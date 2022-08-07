www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2022 Sezonu CD Argentino Monte Maiz - CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı
Torneo Federal A 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

07.08.2022 | 22:00 | CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 23. Hafta

CD Argentino Monte Maiz ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Modesto Marrone'nde oynanıyor. CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 07.08.2022 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Aslan son dakikada kükredi!
Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale
F.Bahçe'den G.Saray'a Mertens cevabı! Dünya yıldızı geliyor
Evander'den flaş Galatasaray paylaşımı!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor