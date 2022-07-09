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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu FC Nomme United - Laanemaa Jk Haapsalu maçı
Kupa 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kupa | round_of_64
FC Nomme United
Martin Klasen
09/07/22 - 19:00 0 : 0 Seyirci: 500 Stat: Manniku Staadion
Laanemaa Jk Haapsalu
Theimo Tulp
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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