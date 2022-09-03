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Torneo Federal A 2022
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03.09.2022 | 22:00 | Sportivo Penarol San Juan-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 28. Hafta

Sportivo Penarol San Juan ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Penarol San Juan-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Ramon Pablo Rojas'nde oynanıyor. Sportivo Penarol San Juan-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sportivo Penarol San Juan-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 03.09.2022 / 22:00
Maçın Hakemi:

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