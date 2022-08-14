14.08.2022 | 04:00 | Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 6. Hafta

Barcelona SC ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2022 LigaPro Primera A 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Franklin Andres Congo Viteri tarafından yönetilen Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Monumental Banco Pichincha'nde oynanıyor. Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Barcelona SC-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 14.08.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: Franklin Andres Congo Viteri