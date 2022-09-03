03.09.2022 | 19:00 | Club Atletico Rosario Central-CA Talleres de Cordoba | Profesyonel Lig | 17. Hafta

Maçları Filtrele

03.09.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Talleres de Cordoba 04.06.2022 | CA Barracas Central - CA Central Cordoba SE 04.06.2022 | Atletico Tucuman - Colon de Santa Fe 04.06.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Independiente Avellaneda 04.06.2022 | CA Banfield - Newells Old Boys 05.06.2022 | CA Patronato Parana - Velez Sarsfield 05.06.2022 | CA Platense - CD Godoy Cruz 05.06.2022 | Racing Club Avellaneda - CA Huracan 05.06.2022 | Union de Santa Fe - CA Tigre 05.06.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Sarmiento 05.06.2022 | Estudiantes de La Plata - Gimnasia Y Esgrima La Plata 06.06.2022 | Boca Juniors - Arsenal de Sarandi 06.06.2022 | Defensa Y Justicia - CA River Plate (Arg) 07.06.2022 | Club Atletico Rosario Central - Atletico Lanus 07.06.2022 | Argentinos Juniors - CA Aldosivi 10.06.2022 | Newells Old Boys - CA San Lorenzo Almagro 10.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Patronato Parana 11.06.2022 | CA Aldosivi - Estudiantes de La Plata 11.06.2022 | Atletico Lanus - Defensa Y Justicia 11.06.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Talleres de Cordoba 11.06.2022 | CA Huracan - Club Atletico Rosario Central 11.06.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Banfield 11.06.2022 | CA Tigre - CA Barracas Central 12.06.2022 | CA Sarmiento - Argentinos Juniors 12.06.2022 | CA River Plate (Arg) - Atletico Tucuman 12.06.2022 | Colon de Santa Fe - Union de Santa Fe 12.06.2022 | CD Godoy Cruz - Racing Club Avellaneda 13.06.2022 | Velez Sarsfield - CA Platense 13.06.2022 | CA Central Cordoba SE - Boca Juniors 14.06.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Arsenal de Sarandi 15.06.2022 | CA Talleres de Cordoba - Newells Old Boys 15.06.2022 | CA Patronato Parana - CA Aldosivi 15.06.2022 | Defensa Y Justicia - CA Huracan 15.06.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Sarmiento 15.06.2022 | CA Barracas Central - Union de Santa Fe 15.06.2022 | Atletico Tucuman - Atletico Lanus 15.06.2022 | CA Banfield - CA Central Cordoba SE 16.06.2022 | Colon de Santa Fe - CA River Plate (Arg) 16.06.2022 | Boca Juniors - CA Tigre 17.06.2022 | Argentinos Juniors - CA Independiente Avellaneda 17.06.2022 | Club Atletico Rosario Central - CD Godoy Cruz 17.06.2022 | CA Platense - Gimnasia Y Esgrima La Plata 17.06.2022 | Racing Club Avellaneda - Velez Sarsfield 19.06.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Talleres de Cordoba 19.06.2022 | CA Sarmiento - CA Patronato Parana 19.06.2022 | CA Tigre - CA Banfield 19.06.2022 | Atletico Lanus - Colon de Santa Fe 19.06.2022 | CA Huracan - Atletico Tucuman 20.06.2022 | Union de Santa Fe - CA River Plate (Arg) 20.06.2022 | CA Barracas Central - Boca Juniors 20.06.2022 | CD Godoy Cruz - Defensa Y Justicia 21.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Racing Club Avellaneda 21.06.2022 | Velez Sarsfield - Club Atletico Rosario Central 21.06.2022 | CA Independiente Avellaneda - Estudiantes de La Plata 21.06.2022 | Newells Old Boys - Argentinos Juniors 22.06.2022 | CA Aldosivi - CA Platense 22.06.2022 | CA Central Cordoba SE - CA San Lorenzo Almagro 25.06.2022 | Club Atletico Rosario Central - Gimnasia Y Esgrima La Plata 25.06.2022 | CA Banfield - CA Barracas Central 25.06.2022 | Boca Juniors - Union de Santa Fe 25.06.2022 | Defensa Y Justicia - Velez Sarsfield 25.06.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Central Cordoba SE 26.06.2022 | Estudiantes de La Plata - Newells Old Boys 26.06.2022 | Colon de Santa Fe - CA Huracan 26.06.2022 | CA River Plate (Arg) - Atletico Lanus 26.06.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Tigre 26.06.2022 | CA Platense - CA Sarmiento 27.06.2022 | Racing Club Avellaneda - CA Aldosivi 27.06.2022 | Argentinos Juniors - Arsenal de Sarandi 27.06.2022 | CA Patronato Parana - CA Independiente Avellaneda 28.06.2022 | Atletico Tucuman - CD Godoy Cruz 02.07.2022 | CA Central Cordoba SE - Argentinos Juniors 02.07.2022 | Boca Juniors - CA Banfield 02.07.2022 | CA Tigre - CA Talleres de Cordoba 03.07.2022 | CD Godoy Cruz - Colon de Santa Fe 03.07.2022 | Velez Sarsfield - Atletico Tucuman 03.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Defensa Y Justicia 03.07.2022 | Union de Santa Fe - Atletico Lanus 03.07.2022 | CA Barracas Central - CA San Lorenzo Almagro 04.07.2022 | CA Sarmiento - Racing Club Avellaneda 04.07.2022 | CA Huracan - CA River Plate (Arg) 04.07.2022 | Arsenal de Sarandi - Estudiantes de La Plata 05.07.2022 | CA Aldosivi - Club Atletico Rosario Central 05.07.2022 | Newells Old Boys - CA Patronato Parana 05.07.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Platense 09.07.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Sarmiento 09.07.2022 | CA Patronato Parana - Arsenal de Sarandi 09.07.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Boca Juniors 10.07.2022 | CA Banfield - Union de Santa Fe 10.07.2022 | CA Platense - Newells Old Boys 10.07.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Barracas Central 10.07.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Central Cordoba SE 10.07.2022 | Racing Club Avellaneda - CA Independiente Avellaneda 11.07.2022 | Atletico Tucuman - Gimnasia Y Esgrima La Plata 11.07.2022 | Atletico Lanus - CA Huracan 11.07.2022 | CA River Plate (Arg) - CD Godoy Cruz 12.07.2022 | Colon de Santa Fe - Velez Sarsfield 12.07.2022 | Defensa Y Justicia - CA Aldosivi 12.07.2022 | Argentinos Juniors - CA Tigre 15.07.2022 | CA Central Cordoba SE - CA Patronato Parana 16.07.2022 | CA Sarmiento - Defensa Y Justicia 16.07.2022 | CA Aldosivi - Atletico Tucuman 16.07.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Platense 16.07.2022 | CA Barracas Central - Argentinos Juniors 16.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Colon de Santa Fe 16.07.2022 | CA Independiente Avellaneda - Club Atletico Rosario Central 17.07.2022 | Newells Old Boys - Racing Club Avellaneda 17.07.2022 | Boca Juniors - CA Talleres de Cordoba 17.07.2022 | CD Godoy Cruz - Atletico Lanus 17.07.2022 | Union de Santa Fe - CA Huracan 17.07.2022 | CA Banfield - CA San Lorenzo Almagro 18.07.2022 | CA Tigre - Estudiantes de La Plata 18.07.2022 | Velez Sarsfield - CA River Plate (Arg) 19.07.2022 | Colon de Santa Fe - CA Aldosivi 19.07.2022 | CA Platense - CA Central Cordoba SE 20.07.2022 | Racing Club Avellaneda - Arsenal de Sarandi 20.07.2022 | Atletico Tucuman - CA Sarmiento 20.07.2022 | Argentinos Juniors - Boca Juniors 20.07.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Union de Santa Fe 20.07.2022 | CA Patronato Parana - CA Tigre 21.07.2022 | Defensa Y Justicia - CA Independiente Avellaneda 21.07.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Barracas Central 21.07.2022 | Atletico Lanus - Velez Sarsfield 21.07.2022 | CA Huracan - CD Godoy Cruz 21.07.2022 | Club Atletico Rosario Central - Newells Old Boys 22.07.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Banfield 22.07.2022 | CA River Plate (Arg) - Gimnasia Y Esgrima La Plata 23.07.2022 | CA Sarmiento - Colon de Santa Fe 24.07.2022 | CA Central Cordoba SE - Racing Club Avellaneda 24.07.2022 | CA Independiente Avellaneda - Atletico Tucuman 24.07.2022 | CA Tigre - CA Platense 24.07.2022 | CA Aldosivi - CA River Plate (Arg) 25.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Atletico Lanus 25.07.2022 | Boca Juniors - Estudiantes de La Plata 25.07.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Talleres de Cordoba 26.07.2022 | CA Banfield - Argentinos Juniors 26.07.2022 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia 26.07.2022 | Union de Santa Fe - CD Godoy Cruz 26.07.2022 | Velez Sarsfield - CA Huracan 27.07.2022 | Arsenal de Sarandi - Club Atletico Rosario Central 27.07.2022 | CA Barracas Central - CA Patronato Parana 30.07.2022 | CA Talleres de Cordoba - Union de Santa Fe 30.07.2022 | CD Godoy Cruz - Velez Sarsfield 30.07.2022 | Argentinos Juniors - CA San Lorenzo Almagro 31.07.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Banfield 31.07.2022 | CA Huracan - Gimnasia Y Esgrima La Plata 31.07.2022 | Atletico Tucuman - Newells Old Boys 31.07.2022 | Atletico Lanus - CA Aldosivi 31.07.2022 | CA Platense - CA Barracas Central 31.07.2022 | Racing Club Avellaneda - CA Tigre 01.08.2022 | CA Patronato Parana - Boca Juniors 01.08.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Sarmiento 02.08.2022 | Defensa Y Justicia - Arsenal de Sarandi 02.08.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Central Cordoba SE 02.08.2022 | Colon de Santa Fe - CA Independiente Avellaneda 06.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CD Godoy Cruz 06.08.2022 | CA Sarmiento - Atletico Lanus 06.08.2022 | CA Banfield - CA Patronato Parana 06.08.2022 | Arsenal de Sarandi - Atletico Tucuman 06.08.2022 | CA Barracas Central - Racing Club Avellaneda 07.08.2022 | Union de Santa Fe - Velez Sarsfield 07.08.2022 | CA Talleres de Cordoba - Argentinos Juniors 07.08.2022 | Boca Juniors - CA Platense 07.08.2022 | CA Aldosivi - CA Huracan 07.08.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Estudiantes de La Plata 07.08.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA River Plate (Arg) 08.08.2022 | Newells Old Boys - Colon de Santa Fe 08.08.2022 | CA Central Cordoba SE - Defensa Y Justicia 09.08.2022 | CA Tigre - Club Atletico Rosario Central 12.08.2022 | CD Godoy Cruz - CA Aldosivi 12.08.2022 | Colon de Santa Fe - Arsenal de Sarandi 12.08.2022 | Atletico Tucuman - CA Central Cordoba SE 13.08.2022 | CA Platense - CA Banfield 13.08.2022 | CA Huracan - CA Sarmiento 13.08.2022 | CA Patronato Parana - CA San Lorenzo Almagro 13.08.2022 | Defensa Y Justicia - CA Tigre 13.08.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Barracas Central 14.08.2022 | Atletico Lanus - CA Independiente Avellaneda 14.08.2022 | CA River Plate (Arg) - Newells Old Boys 14.08.2022 | Velez Sarsfield - Gimnasia Y Esgrima La Plata 15.08.2022 | Argentinos Juniors - Union de Santa Fe 15.08.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Talleres de Cordoba 15.08.2022 | Racing Club Avellaneda - Boca Juniors 16.08.2022 | CA Central Cordoba SE - Colon de Santa Fe 16.08.2022 | CA Sarmiento - CD Godoy Cruz 17.08.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Platense 17.08.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Huracan 17.08.2022 | Newells Old Boys - Atletico Lanus 17.08.2022 | CA Tigre - Atletico Tucuman 18.08.2022 | Arsenal de Sarandi - CA River Plate (Arg) 18.08.2022 | Boca Juniors - Club Atletico Rosario Central 18.08.2022 | CA Barracas Central - Defensa Y Justicia 18.08.2022 | CA Aldosivi - Velez Sarsfield 19.08.2022 | Union de Santa Fe - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.08.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Patronato Parana 19.08.2022 | Argentinos Juniors - Estudiantes de La Plata 19.08.2022 | CA Banfield - Racing Club Avellaneda 21.08.2022 | Colon de Santa Fe - CA Tigre 21.08.2022 | CA Huracan - Newells Old Boys 21.08.2022 | Atletico Lanus - Arsenal de Sarandi 21.08.2022 | CD Godoy Cruz - CA Independiente Avellaneda 22.08.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Central Cordoba SE 22.08.2022 | Defensa Y Justicia - Boca Juniors 22.08.2022 | Estudiantes de La Plata - Union de Santa Fe 22.08.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Banfield 23.08.2022 | Racing Club Avellaneda - CA San Lorenzo Almagro 23.08.2022 | CA Platense - CA Talleres de Cordoba 23.08.2022 | Velez Sarsfield - CA Sarmiento 24.08.2022 | CA Patronato Parana - Argentinos Juniors 24.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Aldosivi 24.08.2022 | Atletico Tucuman - CA Barracas Central 27.08.2022 | CA Central Cordoba SE - Atletico Lanus 27.08.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Huracan 27.08.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Club Atletico Rosario Central 27.08.2022 | Newells Old Boys - CD Godoy Cruz 27.08.2022 | CA Banfield - Defensa Y Justicia 28.08.2022 | CA Talleres de Cordoba - Racing Club Avellaneda 28.08.2022 | Argentinos Juniors - CA Platense 28.08.2022 | CA Tigre - CA River Plate (Arg) 28.08.2022 | CA Sarmiento - Gimnasia Y Esgrima La Plata 28.08.2022 | CA Barracas Central - Colon de Santa Fe 28.08.2022 | CA Independiente Avellaneda - Velez Sarsfield 29.08.2022 | Boca Juniors - Atletico Tucuman 29.08.2022 | Union de Santa Fe - CA Aldosivi 29.08.2022 | Estudiantes de La Plata - CA Patronato Parana 02.09.2022 | CA Huracan - CA Central Cordoba SE 03.09.2022 | Atletico Lanus - CA Tigre 03.09.2022 | Velez Sarsfield - Newells Old Boys 03.09.2022 | CA Aldosivi - CA Sarmiento 04.09.2022 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors 04.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Independiente Avellaneda 04.09.2022 | CA Patronato Parana - Union de Santa Fe 04.09.2022 | CA Platense - Estudiantes de La Plata 05.09.2022 | Colon de Santa Fe - Boca Juniors 05.09.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Barracas Central 06.09.2022 | Defensa Y Justicia - CA San Lorenzo Almagro 06.09.2022 | CD Godoy Cruz - Arsenal de Sarandi 06.09.2022 | Atletico Tucuman - CA Banfield 09.09.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Aldosivi 09.09.2022 | Argentinos Juniors - Club Atletico Rosario Central 09.09.2022 | Union de Santa Fe - CA Sarmiento 09.09.2022 | CA Barracas Central - Atletico Lanus 10.09.2022 | CA Patronato Parana - CA Platense 10.09.2022 | Estudiantes de La Plata - Racing Club Avellaneda 10.09.2022 | CA Tigre - CA Huracan 10.09.2022 | CA Central Cordoba SE - CD Godoy Cruz 11.09.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Tucuman 11.09.2022 | CA Banfield - Colon de Santa Fe 11.09.2022 | Newells Old Boys - Gimnasia Y Esgrima La Plata 11.09.2022 | Arsenal de Sarandi - Velez Sarsfield 11.09.2022 | Boca Juniors - CA River Plate (Arg) 12.09.2022 | CA Talleres de Cordoba - Defensa Y Justicia 14.09.2022 | Colon de Santa Fe - CA San Lorenzo Almagro 14.09.2022 | Atletico Lanus - Boca Juniors 14.09.2022 | CA Platense - Union de Santa Fe 14.09.2022 | Club Atletico Rosario Central - Estudiantes de La Plata 14.09.2022 | CA Sarmiento - CA Independiente Avellaneda 14.09.2022 | Atletico Tucuman - CA Talleres de Cordoba 14.09.2022 | CA Aldosivi - Newells Old Boys 14.09.2022 | Defensa Y Justicia - Argentinos Juniors 14.09.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Banfield 14.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Arsenal de Sarandi 14.09.2022 | CD Godoy Cruz - CA Tigre 14.09.2022 | Racing Club Avellaneda - CA Patronato Parana 14.09.2022 | CA Huracan - CA Barracas Central 14.09.2022 | Velez Sarsfield - CA Central Cordoba SE 18.09.2022 | CA Central Cordoba SE - Gimnasia Y Esgrima La Plata 18.09.2022 | CA Talleres de Cordoba - Colon de Santa Fe 18.09.2022 | CA Tigre - Velez Sarsfield 18.09.2022 | Union de Santa Fe - CA Independiente Avellaneda 18.09.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA River Plate (Arg) 18.09.2022 | CA Platense - Racing Club Avellaneda 18.09.2022 | CA Patronato Parana - Club Atletico Rosario Central 18.09.2022 | CA Banfield - Atletico Lanus 18.09.2022 | CA Barracas Central - CD Godoy Cruz 18.09.2022 | Boca Juniors - CA Huracan 18.09.2022 | Argentinos Juniors - Atletico Tucuman 18.09.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Aldosivi 18.09.2022 | Estudiantes de La Plata - Defensa Y Justicia 18.09.2022 | Newells Old Boys - CA Sarmiento 25.09.2022 | Atletico Lanus - CA San Lorenzo Almagro 25.09.2022 | CD Godoy Cruz - Boca Juniors 25.09.2022 | Racing Club Avellaneda - Union de Santa Fe 25.09.2022 | Atletico Tucuman - Estudiantes de La Plata 25.09.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Talleres de Cordoba 25.09.2022 | CA Independiente Avellaneda - Newells Old Boys 25.09.2022 | Colon de Santa Fe - Argentinos Juniors 25.09.2022 | CA Huracan - CA Banfield 25.09.2022 | CA Sarmiento - Arsenal de Sarandi 25.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Tigre 25.09.2022 | Club Atletico Rosario Central - CA Platense 25.09.2022 | Defensa Y Justicia - CA Patronato Parana 25.09.2022 | Velez Sarsfield - CA Barracas Central 25.09.2022 | CA Aldosivi - CA Central Cordoba SE 02.10.2022 | CA Barracas Central - Gimnasia Y Esgrima La Plata 02.10.2022 | Estudiantes de La Plata - Colon de Santa Fe 02.10.2022 | Boca Juniors - Velez Sarsfield 02.10.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Independiente Avellaneda 02.10.2022 | Argentinos Juniors - CA River Plate (Arg) 02.10.2022 | Union de Santa Fe - Newells Old Boys 02.10.2022 | Racing Club Avellaneda - Club Atletico Rosario Central 02.10.2022 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Lanus 02.10.2022 | CA Banfield - CD Godoy Cruz 02.10.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Huracan 02.10.2022 | CA Patronato Parana - Atletico Tucuman 02.10.2022 | CA Tigre - CA Aldosivi 02.10.2022 | CA Platense - Defensa Y Justicia 02.10.2022 | CA Central Cordoba SE - CA Sarmiento 05.10.2022 | CD Godoy Cruz - CA San Lorenzo Almagro 05.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Boca Juniors 05.10.2022 | Club Atletico Rosario Central - Union de Santa Fe 05.10.2022 | CA River Plate (Arg) - Estudiantes de La Plata 05.10.2022 | CA Huracan - CA Talleres de Cordoba 05.10.2022 | Defensa Y Justicia - Racing Club Avellaneda 05.10.2022 | Atletico Lanus - Argentinos Juniors 05.10.2022 | Velez Sarsfield - CA Banfield 05.10.2022 | Newells Old Boys - Arsenal de Sarandi 05.10.2022 | CA Sarmiento - CA Tigre 05.10.2022 | Atletico Tucuman - CA Platense 05.10.2022 | Colon de Santa Fe - CA Patronato Parana 05.10.2022 | CA Aldosivi - CA Barracas Central 05.10.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Central Cordoba SE 09.10.2022 | CA Banfield - Gimnasia Y Esgrima La Plata 09.10.2022 | CA Platense - Colon de Santa Fe 09.10.2022 | CA San Lorenzo Almagro - Velez Sarsfield 09.10.2022 | CA Tigre - CA Independiente Avellaneda 09.10.2022 | CA Patronato Parana - CA River Plate (Arg) 09.10.2022 | CA Central Cordoba SE - Newells Old Boys 09.10.2022 | Estudiantes de La Plata - Atletico Lanus 09.10.2022 | Union de Santa Fe - Arsenal de Sarandi 09.10.2022 | CA Talleres de Cordoba - CD Godoy Cruz 09.10.2022 | Argentinos Juniors - CA Huracan 09.10.2022 | Racing Club Avellaneda - Atletico Tucuman 09.10.2022 | Boca Juniors - CA Aldosivi 09.10.2022 | Club Atletico Rosario Central - Defensa Y Justicia 09.10.2022 | CA Barracas Central - CA Sarmiento 12.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA San Lorenzo Almagro 12.10.2022 | CA Sarmiento - Boca Juniors 12.10.2022 | Defensa Y Justicia - Union de Santa Fe 12.10.2022 | CA Huracan - Estudiantes de La Plata 12.10.2022 | Velez Sarsfield - CA Talleres de Cordoba 12.10.2022 | Colon de Santa Fe - Racing Club Avellaneda 12.10.2022 | CD Godoy Cruz - Argentinos Juniors 12.10.2022 | Atletico Tucuman - Club Atletico Rosario Central 12.10.2022 | CA Aldosivi - CA Banfield 12.10.2022 | Newells Old Boys - CA Tigre 12.10.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Platense 12.10.2022 | Atletico Lanus - CA Patronato Parana 12.10.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Barracas Central 12.10.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Central Cordoba SE 16.10.2022 | CA Sarmiento - CA San Lorenzo Almagro 16.10.2022 | Newells Old Boys - Boca Juniors 16.10.2022 | Atletico Tucuman - Union de Santa Fe 16.10.2022 | Velez Sarsfield - Estudiantes de La Plata 16.10.2022 | CA Aldosivi - CA Talleres de Cordoba 16.10.2022 | Atletico Lanus - Racing Club Avellaneda 16.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Argentinos Juniors 16.10.2022 | CA River Plate (Arg) - Club Atletico Rosario Central 16.10.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA Banfield 16.10.2022 | CA Central Cordoba SE - CA Tigre 16.10.2022 | CA Huracan - CA Platense 16.10.2022 | Colon de Santa Fe - Defensa Y Justicia 16.10.2022 | CD Godoy Cruz - CA Patronato Parana 16.10.2022 | Arsenal de Sarandi - CA Barracas Central 23.10.2022 | CA Talleres de Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 23.10.2022 | Club Atletico Rosario Central - Colon de Santa Fe 23.10.2022 | Argentinos Juniors - Velez Sarsfield 23.10.2022 | Boca Juniors - CA Independiente Avellaneda 23.10.2022 | Racing Club Avellaneda - CA River Plate (Arg) 23.10.2022 | CA Barracas Central - Newells Old Boys 23.10.2022 | CA Platense - Atletico Lanus 23.10.2022 | CA Tigre - Arsenal de Sarandi 23.10.2022 | Estudiantes de La Plata - CD Godoy Cruz 23.10.2022 | CA Patronato Parana - CA Huracan 23.10.2022 | Defensa Y Justicia - Atletico Tucuman 23.10.2022 | CA San Lorenzo Almagro - CA Aldosivi 23.10.2022 | CA Banfield - CA Sarmiento 23.10.2022 | Union de Santa Fe - CA Central Cordoba SE