15.08.2022 | 22:00 | Independiente Rivadavia De Mendoza-Gimnasia Y Esgrima Jujuy | Primera Nacional | 29. Hafta

Maçları Filtrele

15.08.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 12.02.2022 | Deportivo Moron - CSD Tristan Suarez 12.02.2022 | CSD Flandria - CA Defensores de Belgrano 12.02.2022 | Villa Dalmine - Guillermo Brown 12.02.2022 | Club Almagro - Mitre Santiago Del Estero 12.02.2022 | Deportivo Madryn - Agropecuario Argentino 13.02.2022 | Club Atletico Temperley - San Martin de Tucuman 13.02.2022 | CA Alvarado - Sacachispas FC 13.02.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CA Brown de Adrogue 13.02.2022 | CA All Boys - CA Atlanta 13.02.2022 | Club Almirante Brown - Chacarita Juniors 13.02.2022 | CD Maipu - Independiente Rivadavia De Mendoza 13.02.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - San Martin de San Juan 14.02.2022 | CA Guemes - CA Estudiantes 14.02.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Instituto AC Cordoba 14.02.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CD Santamarina Tandil 14.02.2022 | CA San Telmo - CA Chaco For Ever 15.02.2022 | Nueva Chicago - Ferro Carril Oeste 15.02.2022 | Belgrano De Cordoba - Atletico Rafaela 18.02.2022 | Agropecuario Argentino - Estudiantes Rio Cuarto 19.02.2022 | Instituto AC Cordoba - CA Alvarado 19.02.2022 | CA Defensores de Belgrano - Club Atletico Temperley 19.02.2022 | Sacachispas FC - Club Almagro 19.02.2022 | Chacarita Juniors - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 19.02.2022 | CSD Tristan Suarez - Deportivo Madryn 19.02.2022 | CA Atlanta - CA Guemes 19.02.2022 | San Martin de San Juan - CA All Boys 20.02.2022 | San Martin de Tucuman - Deportivo Moron 20.02.2022 | CA Chaco For Ever - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 20.02.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Nueva Chicago 20.02.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Quilmes Atletico Club 20.02.2022 | Guillermo Brown - Club Almirante Brown 20.02.2022 | CA Brown de Adrogue - CSD Flandria 20.02.2022 | CA Estudiantes - Deportivo Riestra AFBC 21.02.2022 | Atletico Rafaela - Villa Dalmine 21.02.2022 | CD Santamarina Tandil - Belgrano De Cordoba 22.02.2022 | Ferro Carril Oeste - CD Maipu 26.02.2022 | Deportivo Moron - CA Defensores de Belgrano 26.02.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CSD Tristan Suarez 26.02.2022 | Deportivo Madryn - San Martin de Tucuman 26.02.2022 | Club Almirante Brown - Atletico Rafaela 26.02.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Guillermo Brown 26.02.2022 | CA All Boys - CA Chaco For Ever 27.02.2022 | Nueva Chicago - Sacachispas FC 27.02.2022 | CSD Flandria - Chacarita Juniors 27.02.2022 | Villa Dalmine - CD Santamarina Tandil 27.02.2022 | CD Maipu - Mitre Santiago Del Estero 27.02.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CA San Telmo 28.02.2022 | CA Guemes - San Martin de San Juan 28.02.2022 | Belgrano De Cordoba - CA Estudiantes 28.02.2022 | Club Atletico Temperley - CA Brown de Adrogue 28.02.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CA Atlanta 01.03.2022 | Club Almagro - Instituto AC Cordoba 01.03.2022 | CA Alvarado - Agropecuario Argentino 01.03.2022 | Quilmes Atletico Club - Ferro Carril Oeste 01.03.2022 | Club Almirante Brown - Atletico Rafaela 04.03.2022 | CA Brown de Adrogue - Deportivo Moron 05.03.2022 | CSD Tristan Suarez - CA Alvarado 05.03.2022 | San Martin de Tucuman - Estudiantes Rio Cuarto 05.03.2022 | CA Atlanta - Belgrano De Cordoba 05.03.2022 | CA Defensores de Belgrano - Deportivo Madryn 06.03.2022 | Agropecuario Argentino - Club Almagro 06.03.2022 | Instituto AC Cordoba - Nueva Chicago 06.03.2022 | CA Estudiantes - Villa Dalmine 06.03.2022 | Chacarita Juniors - Club Atletico Temperley 06.03.2022 | Guillermo Brown - CSD Flandria 06.03.2022 | Sacachispas FC - CD Maipu 06.03.2022 | San Martin de San Juan - Deportivo Riestra AFBC 07.03.2022 | Atletico Rafaela - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 07.03.2022 | CA Chaco For Ever - CA Guemes 07.03.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Quilmes Atletico Club 07.03.2022 | CA San Telmo - CA All Boys 08.03.2022 | CD Santamarina Tandil - Club Almirante Brown 08.03.2022 | Ferro Carril Oeste - Independiente Rivadavia De Mendoza 11.03.2022 | Villa Dalmine - CA Atlanta 12.03.2022 | Club Almagro - CSD Tristan Suarez 12.03.2022 | Belgrano De Cordoba - San Martin de San Juan 12.03.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CA Defensores de Belgrano 12.03.2022 | CSD Flandria - Atletico Rafaela 12.03.2022 | Deportivo Madryn - CA Brown de Adrogue 12.03.2022 | Quilmes Atletico Club - Sacachispas FC 12.03.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CA Chaco For Ever 13.03.2022 | Club Atletico Temperley - Guillermo Brown 13.03.2022 | Club Almirante Brown - CA Estudiantes 13.03.2022 | CA Guemes - CA San Telmo 13.03.2022 | CD Maipu - Instituto AC Cordoba 13.03.2022 | CA Alvarado - San Martin de Tucuman 13.03.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CD Santamarina Tandil 13.03.2022 | CA All Boys - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 13.03.2022 | Deportivo Moron - Chacarita Juniors 14.03.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Mitre Santiago Del Estero 15.03.2022 | Nueva Chicago - Agropecuario Argentino 17.03.2022 | Sacachispas FC - Independiente Rivadavia De Mendoza 17.03.2022 | CA Atlanta - Club Almirante Brown 18.03.2022 | CA Brown de Adrogue - Estudiantes Rio Cuarto 18.03.2022 | CA San Telmo - Deportivo Riestra AFBC 18.03.2022 | San Martin de San Juan - Villa Dalmine 19.03.2022 | Atletico Rafaela - Club Atletico Temperley 19.03.2022 | CSD Tristan Suarez - Nueva Chicago 19.03.2022 | Agropecuario Argentino - CD Maipu 19.03.2022 | Instituto AC Cordoba - Quilmes Atletico Club 19.03.2022 | CA Defensores de Belgrano - CA Alvarado 19.03.2022 | CA Estudiantes - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 19.03.2022 | Guillermo Brown - Deportivo Moron 19.03.2022 | Chacarita Juniors - Deportivo Madryn 19.03.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CA Guemes 20.03.2022 | San Martin de Tucuman - Club Almagro 20.03.2022 | CA Chaco For Ever - Belgrano De Cordoba 20.03.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Ferro Carril Oeste 20.03.2022 | CD Santamarina Tandil - CSD Flandria 21.03.2022 | Club Almirante Brown - Atletico Rafaela 22.03.2022 | CSD Flandria - CA Estudiantes 23.03.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Instituto AC Cordoba 23.03.2022 | Club Almirante Brown - San Martin de San Juan 23.03.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Chacarita Juniors 23.03.2022 | Club Almagro - CA Defensores de Belgrano 23.03.2022 | Villa Dalmine - CA Chaco For Ever 23.03.2022 | Deportivo Madryn - Guillermo Brown 23.03.2022 | CD Maipu - CSD Tristan Suarez 23.03.2022 | CA Alvarado - CA Brown de Adrogue 23.03.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 23.03.2022 | Nueva Chicago - San Martin de Tucuman 24.03.2022 | Club Atletico Temperley - CD Santamarina Tandil 24.03.2022 | Ferro Carril Oeste - Sacachispas FC 24.03.2022 | Deportivo Moron - Atletico Rafaela 24.03.2022 | Quilmes Atletico Club - Agropecuario Argentino 24.03.2022 | Belgrano De Cordoba - CA San Telmo 24.03.2022 | CA Guemes - CA All Boys 24.03.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CA Atlanta 27.03.2022 | Sacachispas FC - Mitre Santiago Del Estero 27.03.2022 | Chacarita Juniors - CA Alvarado 27.03.2022 | CA San Telmo - Villa Dalmine 27.03.2022 | CA All Boys - Deportivo Riestra AFBC 27.03.2022 | Guillermo Brown - Estudiantes Rio Cuarto 27.03.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Belgrano De Cordoba 27.03.2022 | San Martin de San Juan - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 28.03.2022 | CA Chaco For Ever - Club Almirante Brown 28.03.2022 | CA Brown de Adrogue - Club Almagro 28.03.2022 | CSD Tristan Suarez - Quilmes Atletico Club 28.03.2022 | CA Estudiantes - Club Atletico Temperley 28.03.2022 | CA Atlanta - CSD Flandria 28.03.2022 | CA Defensores de Belgrano - Nueva Chicago 29.03.2022 | Instituto AC Cordoba - Ferro Carril Oeste 29.03.2022 | Agropecuario Argentino - Independiente Rivadavia De Mendoza 29.03.2022 | Atletico Rafaela - Deportivo Madryn 29.03.2022 | CD Santamarina Tandil - Deportivo Moron 29.03.2022 | San Martin de Tucuman - CD Maipu 02.04.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Atletico Rafaela 02.04.2022 | Belgrano De Cordoba - CA All Boys 02.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CA Chaco For Ever 02.04.2022 | CSD Flandria - San Martin de San Juan 02.04.2022 | Villa Dalmine - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 02.04.2022 | Club Almagro - Chacarita Juniors 03.04.2022 | Nueva Chicago - CA Brown de Adrogue 03.04.2022 | CA Alvarado - Guillermo Brown 03.04.2022 | Deportivo Moron - CA Estudiantes 03.04.2022 | Ferro Carril Oeste - Agropecuario Argentino 03.04.2022 | CD Maipu - CA Defensores de Belgrano 03.04.2022 | Deportivo Madryn - CD Santamarina Tandil 03.04.2022 | Club Almirante Brown - CA San Telmo 04.04.2022 | Club Atletico Temperley - CA Atlanta 04.04.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CSD Tristan Suarez 04.04.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CA Guemes 05.04.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Instituto AC Cordoba 05.04.2022 | Quilmes Atletico Club - San Martin de Tucuman 09.04.2022 | Atletico Rafaela - CA Alvarado 09.04.2022 | CA Atlanta - Deportivo Moron 09.04.2022 | CA All Boys - Villa Dalmine 09.04.2022 | Agropecuario Argentino - Mitre Santiago Del Estero 09.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Club Almirante Brown 09.04.2022 | San Martin de San Juan - Club Atletico Temperley 10.04.2022 | CA Estudiantes - Deportivo Madryn 10.04.2022 | CA Brown de Adrogue - CD Maipu 10.04.2022 | Instituto AC Cordoba - Sacachispas FC 10.04.2022 | Guillermo Brown - Club Almagro 10.04.2022 | CA San Telmo - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 10.04.2022 | CSD Tristan Suarez - Ferro Carril Oeste 10.04.2022 | Chacarita Juniors - Nueva Chicago 11.04.2022 | CA Chaco For Ever - CSD Flandria 11.04.2022 | CA Defensores de Belgrano - Quilmes Atletico Club 12.04.2022 | CA Guemes - Belgrano De Cordoba 12.04.2022 | CD Santamarina Tandil - Estudiantes Rio Cuarto 12.04.2022 | San Martin de Tucuman - Independiente Rivadavia De Mendoza 16.04.2022 | Deportivo Moron - San Martin de San Juan 16.04.2022 | Deportivo Madryn - CA Atlanta 16.04.2022 | CSD Flandria - CA San Telmo 16.04.2022 | Villa Dalmine - CA Guemes 16.04.2022 | Club Atletico Temperley - CA Chaco For Ever 16.04.2022 | Ferro Carril Oeste - San Martin de Tucuman 17.04.2022 | CA Alvarado - CD Santamarina Tandil 17.04.2022 | Belgrano De Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 17.04.2022 | CD Maipu - Chacarita Juniors 17.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 17.04.2022 | Club Almagro - Atletico Rafaela 17.04.2022 | Club Almirante Brown - CA All Boys 18.04.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CA Estudiantes 18.04.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CSD Tristan Suarez 18.04.2022 | Sacachispas FC - Agropecuario Argentino 19.04.2022 | Nueva Chicago - Guillermo Brown 19.04.2022 | Quilmes Atletico Club - CA Brown de Adrogue 19.04.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Defensores de Belgrano 23.04.2022 | San Martin de Tucuman - Mitre Santiago Del Estero 23.04.2022 | CA Brown de Adrogue - Independiente Rivadavia De Mendoza 23.04.2022 | CA San Telmo - Club Atletico Temperley 23.04.2022 | CA Atlanta - Estudiantes Rio Cuarto 23.04.2022 | Chacarita Juniors - Quilmes Atletico Club 23.04.2022 | San Martin de San Juan - Deportivo Madryn 24.04.2022 | CSD Tristan Suarez - Sacachispas FC 24.04.2022 | CD Santamarina Tandil - Club Almagro 24.04.2022 | CA All Boys - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 24.04.2022 | CA Chaco For Ever - Deportivo Moron 24.04.2022 | Atletico Rafaela - Nueva Chicago 24.04.2022 | CA Estudiantes - CA Alvarado 24.04.2022 | Guillermo Brown - CD Maipu 25.04.2022 | CA Guemes - Club Almirante Brown 25.04.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Villa Dalmine 25.04.2022 | Agropecuario Argentino - Instituto AC Cordoba 26.04.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CSD Flandria 26.04.2022 | CA Defensores de Belgrano - Ferro Carril Oeste 30.04.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - San Martin de San Juan 30.04.2022 | Villa Dalmine - Belgrano De Cordoba 30.04.2022 | CSD Flandria - CA All Boys 30.04.2022 | Club Almagro - CA Estudiantes 30.04.2022 | Deportivo Moron - CA San Telmo 30.04.2022 | Deportivo Madryn - CA Chaco For Ever 01.05.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Chacarita Juniors 01.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CA Guemes 01.05.2022 | CA Alvarado - CA Atlanta 01.05.2022 | Instituto AC Cordoba - CSD Tristan Suarez 01.05.2022 | Club Almirante Brown - Deportivo Riestra AFBC 02.05.2022 | Sacachispas FC - San Martin de Tucuman 02.05.2022 | CD Maipu - Atletico Rafaela 02.05.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CA Defensores de Belgrano 02.05.2022 | Quilmes Atletico Club - Guillermo Brown 03.05.2022 | Nueva Chicago - CD Santamarina Tandil 03.05.2022 | Club Atletico Temperley - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 04.05.2022 | Ferro Carril Oeste - CA Brown de Adrogue 06.05.2022 | CA San Telmo - Deportivo Madryn 07.05.2022 | CA Atlanta - Club Almagro 07.05.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 07.05.2022 | CA Defensores de Belgrano - Sacachispas FC 07.05.2022 | San Martin de San Juan - CA Alvarado 08.05.2022 | CA Estudiantes - Nueva Chicago 08.05.2022 | Atletico Rafaela - Quilmes Atletico Club 08.05.2022 | CSD Tristan Suarez - Agropecuario Argentino 08.05.2022 | Belgrano De Cordoba - Club Almirante Brown 08.05.2022 | CA Brown de Adrogue - Mitre Santiago Del Estero 08.05.2022 | Guillermo Brown - Independiente Rivadavia De Mendoza 08.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Deportivo Moron 08.05.2022 | CA Chaco For Ever - Estudiantes Rio Cuarto 09.05.2022 | Chacarita Juniors - Ferro Carril Oeste 09.05.2022 | CA Guemes - CSD Flandria 10.05.2022 | CA All Boys - Club Atletico Temperley 10.05.2022 | CD Santamarina Tandil - CD Maipu 10.05.2022 | San Martin de Tucuman - Instituto AC Cordoba 14.05.2022 | Deportivo Madryn - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 14.05.2022 | Club Almagro - San Martin de San Juan 14.05.2022 | Agropecuario Argentino - San Martin de Tucuman 14.05.2022 | CD Maipu - CA Estudiantes 14.05.2022 | Sacachispas FC - CA Brown de Adrogue 14.05.2022 | Quilmes Atletico Club - CD Santamarina Tandil 15.05.2022 | Instituto AC Cordoba - CA Defensores de Belgrano 15.05.2022 | CSD Flandria - Deportivo Riestra AFBC 15.05.2022 | Club Atletico Temperley - CA Guemes 15.05.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CA San Telmo 15.05.2022 | CA Alvarado - CA Chaco For Ever 15.05.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Atletico Rafaela 15.05.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Chacarita Juniors 16.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Belgrano De Cordoba 16.05.2022 | Nueva Chicago - CA Atlanta 17.05.2022 | Ferro Carril Oeste - Guillermo Brown 17.05.2022 | Deportivo Moron - CA All Boys 17.05.2022 | Club Almirante Brown - Villa Dalmine 17.05.2022 | CD Maipu - CSD Tristan Suarez 21.05.2022 | CA Atlanta - CD Maipu 21.05.2022 | CA All Boys - Deportivo Madryn 21.05.2022 | Belgrano De Cordoba - CSD Flandria 21.05.2022 | CA Brown de Adrogue - Instituto AC Cordoba 21.05.2022 | CA Defensores de Belgrano - Agropecuario Argentino 21.05.2022 | Villa Dalmine - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 21.05.2022 | CD Santamarina Tandil - Independiente Rivadavia De Mendoza 21.05.2022 | San Martin de San Juan - Nueva Chicago 22.05.2022 | CA Estudiantes - Quilmes Atletico Club 22.05.2022 | Guillermo Brown - Mitre Santiago Del Estero 22.05.2022 | CA San Telmo - CA Alvarado 22.05.2022 | Atletico Rafaela - Ferro Carril Oeste 22.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Estudiantes Rio Cuarto 22.05.2022 | Chacarita Juniors - Sacachispas FC 23.05.2022 | CA Guemes - Deportivo Moron 23.05.2022 | San Martin de Tucuman - CSD Tristan Suarez 23.05.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Club Atletico Temperley 24.05.2022 | CA Chaco For Ever - Club Almagro 28.05.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Estudiantes 28.05.2022 | Agropecuario Argentino - CA Brown de Adrogue 28.05.2022 | Instituto AC Cordoba - Chacarita Juniors 28.05.2022 | Nueva Chicago - CA Chaco For Ever 28.05.2022 | Sacachispas FC - Guillermo Brown 28.05.2022 | CSD Flandria - Villa Dalmine 29.05.2022 | CSD Tristan Suarez - CA Defensores de Belgrano 29.05.2022 | Quilmes Atletico Club - CA Atlanta 29.05.2022 | Deportivo Madryn - CA Guemes 29.05.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CA All Boys 29.05.2022 | CD Maipu - San Martin de San Juan 29.05.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Club Almirante Brown 29.05.2022 | CA Alvarado - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 29.05.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Atletico Rafaela 29.05.2022 | Club Atletico Temperley - Belgrano De Cordoba 30.05.2022 | Ferro Carril Oeste - CD Santamarina Tandil 30.05.2022 | Club Almagro - CA San Telmo 31.05.2022 | Deportivo Moron - Deportivo Riestra AFBC 04.06.2022 | CA Atlanta - Independiente Rivadavia De Mendoza 04.06.2022 | CA Chaco For Ever - CD Maipu 04.06.2022 | San Martin de San Juan - Quilmes Atletico Club 04.06.2022 | Chacarita Juniors - Agropecuario Argentino 05.06.2022 | CA All Boys - CA Alvarado 05.06.2022 | CA Estudiantes - Ferro Carril Oeste 05.06.2022 | Guillermo Brown - Instituto AC Cordoba 05.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Club Almagro 05.06.2022 | CA Brown de Adrogue - CSD Tristan Suarez 05.06.2022 | CA San Telmo - Nueva Chicago 06.06.2022 | Atletico Rafaela - Sacachispas FC 06.06.2022 | CD Santamarina Tandil - Mitre Santiago Del Estero 06.06.2022 | CA Guemes - Estudiantes Rio Cuarto 06.06.2022 | Belgrano De Cordoba - Deportivo Moron 06.06.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Deportivo Madryn 07.06.2022 | Villa Dalmine - Club Atletico Temperley 07.06.2022 | CA Defensores de Belgrano - San Martin de Tucuman 08.06.2022 | Club Almirante Brown - CSD Flandria 11.06.2022 | Nueva Chicago - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 11.06.2022 | Instituto AC Cordoba - Atletico Rafaela 11.06.2022 | CSD Tristan Suarez - Chacarita Juniors 11.06.2022 | CSD Flandria - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 11.06.2022 | Quilmes Atletico Club - CA Chaco For Ever 12.06.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CA Estudiantes 12.06.2022 | Deportivo Madryn - Belgrano De Cordoba 12.06.2022 | CD Maipu - CA San Telmo 12.06.2022 | Deportivo Moron - Villa Dalmine 12.06.2022 | Sacachispas FC - CD Santamarina Tandil 12.06.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Deportivo Riestra AFBC 12.06.2022 | CA Alvarado - CA Guemes 12.06.2022 | Club Atletico Temperley - Club Almirante Brown 13.06.2022 | Club Almagro - CA All Boys 14.06.2022 | Agropecuario Argentino - Guillermo Brown 14.06.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - San Martin de San Juan 14.06.2022 | San Martin de Tucuman - CA Brown de Adrogue 15.06.2022 | Ferro Carril Oeste - CA Atlanta 18.06.2022 | CD Santamarina Tandil - Instituto AC Cordoba 18.06.2022 | CA All Boys - Nueva Chicago 18.06.2022 | CA Estudiantes - Sacachispas FC 18.06.2022 | Club Almirante Brown - Deportivo Moron 18.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CD Maipu 18.06.2022 | Villa Dalmine - Deportivo Madryn 18.06.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CA Alvarado 18.06.2022 | Atletico Rafaela - Agropecuario Argentino 19.06.2022 | CA Chaco For Ever - Independiente Rivadavia De Mendoza 19.06.2022 | Chacarita Juniors - San Martin de Tucuman 19.06.2022 | San Martin de San Juan - Ferro Carril Oeste 19.06.2022 | CA San Telmo - Quilmes Atletico Club 19.06.2022 | Guillermo Brown - CSD Tristan Suarez 19.06.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Club Atletico Temperley 19.06.2022 | Belgrano De Cordoba - Estudiantes Rio Cuarto 20.06.2022 | CA Guemes - Club Almagro 20.06.2022 | CA Atlanta - Mitre Santiago Del Estero 20.06.2022 | CA Brown de Adrogue - CA Defensores de Belgrano 25.06.2022 | Quilmes Atletico Club - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 25.06.2022 | Instituto AC Cordoba - CA Estudiantes 25.06.2022 | Deportivo Moron - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 25.06.2022 | CA Alvarado - Belgrano De Cordoba 26.06.2022 | Club Atletico Temperley - CSD Flandria 26.06.2022 | Deportivo Madryn - Club Almirante Brown 26.06.2022 | Club Almagro - Deportivo Riestra AFBC 26.06.2022 | CD Maipu - CA All Boys 26.06.2022 | Mitre Santiago Del Estero - San Martin de San Juan 26.06.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Villa Dalmine 26.06.2022 | Agropecuario Argentino - CD Santamarina Tandil 26.06.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA San Telmo 27.06.2022 | CSD Tristan Suarez - Atletico Rafaela 27.06.2022 | San Martin de Tucuman - Guillermo Brown 27.06.2022 | Sacachispas FC - CA Atlanta 28.06.2022 | Ferro Carril Oeste - CA Chaco For Ever 28.06.2022 | Nueva Chicago - CA Guemes 28.06.2022 | CA Defensores de Belgrano - Chacarita Juniors 02.07.2022 | Belgrano De Cordoba - Club Almagro 02.07.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Nueva Chicago 02.07.2022 | Club Almirante Brown - Estudiantes Rio Cuarto 03.07.2022 | CA Estudiantes - Agropecuario Argentino 03.07.2022 | CA All Boys - Quilmes Atletico Club 03.07.2022 | Chacarita Juniors - CA Brown de Adrogue 03.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Independiente Rivadavia De Mendoza 03.07.2022 | CA San Telmo - Ferro Carril Oeste 03.07.2022 | Guillermo Brown - CA Defensores de Belgrano 03.07.2022 | CSD Flandria - Deportivo Moron 03.07.2022 | San Martin de San Juan - Sacachispas FC 03.07.2022 | CD Santamarina Tandil - CSD Tristan Suarez 03.07.2022 | CA Guemes - CD Maipu 03.07.2022 | CA Chaco For Ever - Mitre Santiago Del Estero 03.07.2022 | CA Atlanta - Instituto AC Cordoba 04.07.2022 | Atletico Rafaela - San Martin de Tucuman 04.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Deportivo Madryn 04.07.2022 | Villa Dalmine - CA Alvarado 09.07.2022 | Nueva Chicago - Belgrano De Cordoba 09.07.2022 | Ferro Carril Oeste - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 09.07.2022 | CA Brown de Adrogue - Guillermo Brown 09.07.2022 | CSD Tristan Suarez - CA Estudiantes 09.07.2022 | Club Almagro - Villa Dalmine 09.07.2022 | CD Maipu - Deportivo Riestra AFBC 10.07.2022 | Agropecuario Argentino - CA Atlanta 10.07.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA All Boys 10.07.2022 | Quilmes Atletico Club - CA Guemes 10.07.2022 | Deportivo Moron - Club Atletico Temperley 10.07.2022 | Instituto AC Cordoba - San Martin de San Juan 10.07.2022 | Deportivo Madryn - CSD Flandria 10.07.2022 | Sacachispas FC - CA Chaco For Ever 10.07.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 10.07.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CA San Telmo 11.07.2022 | CA Defensores de Belgrano - Atletico Rafaela 12.07.2022 | CA Alvarado - Club Almirante Brown 12.07.2022 | San Martin de Tucuman - CD Santamarina Tandil 15.07.2022 | Villa Dalmine - Nueva Chicago 15.07.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Quilmes Atletico Club 16.07.2022 | CA All Boys - Ferro Carril Oeste 16.07.2022 | CA Atlanta - CSD Tristan Suarez 16.07.2022 | Club Atletico Temperley - Deportivo Madryn 16.07.2022 | CSD Flandria - Estudiantes Rio Cuarto 16.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Mitre Santiago Del Estero 16.07.2022 | San Martin de San Juan - Agropecuario Argentino 17.07.2022 | CA Estudiantes - San Martin de Tucuman 17.07.2022 | CA San Telmo - Sacachispas FC 17.07.2022 | Guillermo Brown - Chacarita Juniors 17.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - CA Alvarado 17.07.2022 | CA Chaco For Ever - Instituto AC Cordoba 17.07.2022 | Atletico Rafaela - CA Brown de Adrogue 17.07.2022 | Belgrano De Cordoba - CD Maipu 17.07.2022 | Club Almirante Brown - Club Almagro 19.07.2022 | CA Guemes - Independiente Rivadavia De Mendoza 19.07.2022 | CD Santamarina Tandil - CA Defensores de Belgrano 22.07.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Club Atletico Temperley 22.07.2022 | CD Maipu - Villa Dalmine 22.07.2022 | Sacachispas FC - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 22.07.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CA All Boys 23.07.2022 | CSD Tristan Suarez - San Martin de San Juan 23.07.2022 | CA Alvarado - CSD Flandria 23.07.2022 | Ferro Carril Oeste - CA Guemes 23.07.2022 | San Martin de Tucuman - CA Atlanta 23.07.2022 | Club Almagro - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 23.07.2022 | Deportivo Madryn - Deportivo Moron 23.07.2022 | CA Brown de Adrogue - CD Santamarina Tandil 23.07.2022 | Chacarita Juniors - Atletico Rafaela 23.07.2022 | CA Defensores de Belgrano - CA Estudiantes 23.07.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Deportivo Riestra AFBC 23.07.2022 | Nueva Chicago - Club Almirante Brown 23.07.2022 | Agropecuario Argentino - CA Chaco For Ever 23.07.2022 | Instituto AC Cordoba - CA San Telmo 24.07.2022 | Quilmes Atletico Club - Belgrano De Cordoba 27.07.2022 | CA Estudiantes - CA Brown de Adrogue 27.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Nueva Chicago 27.07.2022 | Villa Dalmine - Quilmes Atletico Club 27.07.2022 | CSD Flandria - Club Almagro 27.07.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Ferro Carril Oeste 27.07.2022 | Club Atletico Temperley - CA Alvarado 27.07.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Instituto AC Cordoba 27.07.2022 | CA San Telmo - Agropecuario Argentino 28.07.2022 | CA Guemes - Mitre Santiago Del Estero 28.07.2022 | CA Atlanta - CA Defensores de Belgrano 28.07.2022 | Club Almirante Brown - CD Maipu 28.07.2022 | CA All Boys - Sacachispas FC 28.07.2022 | CD Santamarina Tandil - Chacarita Juniors 28.07.2022 | CA Chaco For Ever - CSD Tristan Suarez 28.07.2022 | Belgrano De Cordoba - Independiente Rivadavia De Mendoza 28.07.2022 | San Martin de San Juan - San Martin de Tucuman 29.07.2022 | Atletico Rafaela - Guillermo Brown 29.07.2022 | Deportivo Moron - Estudiantes Rio Cuarto 31.07.2022 | CA Brown de Adrogue - CA Atlanta 31.07.2022 | Sacachispas FC - CA Guemes 31.07.2022 | CD Maipu - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 31.07.2022 | Quilmes Atletico Club - Club Almirante Brown 31.07.2022 | Chacarita Juniors - CA Estudiantes 31.07.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Villa Dalmine 31.07.2022 | Agropecuario Argentino - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 01.08.2022 | Club Almagro - Club Atletico Temperley 01.08.2022 | Nueva Chicago - CSD Flandria 01.08.2022 | Guillermo Brown - CD Santamarina Tandil 01.08.2022 | CSD Tristan Suarez - CA San Telmo 01.08.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Deportivo Riestra AFBC 02.08.2022 | CA Alvarado - Deportivo Moron 02.08.2022 | Ferro Carril Oeste - Belgrano De Cordoba 02.08.2022 | San Martin de Tucuman - CA Chaco For Ever 02.08.2022 | Instituto AC Cordoba - CA All Boys 02.08.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Deportivo Madryn 03.08.2022 | CA Defensores de Belgrano - San Martin de San Juan 06.08.2022 | Deportivo Moron - Club Almagro 06.08.2022 | CA San Telmo - San Martin de Tucuman 06.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CSD Tristan Suarez 06.08.2022 | Villa Dalmine - Ferro Carril Oeste 06.08.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Sacachispas FC 06.08.2022 | CA Estudiantes - Guillermo Brown 07.08.2022 | Club Atletico Temperley - Nueva Chicago 07.08.2022 | CSD Flandria - CD Maipu 07.08.2022 | Deportivo Madryn - CA Alvarado 07.08.2022 | CA All Boys - Agropecuario Argentino 07.08.2022 | CD Santamarina Tandil - Atletico Rafaela 07.08.2022 | CA Chaco For Ever - CA Defensores de Belgrano 08.08.2022 | Belgrano De Cordoba - Mitre Santiago Del Estero 08.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Quilmes Atletico Club 08.08.2022 | San Martin de San Juan - CA Brown de Adrogue 08.08.2022 | CA Guemes - Instituto AC Cordoba 09.08.2022 | CA Atlanta - Chacarita Juniors 10.08.2022 | Club Almirante Brown - Independiente Rivadavia De Mendoza 10.08.2022 | Deportivo Madryn - Deportivo Moron 13.08.2022 | Atletico Rafaela - CA Estudiantes 13.08.2022 | Sacachispas FC - Belgrano De Cordoba 13.08.2022 | CD Maipu - Club Atletico Temperley 13.08.2022 | Quilmes Atletico Club - CSD Flandria 14.08.2022 | Instituto AC Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 14.08.2022 | CSD Tristan Suarez - CA All Boys 14.08.2022 | Chacarita Juniors - San Martin de San Juan 14.08.2022 | Guillermo Brown - CA Atlanta 14.08.2022 | CA Defensores de Belgrano - CA San Telmo 14.08.2022 | Club Almagro - Deportivo Madryn 14.08.2022 | CA Brown de Adrogue - CA Chaco For Ever 14.08.2022 | CA Alvarado - Estudiantes Rio Cuarto 14.08.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Villa Dalmine 14.08.2022 | San Martin de Tucuman - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 15.08.2022 | Nueva Chicago - Deportivo Moron 16.08.2022 | Ferro Carril Oeste - Club Almirante Brown 17.08.2022 | Agropecuario Argentino - CA Guemes 19.08.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Club Almagro 20.08.2022 | Villa Dalmine - Sacachispas FC 20.08.2022 | Belgrano De Cordoba - Instituto AC Cordoba 20.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CA Defensores de Belgrano 20.08.2022 | Deportivo Madryn - Nueva Chicago 20.08.2022 | CSD Flandria - Independiente Rivadavia De Mendoza 20.08.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Agropecuario Argentino 20.08.2022 | San Martin de San Juan - Guillermo Brown 21.08.2022 | CA Estudiantes - CD Santamarina Tandil 21.08.2022 | Club Atletico Temperley - Quilmes Atletico Club 21.08.2022 | CA All Boys - San Martin de Tucuman 21.08.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Ferro Carril Oeste 21.08.2022 | CA Chaco For Ever - Chacarita Juniors 21.08.2022 | CA San Telmo - CA Brown de Adrogue 21.08.2022 | Deportivo Moron - CD Maipu 21.08.2022 | Club Almirante Brown - Mitre Santiago Del Estero 21.08.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Club Almagro 23.08.2022 | CA Atlanta - Atletico Rafaela 23.08.2022 | CA Guemes - CSD Tristan Suarez 27.08.2022 | Agropecuario Argentino - Belgrano De Cordoba 27.08.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 27.08.2022 | Atletico Rafaela - San Martin de San Juan 27.08.2022 | CA Defensores de Belgrano - CA All Boys 27.08.2022 | Sacachispas FC - Club Almirante Brown 27.08.2022 | CD Santamarina Tandil - CA Atlanta 27.08.2022 | Quilmes Atletico Club - Deportivo Moron 27.08.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Club Atletico Temperley 27.08.2022 | Ferro Carril Oeste - CSD Flandria 27.08.2022 | Instituto AC Cordoba - Villa Dalmine 27.08.2022 | CA Brown de Adrogue - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 27.08.2022 | CSD Tristan Suarez - Deportivo Riestra AFBC 27.08.2022 | Chacarita Juniors - CA San Telmo 27.08.2022 | CD Maipu - Deportivo Madryn 27.08.2022 | San Martin de Tucuman - CA Guemes 27.08.2022 | Guillermo Brown - CA Chaco For Ever 27.08.2022 | Nueva Chicago - Estudiantes Rio Cuarto 27.08.2022 | Club Almagro - CA Alvarado 03.09.2022 | CA Alvarado - Nueva Chicago 03.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Chacarita Juniors 03.09.2022 | Deportivo Madryn - Quilmes Atletico Club 03.09.2022 | Club Almirante Brown - Instituto AC Cordoba 03.09.2022 | Deportivo Riestra AFBC - San Martin de Tucuman 03.09.2022 | CA Chaco For Ever - Atletico Rafaela 03.09.2022 | Club Atletico Temperley - Ferro Carril Oeste 03.09.2022 | Deportivo Moron - Independiente Rivadavia De Mendoza 03.09.2022 | CA Guemes - CA Defensores de Belgrano 03.09.2022 | CA San Telmo - Guillermo Brown 03.09.2022 | CA Atlanta - CA Estudiantes 03.09.2022 | Belgrano De Cordoba - CSD Tristan Suarez 03.09.2022 | CA All Boys - CA Brown de Adrogue 03.09.2022 | San Martin de San Juan - CD Santamarina Tandil 03.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Sacachispas FC 03.09.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - CD Maipu 03.09.2022 | CSD Flandria - Mitre Santiago Del Estero 03.09.2022 | Villa Dalmine - Agropecuario Argentino 11.09.2022 | San Martin de Tucuman - Belgrano De Cordoba 11.09.2022 | Nueva Chicago - Club Almagro 11.09.2022 | Instituto AC Cordoba - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 11.09.2022 | CA Estudiantes - San Martin de San Juan 11.09.2022 | Chacarita Juniors - CA All Boys 11.09.2022 | Agropecuario Argentino - Club Almirante Brown 11.09.2022 | Ferro Carril Oeste - Deportivo Moron 11.09.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Club Atletico Temperley 11.09.2022 | Sacachispas FC - CSD Flandria 11.09.2022 | CSD Tristan Suarez - Villa Dalmine 11.09.2022 | Guillermo Brown - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 11.09.2022 | CA Defensores de Belgrano - Deportivo Riestra AFBC 11.09.2022 | Atletico Rafaela - CA San Telmo 11.09.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Deportivo Madryn 11.09.2022 | CA Brown de Adrogue - CA Guemes 11.09.2022 | CD Santamarina Tandil - CA Chaco For Ever 11.09.2022 | Quilmes Atletico Club - Estudiantes Rio Cuarto 11.09.2022 | CD Maipu - CA Alvarado 18.09.2022 | CA Guemes - Chacarita Juniors 18.09.2022 | CA Alvarado - Quilmes Atletico Club 18.09.2022 | CSD Flandria - Instituto AC Cordoba 18.09.2022 | Villa Dalmine - San Martin de Tucuman 18.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Atletico Rafaela 18.09.2022 | Deportivo Madryn - Ferro Carril Oeste 18.09.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Independiente Rivadavia De Mendoza 18.09.2022 | Belgrano De Cordoba - CA Defensores de Belgrano 18.09.2022 | San Martin de San Juan - CA Atlanta 18.09.2022 | CA All Boys - Guillermo Brown 18.09.2022 | CA Chaco For Ever - CA Estudiantes 18.09.2022 | Club Almirante Brown - CSD Tristan Suarez 18.09.2022 | Deportivo Riestra AFBC - CA Brown de Adrogue 18.09.2022 | CA San Telmo - CD Santamarina Tandil 18.09.2022 | Club Atletico Temperley - Sacachispas FC 18.09.2022 | Club Almagro - CD Maipu 18.09.2022 | Deportivo Moron - Mitre Santiago Del Estero 18.09.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Agropecuario Argentino 25.09.2022 | CD Maipu - Nueva Chicago 25.09.2022 | CA Brown de Adrogue - Belgrano De Cordoba 25.09.2022 | Quilmes Atletico Club - Club Almagro 25.09.2022 | CSD Tristan Suarez - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 25.09.2022 | Atletico Rafaela - CA All Boys 25.09.2022 | San Martin de Tucuman - Club Almirante Brown 25.09.2022 | Sacachispas FC - Deportivo Moron 25.09.2022 | Instituto AC Cordoba - Club Atletico Temperley 25.09.2022 | Agropecuario Argentino - CSD Flandria 25.09.2022 | CA Defensores de Belgrano - Villa Dalmine 25.09.2022 | CD Santamarina Tandil - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 25.09.2022 | Chacarita Juniors - Deportivo Riestra AFBC 25.09.2022 | CA Estudiantes - CA San Telmo 25.09.2022 | Mitre Santiago Del Estero - Deportivo Madryn 25.09.2022 | Guillermo Brown - CA Guemes 25.09.2022 | CA Atlanta - CA Chaco For Ever 25.09.2022 | Ferro Carril Oeste - Estudiantes Rio Cuarto 25.09.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Alvarado 02.10.2022 | Belgrano De Cordoba - Chacarita Juniors 02.10.2022 | Nueva Chicago - Quilmes Atletico Club 02.10.2022 | Deportivo Moron - Instituto AC Cordoba 02.10.2022 | CA Chaco For Ever - San Martin de San Juan 02.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - San Martin de Tucuman 02.10.2022 | CA Guemes - Atletico Rafaela 02.10.2022 | CA Alvarado - Ferro Carril Oeste 02.10.2022 | Club Almagro - Independiente Rivadavia De Mendoza 02.10.2022 | Club Almirante Brown - CA Defensores de Belgrano 02.10.2022 | CA San Telmo - CA Atlanta 02.10.2022 | Deportivo Riestra AFBC - Guillermo Brown 02.10.2022 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - CA Estudiantes 02.10.2022 | CSD Flandria - CSD Tristan Suarez 02.10.2022 | Villa Dalmine - CA Brown de Adrogue 02.10.2022 | CA All Boys - CD Santamarina Tandil 02.10.2022 | Deportivo Madryn - Sacachispas FC 02.10.2022 | Estudiantes Rio Cuarto - Mitre Santiago Del Estero 02.10.2022 | Club Atletico Temperley - Agropecuario Argentino 09.10.2022 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Nueva Chicago 09.10.2022 | Guillermo Brown - Belgrano De Cordoba 09.10.2022 | Ferro Carril Oeste - Club Almagro 09.10.2022 | CA Defensores de Belgrano - Gimnasia Y Esgrima Jujuy 09.10.2022 | CA Estudiantes - CA All Boys 09.10.2022 | CA Brown de Adrogue - Club Almirante Brown 09.10.2022 | Agropecuario Argentino - Deportivo Moron 09.10.2022 | CSD Tristan Suarez - Club Atletico Temperley 09.10.2022 | San Martin de Tucuman - CSD Flandria 09.10.2022 | Chacarita Juniors - Villa Dalmine 09.10.2022 | CA Atlanta - Gimnasia Y Esgrima Mendoza 09.10.2022 | Atletico Rafaela - Deportivo Riestra AFBC 09.10.2022 | Quilmes Atletico Club - CD Maipu 09.10.2022 | San Martin de San Juan - CA San Telmo 09.10.2022 | Instituto AC Cordoba - Deportivo Madryn 09.10.2022 | CD Santamarina Tandil - CA Guemes 09.10.2022 | Sacachispas FC - Estudiantes Rio Cuarto 09.10.2022 | Mitre Santiago Del Estero - CA Alvarado