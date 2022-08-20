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Torneo Federal A 2022
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20.08.2022 | 21:00 | Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 25. Hafta

Sportivo Belgrano ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Estadio Oscar C. Boero'nde oynanıyor. Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sportivo Belgrano-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 20.08.2022 / 21:00
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