14.08.2022 | 21:30 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Racing De Cordoba | Torneo Federal A | 24. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Racing De Cordoba 2022 Torneo Federal A 24. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Racing De Cordoba maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Racing De Cordoba maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Racing De Cordoba
Maçın Tarihi ve Saati: 14.08.2022 / 21:30
Maçın Hakemi: