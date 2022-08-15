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Primera Nacional 2022
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15.08.2022 | 22:00 | Independiente Rivadavia De Mendoza-Gimnasia Y Esgrima Jujuy | Primera Nacional | 29. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile Gimnasia Y Esgrima Jujuy 2022 Primera Nacional 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-Gimnasia Y Esgrima Jujuy maçı, Estadio Bautista Gargantini'nde oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-Gimnasia Y Esgrima Jujuy maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-Gimnasia Y Esgrima Jujuy
Maçın Tarihi ve Saati: 15.08.2022 / 22:00
Maçın Hakemi:

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