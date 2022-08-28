www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2022 Sezonu Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - CD Juventud Unida Gualeguaychu maçı
Torneo Federal A 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

28.08.2022 | 22:00 | Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-CD Juventud Unida Gualeguaychu | Torneo Federal A | 27. Hafta

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ile CD Juventud Unida Gualeguaychu 2022 Torneo Federal A 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-CD Juventud Unida Gualeguaychu maçı, Salomon Boeseldin'nde oynanıyor. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-CD Juventud Unida Gualeguaychu maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-CD Juventud Unida Gualeguaychu
Maçın Tarihi ve Saati: 28.08.2022 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye - Sırbistan | CANLI
Kamuoyu açıklaması
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor