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LigaPro Primera A 2022
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14.08.2022 | 04:00 | Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 6. Hafta

Barcelona SC ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2022 LigaPro Primera A 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Franklin Andres Congo Viteri tarafından yönetilen Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Monumental Banco Pichincha'nde oynanıyor. Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 14.08.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Franklin Andres Congo Viteri

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