabey Belediyespor 18.12.2022 | Kırklarelispor - 1461 Trabzon FK 18.12.2022 | Uşakspor - Iskenderun FK 18.12.2022 | Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor 18.12.2022 | Fethiyespor - Adıyaman 1954 18.12.2022 | Ankaraspor - Anagold 24 Erzincanspor 18.12.2022 | Afjet Afyonspor - Somaspor 18.12.2022 | Sivas Belediye Spor - Isparta 32 Spor 18.12.2022 | Yeni Çorumspor AŞ - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 15.01.2023 | Kırklarelispor - Kocaelispor 15.01.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Şanlıurfaspor 15.01.2023 | Bayburt İÖİ - İnegölspor 15.01.2023 | Afjet Afyonspor - Nazilli Belediyespor 15.01.2023 | Pazarspor - Van Spor FK 15.01.2023 | Fethiyespor - Zonguldak Kömürspor 15.01.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Ankara Demirspor 15.01.2023 | Serik Belediyespor - Kastamonuspor 15.01.2023 | Esenler Erokspor - Menemen Belediyespor 15.01.2023 | 1928 Bucaspor - Karacabey Belediyespor 15.01.2023 | Balıkesirspor - Iskenderun FK 15.01.2023 | Sarıyer - Etimesgut Belediyespor 15.01.2023 | Ankaraspor - Düzcespor 15.01.2023 | 1461 Trabzon FK - Adıyaman 1954 15.01.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Anagold 24 Erzincanspor 15.01.2023 | Batman Petrolspor - Somaspor 15.01.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Isparta 32 Spor 15.01.2023 | Sivas Belediye Spor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 15.01.2023 | Uşakspor - Diyarbekirspor AS 22.01.2023 | Menemen Belediyespor - Ankaraspor 22.01.2023 | Nazilli Belediyespor - Batman Petrolspor 22.01.2023 | Kastamonuspor - Sarıyer 22.01.2023 | Düzcespor - Tarsus İdman Yurdu 22.01.2023 | Iskenderun FK - Pazarspor 22.01.2023 | Van Spor FK - Fethiyespor 22.01.2023 | Diyarbekirspor AS - Balıkesirspor 22.01.2023 | Şanlıurfaspor - Sivas Belediye Spor 22.01.2023 | Adıyaman 1954 - Kırklarelispor 22.01.2023 | Somaspor - Yeni Çorumspor AŞ 22.01.2023 | Zonguldak Kömürspor - 1461 Trabzon FK 22.01.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Bayburt İÖİ 22.01.2023 | Etimesgut Belediyespor - 1928 Bucaspor 22.01.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Amed Sportif Faaliyetler 22.01.2023 | Bursaspor - Afjet Afyonspor 22.01.2023 | Isparta 32 Spor - Esenler Erokspor 22.01.2023 | Karacabey Belediyespor - Uşakspor 22.01.2023 | Kocaelispor - Kirsehir Belediye Spor 22.01.2023 | Ankara Demirspor - Serik Belediyespor 29.01.2023 | Batman Petrolspor - Bursaspor 29.01.2023 | Serik Belediyespor - Kocaelispor 29.01.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor 29.01.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Nazilli Belediyespor 29.01.2023 | 1461 Trabzon FK - Van Spor FK 29.01.2023 | Adıyaman 1954 - Zonguldak Kömürspor 29.01.2023 | Sarıyer - Ankara Demirspor 29.01.2023 | 1928 Bucaspor - Kastamonuspor 29.01.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Menemen Belediyespor 29.01.2023 | Balıkesirspor - Karacabey Belediyespor 29.01.2023 | Fethiyespor - Iskenderun FK 29.01.2023 | Uşakspor - Etimesgut Belediyespor 29.01.2023 | Bayburt İÖİ - Düzcespor 29.01.2023 | Kırklarelispor - Kirsehir Belediye Spor 29.01.2023 | İnegölspor - Anagold 24 Erzincanspor 29.01.2023 | Sivas Belediye Spor - Somaspor 29.01.2023 | Ankaraspor - Isparta 32 Spor 29.01.2023 | Esenler Erokspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 29.01.2023 | Pazarspor - Diyarbekirspor AS 05.02.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Ankaraspor 05.02.2023 | Afjet Afyonspor - Batman Petrolspor 05.02.2023 | Kocaelispor - Sarıyer 05.02.2023 | Isparta 32 Spor - Tarsus İdman Yurdu 05.02.2023 | Düzcespor - İnegölspor 05.02.2023 | Karacabey Belediyespor - Pazarspor 05.02.2023 | Diyarbekirspor AS - Fethiyespor 05.02.2023 | Etimesgut Belediyespor - Balıkesirspor 05.02.2023 | Nazilli Belediyespor - Sivas Belediye Spor 05.02.2023 | Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor 05.02.2023 | Bursaspor - Yeni Çorumspor AŞ 05.02.2023 | Iskenderun FK - 1461 Trabzon FK 05.02.2023 | Menemen Belediyespor - Bayburt İÖİ 05.02.2023 | Ankara Demirspor - 1928 Bucaspor 05.02.2023 | Van Spor FK - Adıyaman 1954 05.02.2023 | Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler 05.02.2023 | Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor 05.02.2023 | Kastamonuspor - Uşakspor 05.02.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Serik Belediyespor 08.02.2023 | Sivas Belediye Spor - Bursaspor 08.02.2023 | 1928 Bucaspor - Kocaelispor 08.02.2023 | Ankaraspor - Şanlıurfaspor 08.02.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Nazilli Belediyespor 08.02.2023 | Zonguldak Kömürspor - Van Spor FK 08.02.2023 | Uşakspor - Ankara Demirspor 08.02.2023 | Balıkesirspor - Kastamonuspor 08.02.2023 | İnegölspor - Menemen Belediyespor 08.02.2023 | Fethiyespor - Karacabey Belediyespor 08.02.2023 | Adıyaman 1954 - Iskenderun FK 08.02.2023 | Pazarspor - Etimesgut Belediyespor 08.02.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Düzcespor 08.02.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Afjet Afyonspor 08.02.2023 | Sarıyer - Kirsehir Belediye Spor 08.02.2023 | Kırklarelispor - Serik Belediyespor 08.02.2023 | Esenler Erokspor - Somaspor 08.02.2023 | Bayburt İÖİ - Isparta 32 Spor 08.02.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 08.02.2023 | 1461 Trabzon FK - Diyarbekirspor AS 12.02.2023 | Somaspor - Ankaraspor 12.02.2023 | Serik Belediyespor - Sarıyer 12.02.2023 | Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu 12.02.2023 | Isparta 32 Spor - İnegölspor 12.02.2023 | Kastamonuspor - Pazarspor 12.02.2023 | Etimesgut Belediyespor - Fethiyespor 12.02.2023 | Iskenderun FK - Zonguldak Kömürspor 12.02.2023 | Ankara Demirspor - Balıkesirspor 12.02.2023 | Afjet Afyonspor - Sivas Belediye Spor 12.02.2023 | Van Spor FK - Kırklarelispor 12.02.2023 | Batman Petrolspor - Yeni Çorumspor AŞ 12.02.2023 | Karacabey Belediyespor - 1461 Trabzon FK 12.02.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Bayburt İÖİ 12.02.2023 | Kirsehir Belediye Spor - 1928 Bucaspor 12.02.2023 | Diyarbekirspor AS - Adıyaman 1954 12.02.2023 | Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler 12.02.2023 | Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor 12.02.2023 | Kocaelispor - Uşakspor 12.02.2023 | Menemen Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor 19.02.2023 | Esenler Erokspor - Bursaspor 19.02.2023 | Balıkesirspor - Kocaelispor 19.02.2023 | Bayburt İÖİ - Şanlıurfaspor 19.02.2023 | Sivas Belediye Spor - Batman Petrolspor 19.02.2023 | Kırklarelispor - Sarıyer 19.02.2023 | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor 19.02.2023 | Pazarspor - Ankara Demirspor 19.02.2023 | Fethiyespor - Kastamonuspor 19.02.2023 | Düzcespor - Menemen Belediyespor 19.02.2023 | Adıyaman 1954 - Karacabey Belediyespor 19.02.2023 | Van Spor FK - Iskenderun FK 19.02.2023 | 1461 Trabzon FK - Etimesgut Belediyespor 19.02.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor 19.02.2023 | Uşakspor - Kirsehir Belediye Spor 19.02.2023 | 1928 Bucaspor - Serik Belediyespor 19.02.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Somaspor 19.02.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Isparta 32 Spor 19.02.2023 | İnegölspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 19.02.2023 | Zonguldak Kömürspor - Diyarbekirspor AS 26.02.2023 | Bursaspor - Ankaraspor 26.02.2023 | Nazilli Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu 26.02.2023 | Şanlıurfaspor - İnegölspor 26.02.2023 | Kocaelispor - Pazarspor 26.02.2023 | Ankara Demirspor - Fethiyespor 26.02.2023 | Diyarbekirspor AS - Van Spor FK 26.02.2023 | Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 26.02.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Balıkesirspor 26.02.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Sivas Belediye Spor 26.02.2023 | Iskenderun FK - Kırklarelispor 26.02.2023 | Kastamonuspor - 1461 Trabzon FK 26.02.2023 | Somaspor - Bayburt İÖİ 26.02.2023 | Sarıyer - 1928 Bucaspor 26.02.2023 | Isparta 32 Spor - Düzcespor 26.02.2023 | Etimesgut Belediyespor - Adıyaman 1954 26.02.2023 | Batman Petrolspor - Amed Sportif Faaliyetler 26.02.2023 | Afjet Afyonspor - Esenler Erokspor 26.02.2023 | Serik Belediyespor - Uşakspor 26.02.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Anagold 24 Erzincanspor 05.03.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor 05.03.2023 | Fethiyespor - Kocaelispor 05.03.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor 05.03.2023 | Esenler Erokspor - Batman Petrolspor 05.03.2023 | Uşakspor - Sarıyer 05.03.2023 | Bayburt İÖİ - Nazilli Belediyespor 05.03.2023 | 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor 05.03.2023 | Adıyaman 1954 - Kastamonuspor 05.03.2023 | Van Spor FK - Karacabey Belediyespor 05.03.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor AŞ 05.03.2023 | Zonguldak Kömürspor - Etimesgut Belediyespor 05.03.2023 | Kırklarelispor - 1928 Bucaspor 05.03.2023 | Ankaraspor - Afjet Afyonspor 05.03.2023 | Pazarspor - Kirsehir Belediye Spor 05.03.2023 | Balıkesirspor - Serik Belediyespor 05.03.2023 | İnegölspor - Somaspor 05.03.2023 | Menemen Belediyespor - Isparta 32 Spor 05.03.2023 | Düzcespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 05.03.2023 | Iskenderun FK - Diyarbekirspor AS 08.03.2023 | Batman Petrolspor - Ankaraspor 08.03.2023 | Afjet Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu 08.03.2023 | Nazilli Belediyespor - İnegölspor 08.03.2023 | Serik Belediyespor - Pazarspor 08.03.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Fethiyespor 08.03.2023 | Etimesgut Belediyespor - Van Spor FK 08.03.2023 | Kastamonuspor - Zonguldak Kömürspor 08.03.2023 | Sarıyer - Balıkesirspor 08.03.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Menemen Belediyespor 08.03.2023 | Diyarbekirspor AS - Kırklarelispor 08.03.2023 | Kocaelispor - 1461 Trabzon FK 08.03.2023 | Bursaspor - Bayburt İÖİ 08.03.2023 | Karacabey Belediyespor - Iskenderun FK 08.03.2023 | Şanlıurfaspor - Düzcespor 08.03.2023 | Ankara Demirspor - Adıyaman 1954 08.03.2023 | Sivas Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler 08.03.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor 08.03.2023 | 1928 Bucaspor - Uşakspor 08.03.2023 | Somaspor - Anagold 24 Erzincanspor 12.03.2023 | İnegölspor - Bursaspor 12.03.2023 | Adıyaman 1954 - Kocaelispor 12.03.2023 | Menemen Belediyespor - Şanlıurfaspor 12.03.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Batman Petrolspor 12.03.2023 | Pazarspor - Sarıyer 12.03.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Nazilli Belediyespor 12.03.2023 | Zonguldak Kömürspor - Ankara Demirspor 12.03.2023 | Van Spor FK - Kastamonuspor 12.03.2023 | Esenler Erokspor - Sivas Belediye Spor 12.03.2023 | Diyarbekirspor AS - Karacabey Belediyespor 12.03.2023 | Ankaraspor - Yeni Çorumspor AŞ 12.03.2023 | Iskenderun FK - Etimesgut Belediyespor 12.03.2023 | Balıkesirspor - 1928 Bucaspor 12.03.2023 | Bayburt İÖİ - Afjet Afyonspor 12.03.2023 | Kırklarelispor - Uşakspor 12.03.2023 | 1461 Trabzon FK - Kirsehir Belediye Spor 12.03.2023 | Fethiyespor - Serik Belediyespor 12.03.2023 | Düzcespor - Somaspor 12.03.2023 | Isparta 32 Spor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 19.03.2023 | Sivas Belediye Spor - Ankaraspor 19.03.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Tarsus İdman Yurdu 19.03.2023 | Afjet Afyonspor - İnegölspor 19.03.2023 | 1928 Bucaspor - Pazarspor 19.03.2023 | Sarıyer - Fethiyespor 19.03.2023 | Ankara Demirspor - Van Spor FK 19.03.2023 | Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor 19.03.2023 | Uşakspor - Balıkesirspor 19.03.2023 | Somaspor - Menemen Belediyespor 19.03.2023 | Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor 19.03.2023 | Serik Belediyespor - 1461 Trabzon FK 19.03.2023 | Batman Petrolspor - Bayburt İÖİ 19.03.2023 | Kastamonuspor - Iskenderun FK 19.03.2023 | Nazilli Belediyespor - Düzcespor 19.03.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Adıyaman 1954 19.03.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor 19.03.2023 | Bursaspor - Anagold 24 Erzincanspor 19.03.2023 | Şanlıurfaspor - Isparta 32 Spor 19.03.2023 | Etimesgut Belediyespor - Diyarbekirspor AS 26.03.2023 | Düzcespor - Bursaspor 26.03.2023 | Van Spor FK - Kocaelispor 26.03.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Şanlıurfaspor 26.03.2023 | İnegölspor - Batman Petrolspor 26.03.2023 | 1461 Trabzon FK - Sarıyer 26.03.2023 | Menemen Belediyespor - Nazilli Belediyespor 26.03.2023 | Iskenderun FK - Ankara Demirspor 26.03.2023 | Kırklarelispor - Balıkesirspor 26.03.2023 | Diyarbekirspor AS - Kastamonuspor 26.03.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Sivas Belediye Spor 26.03.2023 | Bayburt İÖİ - Yeni Çorumspor AŞ 26.03.2023 | Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor 26.03.2023 | Fethiyespor - 1928 Bucaspor 26.03.2023 | Ankaraspor - Amed Sportif Faaliyetler 26.03.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Afjet Afyonspor 26.03.2023 | Pazarspor - Uşakspor 26.03.2023 | Zonguldak Kömürspor - Kirsehir Belediye Spor 26.03.2023 | Adıyaman 1954 - Serik Belediyespor 26.03.2023 | Isparta 32 Spor - Somaspor 29.03.2023 | Esenler Erokspor - Ankaraspor 29.03.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu 29.03.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - İnegölspor 29.03.2023 | Balıkesirspor - Pazarspor 29.03.2023 | Uşakspor - Fethiyespor 29.03.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Van Spor FK 29.03.2023 | Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor 29.03.2023 | Bursaspor - Menemen Belediyespor 29.03.2023 | Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor 29.03.2023 | Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor 29.03.2023 | 1928 Bucaspor - 1461 Trabzon FK 29.03.2023 | Sivas Belediye Spor - Bayburt İÖİ 29.03.2023 | Kocaelispor - Iskenderun FK 29.03.2023 | Afjet Afyonspor - Düzcespor 29.03.2023 | Sarıyer - Adıyaman 1954 29.03.2023 | Batman Petrolspor - Anagold 24 Erzincanspor 29.03.2023 | Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor 29.03.2023 | Somaspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 29.03.2023 | Ankara Demirspor - Diyarbekirspor AS 02.04.2023 | Isparta 32 Spor - Bursaspor 02.04.2023 | Diyarbekirspor AS - Kocaelispor 02.04.2023 | Düzcespor - Batman Petrolspor 02.04.2023 | Zonguldak Kömürspor - Sarıyer 02.04.2023 | Kırklarelispor - Pazarspor 02.04.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Nazilli Belediyespor 02.04.2023 | Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor 02.04.2023 | Fethiyespor - Balıkesirspor 02.04.2023 | Etimesgut Belediyespor - Kastamonuspor 02.04.2023 | İnegölspor - Sivas Belediye Spor 02.04.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Yeni Çorumspor AŞ 02.04.2023 | Adıyaman 1954 - 1928 Bucaspor 02.04.2023 | Bayburt İÖİ - Amed Sportif Faaliyetler 02.04.2023 | Menemen Belediyespor - Afjet Afyonspor 02.04.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Esenler Erokspor 02.04.2023 | 1461 Trabzon FK - Uşakspor 02.04.2023 | Iskenderun FK - Kirsehir Belediye Spor 02.04.2023 | Van Spor FK - Serik Belediyespor 02.04.2023 | Şanlıurfaspor - Somaspor 09.04.2023 | Nazilli Belediyespor - Şanlıurfaspor 09.04.2023 | Ankaraspor - Tarsus İdman Yurdu 09.04.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor 09.04.2023 | Pazarspor - Fethiyespor 09.04.2023 | Sarıyer - Van Spor FK 09.04.2023 | 1928 Bucaspor - Zonguldak Kömürspor 09.04.2023 | Batman Petrolspor - Menemen Belediyespor 09.04.2023 | Kocaelispor - Karacabey Belediyespor 09.04.2023 | Kastamonuspor - Kırklarelispor 09.04.2023 | Balıkesirspor - 1461 Trabzon FK 09.04.2023 | Esenler Erokspor - Bayburt İÖİ 09.04.2023 | Serik Belediyespor - Iskenderun FK 09.04.2023 | Ankara Demirspor - Etimesgut Belediyespor 09.04.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Düzcespor 09.04.2023 | Uşakspor - Adıyaman 1954 09.04.2023 | Sivas Belediye Spor - Anagold 24 Erzincanspor 09.04.2023 | Afjet Afyonspor - Isparta 32 Spor 09.04.2023 | Bursaspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 09.04.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Diyarbekirspor AS 16.04.2023 | Şanlıurfaspor - Bursaspor 16.04.2023 | Bayburt İÖİ - Ankaraspor 16.04.2023 | Etimesgut Belediyespor - Kocaelispor 16.04.2023 | Isparta 32 Spor - Batman Petrolspor 16.04.2023 | Iskenderun FK - Sarıyer 16.04.2023 | 1461 Trabzon FK - Pazarspor 16.04.2023 | Somaspor - Nazilli Belediyespor 16.04.2023 | Kırklarelispor - Fethiyespor 16.04.2023 | Kastamonuspor - Ankara Demirspor 16.04.2023 | Adıyaman 1954 - Balıkesirspor 16.04.2023 | Düzcespor - Sivas Belediye Spor 16.04.2023 | Menemen Belediyespor - Yeni Çorumspor AŞ 16.04.2023 | Van Spor FK - 1928 Bucaspor 16.04.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler 16.04.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Afjet Afyonspor 16.04.2023 | İnegölspor - Esenler Erokspor 16.04.2023 | Zonguldak Kömürspor - Uşakspor 16.04.2023 | Karacabey Belediyespor - Kirsehir Belediye Spor 16.04.2023 | Diyarbekirspor AS - Serik Belediyespor 23.04.2023 | Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor 23.04.2023 | Ankaraspor - İnegölspor 23.04.2023 | Uşakspor - Van Spor FK 23.04.2023 | Balıkesirspor - Zonguldak Kömürspor 23.04.2023 | Kırklarelispor - Ankara Demirspor 23.04.2023 | Kocaelispor - Kastamonuspor 23.04.2023 | Sivas Belediye Spor - Menemen Belediyespor 23.04.2023 | Serik Belediyespor - Karacabey Belediyespor 23.04.2023 | Fethiyespor - 1461 Trabzon FK 23.04.2023 | Tarsus İdman Yurdu - Bayburt İÖİ 23.04.2023 | 1928 Bucaspor - Iskenderun FK 23.04.2023 | Kirsehir Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor 23.04.2023 | Amed Sportif Faaliyetler - Düzcespor 23.04.2023 | Pazarspor - Adıyaman 1954 23.04.2023 | Esenler Erokspor - Anagold 24 Erzincanspor 23.04.2023 | Bursaspor - Somaspor 23.04.2023 | Yeni Çorumspor AŞ - Isparta 32 Spor 23.04.2023 | Batman Petrolspor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor 23.04.2023 | Sarıyer - Diyarbekirspor AS 29.04.2023 | Nazilli Belediyespor - Bursaspor 29.04.2023 | Anagold 24 Erzincanspor - Ankaraspor 29.04.2023 | Ankara Demirspor - Kocaelispor 29.04.2023 | Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor 29.04.2023 | Karacabey Belediyespor - Sarıyer 29.04.2023 | İnegölspor - Tarsus İdman Yurdu 29.04.2023 | Zonguldak Kömürspor - Pazarspor 29.04.2023 | Adıyaman 1954 - Fethiyespor 29.04.2023 | Van Spor FK - Balıkesirspor 29.04.2023 | Isparta 32 Spor - Sivas Belediye Spor 29.04.2023 | 1461 Trabzon FK - Kırklarelispor 29.04.2023 | Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor - Yeni Çorumspor AŞ 29.04.2023 | Diyarbekirspor AS - 1928 Bucaspor 29.04.2023 | Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler 29.04.2023 | Somaspor - Afjet Afyonspor 29.04.2023 | Düzcespor - Esenler Erokspor 29.04.2023 | Iskenderun FK - Uşakspor 29.04.2023 | Kastamonuspor - Kirsehir Belediye Spor 29.04.2023 | Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor