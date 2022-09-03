03.09.2022 | 19:00 | Club Atletico Rosario Central-CA Talleres de Cordoba | Profesyonel Lig | 17. Hafta

Club Atletico Rosario Central ile CA Talleres de Cordoba 2022 Profesyonel Lig 17. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Fernando Rapallini tarafından yönetilen Club Atletico Rosario Central-CA Talleres de Cordoba maçı, Estadio Dr. Lisandro de La Torre'nde oynanıyor. Club Atletico Rosario Central-CA Talleres de Cordoba maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Atletico Rosario Central-CA Talleres de Cordoba
Maçın Tarihi ve Saati: 03.09.2022 / 19:00
Maçın Hakemi: Fernando Rapallini