20.08.2022 | 21:00 | Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 25. Hafta

Sportivo Belgrano ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Estadio Oscar C. Boero'nde oynanıyor. Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 20.08.2022 / 21:00
Maçın Hakemi: