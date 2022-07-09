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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu Harju JK Laagri - FC Estham United maçı
Kupa 22/23
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Kupa | round_of_64
Harju JK Laagri
09/07/22 - 19:00 0 : 0 Seyirci: 2000 Stat: Laagri Kunstmurustaadion
FC Estham United
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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