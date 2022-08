Maçları Filtrele

31.08.2022 | Ringkobing IF - AC Horsens 29.07.2022 | B93 Kopenhagen - FC Roskilde 02.08.2022 | Hvidovre IF - FC Helsingoer 02.08.2022 | HIK Hellerup - Nykoebing FC 02.08.2022 | Herlev IF - Vanloese IF 02.08.2022 | Skovshoved IF - HB Koege 02.08.2022 | Varde IF - Tarup-Paarup IF 02.08.2022 | OKS - Vejle BK 02.08.2022 | Kjellerup IF - Young Boys FD Silkeborg 02.08.2022 | Alleread FK - KFUM Roskilde 02.08.2022 | Vejgaard BK - Hobro IK 02.08.2022 | Hedensted IF - Dalum IF 02.08.2022 | Odder IGF - Brabrand IF 02.08.2022 | Odder IGF - Brabrand IF 02.08.2022 | Ringsted IF - Naestved BK 02.08.2022 | BK Fremad Amager - Hilleroed Fodbold 02.08.2022 | Aabenraa Bk - SFB Oure FA 02.08.2022 | Slagelse BI - SonderjyskE 02.08.2022 | Saaby Fodbold - BK Frem 02.08.2022 | Broager Ui - FC Fredericia 02.08.2022 | Norresundby FB - Thisted FC 02.08.2022 | BK Avarta - Frederiksberg Alliancen 2000 02.08.2022 | AIA/TRANBJERG - Aarhus Fremad 02.08.2022 | Solroed FC - Ishoej IF 02.08.2022 | Kfums Boldklub Kopenhagen - Karlslunde IF 02.08.2022 | Vri - Viby IF 02.08.2022 | Give Fremad - Middelfart BK 02.08.2022 | Farsoe/Ullits IK - Skive IK 02.08.2022 | Klitmoeller IF - Jammerbugt FC 02.08.2022 | Vatanspor - IF Lyseng 02.08.2022 | Oester Hornum IF - Ringkobing IF 02.08.2022 | Kolding IF - Esbjerg FB 03.08.2022 | B. 1909 - BK Marienlyst 03.08.2022 | Luif - Broenshoej BK 03.08.2022 | VSK Aarhus - Vendsyssel FF 03.08.2022 | Haarby BK - Naesby BK 03.08.2022 | Frederiksberg BK - AB Gladsaxe 04.08.2022 | Tuse If - NB Bornholm 04.08.2022 | Saedding/Guldager IF - Marstal/Rise 04.08.2022 | Frederikshavn - ASA Aarhus 04.08.2022 | Dragoer BK - Ballerup Skovlunde Fodbold 04.08.2022 | Jyllinge FC - BK Union 04.08.2022 | Mosede BK - Kastrup 04.08.2022 | Munkebo BK - Kerteminde Bk 04.08.2022 | Tune IF - Taarnby FF 04.08.2022 | B73 Slagelse - Horsholm-Usserod IK 04.08.2022 | B. 1973 Herlev - FC Nakskov 08.08.2022 | FC Culpa - Maribo 24.08.2022 | FC Helsingoer - Lyngby BK 30.08.2022 | Kastrup - AB Gladsaxe 30.08.2022 | Varde IF - Aarhus Fremad 30.08.2022 | Kerteminde Bk - HB Koege 30.08.2022 | Middelfart BK - FC Fredericia 30.08.2022 | Hedensted IF - Thisted FC 30.08.2022 | Taarnby FF - BK Fremad Amager 30.08.2022 | Jyllinge FC - Naestved BK 30.08.2022 | Young Boys FD Silkeborg - Brabrand IF 30.08.2022 | Broenshoej BK - Ishoej IF 30.08.2022 | BK Marienlyst - Vejle BK 30.08.2022 | Kolding IF - SonderjyskE 30.08.2022 | Horsholm-Usserod IK - Tuse If 31.08.2022 | Naesby BK - Skive IK 31.08.2022 | Viby IF - Viborg FF 31.08.2022 | Saedding/Guldager IF - Jammerbugt FC 31.08.2022 | Alleread FK - Frederiksberg Alliancen 2000 31.08.2022 | FC Culpa - FC Roskilde 31.08.2022 | BK Frem - FC Nordsjælland 31.08.2022 | Frederikshavn - Vendsyssel FF 31.08.2022 | FC Nakskov - Vanloese IF 01.09.2022 | Vatanspor - AGF Aarhus 06.09.2022 | SFB Oure FA - Hobro IK 06.09.2022 | Ballerup Skovlunde Fodbold - Karlslunde IF 07.09.2022 | Nykoebing FC - Odense Boldklub