09.07.2022 | 21:00 | Sportivo Las Parejas-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 18. Hafta

Sportivo Las Parejas ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 18. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sportivo Las Parejas-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Estadio La Perrera'nde oynanıyor. Sportivo Las Parejas-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Sportivo Las Parejas-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 09.07.2022 / 21:00
Maçın Hakemi: