07.08.2022 | 22:00 | CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 23. Hafta

CD Argentino Monte Maiz ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Modesto Marrone'nde oynanıyor. CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 07.08.2022 / 22:00
Maçın Hakemi: